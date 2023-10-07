Выросло количество жертв атаки ХАМАС на Израиль: погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 - пострадали

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября погибли по меньшей мере 100 человек, еще более 900 - пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

"Министерство здравоохранения сообщает, что в настоящее время 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения в результате длительной террористической атаки ХАМАС на юг и центральную часть Израиля", - говорится в сообщении.

Согласно данным властей, за время беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек.

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