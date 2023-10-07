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В ООН призвали к немедленному прекращению насилия в Секторе Газа: Граждане никогда не должны быть объектом нападения

тюрк,фолькер

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно прекратить насилие в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France24.

"Верховный комиссар ООН по правам человека призвал немедленно прекратить насилие в Секторе Газа после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС совершила самую большую атаку на Израиль в течение последних лет", - говорится в сообщении.

Тюрк сказал, что он шокирован сообщениями о том, что сегодня по Израилю были выпущены сотни ракет, а также сообщениями о том, что израильские гражданские лица были взяты в заложники.

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"Эта атака оказывает ужасное влияние на израильское гражданское население", - сказал Тюрк.

"Гражданские лица никогда не должны быть объектом нападения", - добавил он.

Он также призвал Израиль принять меры предосторожности во избежание жертв среди гражданского населения, поскольку Израиль ответил на эти атаки авиаударами по Газе.

"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны в регионе к деэскалации во избежание дальнейшего кровопролития", - сказал Тюрк.

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Автор: 

Израиль (1924) ООН (4168) Тюрк Фолькер (9)


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Топ комментарии
+57
Все що треба знати про оон
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07.10.2023 17:17
+37
В ООН закликали до негайного припинення насильства у Секторі Гази
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07.10.2023 17:18
+29
Я вже десь це чув...
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07.10.2023 17:19
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Імпотентна беззуба організація.Що вона вирішує?На кого впливає?Хіба що дурня там валяють
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07.10.2023 19:38 Ответить
Как и когда всё закончится в Израиле---говорить рано. Но то что контору никанора оон пора закрыть и именно по причине что заварилось в Израиле сегодня и у нас уже полтора года---теперь окончательно стоит. Там бюджет содержания невероятный стал и давно.
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07.10.2023 19:41 Ответить
Магнітики на холодильнику приносять більше користі ніж та срана оон
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07.10.2023 20:03 Ответить
Хтілось би сказати про ООН, що це просто стара шкапа, але здається, це вже просто шкура старої шкапи, набита прілою соломою...
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07.10.2023 20:05 Ответить
в оон рідкі мерзотники сидять
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07.10.2023 20:24 Ответить
а де стурбованність ????? де глібоке занепокоення і заклик негайно сісти за стіл переговорів???
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07.10.2023 20:39 Ответить
Зтуліть ****@... огидно слухати...
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07.10.2023 21:24 Ответить
Дуйте в горни , бийте в барабани- може бандюки вас і послухають та розвеселяться від такого нявкання абсолютно профашистської організації...
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07.10.2023 21:25 Ответить
Ізраїль ще обстрілюють, але Армія оборони уже потихеньку зачищає територію від терористів
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07.10.2023 21:25 Ответить
В ООН закликали до негайного припинення насильства (Джерело: https://censor.net/ua/n3448084) на мацвабаді!!! Як це все, знайомо...
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07.10.2023 22:27 Ответить
В ООН (как и во всем современом мире) путают понятия ГРАЖДАНИН (ответственый за политику и собственный выбор) и РАБ (полностью безответсвенное существо, который не решает даже в собственной жизни ничего) и это по тому, что понятие "ГРАЖДАНИН" в современном мире действительно намерено девальвировано до статуса РАБА, а "выборы" лишь спектакль, профанация и дешовый фарс для невежественного большинства!
Жители ИЗРАИЛЯ, как и сектора ГАЗЫ заслуживают той доли и участи и того РУКОВОДСТВА (которое имеют), впрочем как и любой другой страны из за собственного бездействия, соглашательства, безразлилия, глупости и невежества или не достаточно активной позиции.
Все МЫ заслуживает своей доли, и должны во всем винить только СЕБЯ и СВОИХ ПРЕДКОВ!
И если вас убивают, на ваши головы падают ракеты и вас как стадо БАРАНОВ берут в заложники, то спросите себя и своих предков:
А что вы действительно РЕАЛЬНО сделали, чтоб этого не случилось!? Достаночные ли усилия приложили, были ли рассудительны и здравы в своих оценках рисков и опасностей, какой ВЫБОР СДЕЛАЛИ (или позволили сделать это за вас другим?)!
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07.10.2023 22:35 Ответить
от СПОРТЛОТО больше толку чем ООН ... ТУДА НАПИСАТЬ НАДО
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07.10.2023 23:13 Ответить
голосніше закликай,
бо хамас недочуває що говорять десь в європі
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07.10.2023 23:22 Ответить
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