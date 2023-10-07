В ООН призвали к немедленному прекращению насилия в Секторе Газа: Граждане никогда не должны быть объектом нападения

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно прекратить насилие в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France24.

"Верховный комиссар ООН по правам человека призвал немедленно прекратить насилие в Секторе Газа после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль в течение последних лет", - говорится в сообщении.

Тюрк сказал, что он шокирован сообщениями о том, что сегодня по Израилю были выпущены сотни ракет, а также сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники.

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"Эта атака оказывает ужасное влияние на израильское гражданское население", - сказал Тюрк.

"Гражданские лица никогда не должны быть объектом нападения", - добавил он.

Он также призвал Израиль принять меры предосторожности во избежание жертв среди гражданского населения, поскольку Израиль ответил на эти атаки авиаударами по Газе.

"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны в регионе к деэскалации во избежание дальнейшего кровопролития", - сказал Тюрк.

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