В ООН призвали к немедленному прекращению насилия в Секторе Газа: Граждане никогда не должны быть объектом нападения
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно прекратить насилие в секторе Газа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France24.
"Верховный комиссар ООН по правам человека призвал немедленно прекратить насилие в Секторе Газа после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль в течение последних лет", - говорится в сообщении.
Тюрк сказал, что он шокирован сообщениями о том, что сегодня по Израилю были выпущены сотни ракет, а также сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники.
"Эта атака оказывает ужасное влияние на израильское гражданское население", - сказал Тюрк.
"Гражданские лица никогда не должны быть объектом нападения", - добавил он.
Он также призвал Израиль принять меры предосторожности во избежание жертв среди гражданского населения, поскольку Израиль ответил на эти атаки авиаударами по Газе.
"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны в регионе к деэскалации во избежание дальнейшего кровопролития", - сказал Тюрк.
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Жители ИЗРАИЛЯ, как и сектора ГАЗЫ заслуживают той доли и участи и того РУКОВОДСТВА (которое имеют), впрочем как и любой другой страны из за собственного бездействия, соглашательства, безразлилия, глупости и невежества или не достаточно активной позиции.
Все МЫ заслуживает своей доли, и должны во всем винить только СЕБЯ и СВОИХ ПРЕДКОВ!
И если вас убивают, на ваши головы падают ракеты и вас как стадо БАРАНОВ берут в заложники, то спросите себя и своих предков:
А что вы действительно РЕАЛЬНО сделали, чтоб этого не случилось!? Достаночные ли усилия приложили, были ли рассудительны и здравы в своих оценках рисков и опасностей, какой ВЫБОР СДЕЛАЛИ (или позволили сделать это за вас другим?)!
бо хамас недочуває що говорять десь в європі