Украина и Япония начали переговоры относительно двустороннего соглашения о гарантиях безопасности

Сегодня, 7 октября, начат первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Как отмечается, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. В нее вошли также заместитель руководителя Офиса Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры.

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"Начало двусторонних консультаций с Японией является не только подтверждением нашего стратегического партнерства, но и демонстрацией глобальной поддержки Украины, которая выходит далеко за пределы Европы и Северной Америки. Символично, что двусторонние переговоры о гарантиях безопасности Япония начала с Украиной именно во время своего председательства "Группе семи", - подчеркнул Жовква.

Эти двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной нелетальной, безопасности, гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает нашей стране с начала полномасштабного вторжения России. Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать во время Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на начало следующего года в Японии.

Стороны договорились о дальнейшей координации и согласовали план двусторонних переговоров до конца этого года.

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