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Новости Война
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Говорить о полном преимуществе Украины в Черном море пока рано, - ОК "Південь"

море,чорне

Говорить о полном преимуществе Украины в Черном море пока рано.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поражение (имеется в виду оценка западными партнерами состояния флота РФ в Черном море. – Ред.) – это еще не полная победа во всех битвах. Поэтому, да, функциональное поражение может быть признано, поскольку это, действительно, показывает, что они не способны полностью использовать свой потенциал. Но говорить о полном преимуществе Украины на Черном море пока нельзя. Это будет некорректно и нельзя недооценивать врага. Поэтому надо помнить, что у них есть ракетные комплексы, которые могут наносить удары по всей территории Украины, даже из Новороссийского порта", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что, хотя Россия пытается прятать свои ракетные комплексы и в Азовском море, это не обеспечивает им полноценной защиты и уверенности в невредимости.

Они используют и гражданский флот для перекрытия доступа к своим военным кораблям, но все это не гарантирует им успеха. Мы не фиксируем их активности в других частях Черного моря, кроме довольно небольшой полосы от юго-восточного направления Крыма до Новороссийска. Они держатся на расстоянии не менее 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. И свою активность в Черном море проявляют преимущественно с помощью тактической авиации, когда управляемыми авиабомбами терроризируют морские транспортные пути, сосредоточенные вокруг острова Змеиный", - рассказала Гуменюк.

Это, по словам спикера, делается с целью дискредитировать Украину как страну, обеспечивающую безопасность гуманитарного коридора.

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Она выразила надежду, что усиление противовоздушной противоракетной обороны, в частности в южных регионах и припортовой инфраструктуре, предоставит Украине преимущество в этом аспекте, поскольку для авиации будет больше угрозы.

Автор: 

Черное море (1480) Гуменюк Наталья (577)


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Говорити про повну перевагу України в Чорному морі поки зарано

"Ото сидіть, мамо, та не *******!" (с)
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07.10.2023 17:07 Ответить
У кацапів в Чорному морі залишилось 16 бойових кораблів. Їх знищення лише питання "політичної волі". Технічні можливості вже є.
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07.10.2023 17:09 Ответить
... в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Дальше читать не стал.
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07.10.2023 17:10 Ответить
Та у нас по телевізорах,на ютубах і так далі одні перемоги і переваги,а коли послухаєш самих військових котрі воюють то ситуація досить тривожна
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07.10.2023 17:12 Ответить
ворог в паніці біжить деморалізований не витримавши нашої невиносимої переваги
вже блювати хочеться від того пустозвонства
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07.10.2023 17:35 Ответить
не те шо про повну, а взагалі..не те шо рано, а тупо і воняє "кварталом"
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07.10.2023 17:36 Ответить
 
 