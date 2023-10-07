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Украина и Япония начали переговоры относительно двустороннего соглашения о гарантиях безопасности

японія

Сегодня, 7 октября, начат первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Как отмечается, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. В нее вошли также заместитель руководителя Офиса Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры.

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"Начало двусторонних консультаций с Японией является не только подтверждением нашего стратегического партнерства, но и демонстрацией глобальной поддержки Украины, которая выходит далеко за пределы Европы и Северной Америки. Символично, что двусторонние переговоры о гарантиях безопасности Япония начала с Украиной именно во время своего председательства "Группе семи", - подчеркнул Жовква.

Эти двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной нелетальной, безопасности, гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает нашей стране с начала полномасштабного вторжения России. Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать во время Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на начало следующего года в Японии.

Стороны договорились о дальнейшей координации и согласовали план двусторонних переговоров до конца этого года.

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Эй, Боневтик, не трогай Японию, а то еще на них не дай Бог кто нападет
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07.10.2023 16:52 Ответить
Япония обещает не нападать на Украину?) Или Украина обещает защищать Японию при нападении китая? Очень серьезный договор!!!)))
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07.10.2023 17:13 Ответить
а що таке офіс президента, і хто ціх ********* уповноважив на такі переговори? Дертьмак? Мудрому наріду не впадло що вони прроголосували за Бубона а ними кереє ларьчник?
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07.10.2023 17:42 Ответить
Как то странно звучит это "гарантии безопасности". По Будапештскому протоколу кацапия тоже гарантировала безопасность Украине. В чем смысл этого? Теперь Япония не будет нападать на Украину, что ли?
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07.10.2023 18:50 Ответить
Зеля не може ж тільки з Путлером їх подписувати. А так скаже що він угоди з ним подписав тому, що і зо всіми хншими країнами їх теж подписав. Але діять будуть тільки останні.
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07.10.2023 18:56 Ответить
 
 