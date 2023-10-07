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Выросло количество жертв атаки ХАМАС на Израиль: погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 - пострадали

ізраїль

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября погибли по меньшей мере 100 человек, еще более 900 - пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

"Министерство здравоохранения сообщает, что в настоящее время 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения в результате длительной террористической атаки ХАМАС на юг и центральную часть Израиля", - говорится в сообщении.

Согласно данным властей, за время беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек.

Смотрите также: Израиль объявил массовый призыв резервистов, армия страны в состоянии готовности к войне. ВИДЕО 18+

Автор: 

Израиль (1924) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+37
Так же, как и в Украине - в то время когда бармалеи готовили нападение, Биби сосался в десны с ******.
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07.10.2023 17:47
+36
А как же так получилось, что хвалённая разведка Израиля прое...ла подготовку этой операции ХЕЗБОЛЛЫ ТАКОГО масштаба, а Цахал проспал?
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07.10.2023 17:45
+32
і всі так звані цивілізовані країни згадують виключно ХАМАС, навіть Ізраєль. про паРашу та Іран сором'язливо мовчать, начебто ХАМАС і справді здатен організувати та забезпечити таку масовану атаку.
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07.10.2023 17:46
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Страница 3 из 3
"Израиль все еще поставляет электричество в Газу

Несмотря на расстрел гражданских, захваты пленных и издевательства над телами убитых солдат, Израиль продолжает поставлять электричество в Газу."
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07.10.2023 18:18 Ответить
********, сэр!
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07.10.2023 18:42 Ответить
"Израиль прекратил подачу энергии в Газу

Электрическая Компания Израиля прекратила поставки электроэнергии в Газу.

Электричество отключено по распоряжению министра энергии Исраэля Каца.

Ранее профсоюз электриков угрожал самостоятельно отключить электричество без всяких распоряжений.
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07.10.2023 21:15 Ответить
Я так зрозумiв, що ***** хоче щоб США перенаправили свою допомогу в Iзрайль, а не в Украiну.
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07.10.2023 18:20 Ответить
У Израиля все свое есть. Это раз. Во вторых, НАТО и США дают Украине меньше двух процентов от реальных возможностей. Иными словами, в случае чего ******** хватит всем.
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07.10.2023 18:21 Ответить
США надало допомоги Україні тільки 0,3 власного ВВП.

Багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.

Найбільшими донорами https://tsn.ua/******** Україні після повномасштабного вторгнення російських агресорів до України стали Норвегія, країни Балтії та Данія у співвідношенні до власного ВВП.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ

https://tsn.ua/ato/shveciya-nadast-********-noviy-paket-viyskovoyi-dopomogi-chi-uviydut-do-nogo-vinischuvachi-gripen-2424673.html Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: чи увійдуть до нього винищувачі Gripen



Про це інформує https://edition.cnn.com/2023/10/05/world/ukraine-money-military-aid-intl-dg CNN .

Видання порахувало, що багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.

Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 млрд доларів, тоді як Європа за цей допомогла українцям на 85,1 млрд доларів.

Внесок США у допомогу України відносно власного ВВП склав 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман заявив, щоб ці дані повністю спростовують заяви правих представників Республіканської якої партії, що нібито допомога Україні "підриває економіку США".
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07.10.2023 18:49 Ответить
не треба сроїти іллюзій що ізраіль зачистить сектор газа,підключится сірія параша китаези,наемники мусульманськи із африки і т.д.,так шо тримайте штани,понеслась (родимя)
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07.10.2023 18:21 Ответить
Це все організувала Росія. Зверніть увагу - сьогодні день народження Путіна.
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07.10.2023 18:21 Ответить
❗️Ізраїльська армія розпочала контрнаступ.

Армія 🇮🇱 увійшла до всіх захоплених населених пунктів, точаться бої.
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07.10.2023 18:28 Ответить
На Землі є кілька тектонічних вулканів,котрі сплять тисячі років,якщо котрийсь "розбудиться"- настане погано!
Кацапи- нечисть! розбудили один вулкан в Україні,і другий в Ізраїлі!
Кацапи-чорти не розуміють,що їм - кінець!!!
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07.10.2023 18:28 Ответить
Що дуже цікаво: жодна з двох великих газет коммі-Китаю, Global Times і Жемінь-Жебао, не опублікувала досі (16:00 GMT) ЖОДНОГО слова "Israel" чи "Palestine" на своїх веб-сторінках.

Наче взагалі нічого не відбувається.

Коментарів з МЗС Китаю теж немає.
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07.10.2023 18:29 Ответить
********** казел дозаигрывался с путиным , а страдают простые граждане Израиля
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07.10.2023 18:33 Ответить
Березовый сок: Якщо б в Україні був президентом розумний єврей, то він би звернувся зараз до Ізраїлю та світової спільноти. І як єврей він мав ще звертатися до євреїв Ізраїлю та всього світу. Він би висловив співчуття Ізраїлю, як президент країни, яка страждає від державного тероризму Росії. Він би сказав, що і в Ізраїлі і в Україні терористи вбивають цивільних. Він сказав би, що в Ізраїлі терористи сьогодні поглумилися над вбитими, як це роблять російські військові. Він додав би, що в Україні і в Ізраїлі терористи ховаються за заручниками, викрадають громадян і вбивають дітей. Він нагадав би те, що відбулося в Бучі і показав, як це схоже з тим, що зараз відбулося в деяких ізраїльских селищах. Він сказав би, що Росія, Іран та палестинські терористи ведуть себе схоже і навів би приклади. І він би закликав світ до консолідації сил в боротьбі з світовим тероризмом та злочинами проти людства. І його заклик був би більше ніж актуальним та на нього відреагували б у світі. Позитивно відреагували. І може навіть прислухалися, якщо б цю пропозицію запакували реальний план. А це те, що нам треба.

Так могло б бути, якщо президентом був би розумний єврей, а біля нього були б розумні та досвідчені радники. Але в нас президент Зеленський, а біля нього Єрмак, Татаров, Подоляк, Данілов та інші. Тому ми і досі нічого не чуємо з Банкової. Добре, що МЗС відреагував. Але це не те і не буде мати такого резонансу.
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07.10.2023 18:37 Ответить
ты не мог написать коротко как Я , краткость сестра таланта
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07.10.2023 18:39 Ответить
почерк хамаса похож на почерк русни в Буче
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07.10.2023 18:38 Ответить
Соболезную жителям Израиля. Надеюсь, они быстро победят террористов.
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07.10.2023 18:39 Ответить
От і відповідь усім тим кретинам, які повторювали, що Україна має стати Ізраїлем
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07.10.2023 18:41 Ответить
Израиль с путиным шуры муры крутил ,вот и поплатился
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07.10.2023 18:46 Ответить
Майже як Зізі.
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07.10.2023 19:04 Ответить
Зараз не про це, а про те, що стати Ізраїлем - це жити в стані постійної перманентної війни. В Україні більшість громадян з якогось дива впевнені, шо вихід ЗСУ на кордони 1991 року буде означати кінець війни. Хоча насправді це буде тільки зміщення лінії фронту і рашка навіть після цього продовжити гатити ракетами, мінувати море, запускати безпілотники
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07.10.2023 20:42 Ответить
Хамас наважився атакувати, лише при підримці кацапів. На разі цахал молодці, швидко знекровили жилі квартали балістикою. Таких мавп лише із землею змішувати і не питатися.
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07.10.2023 19:04 Ответить
https://t.me/c/1198589840/74193 Видео
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07.10.2023 19:06 Ответить
Не відкривається
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07.10.2023 19:54 Ответить
А как же знаменитый "Железный купол", почему он не уберёг страну от вражеских ракет, или он тоже был из-за праздников отключен?
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07.10.2023 19:10 Ответить
Купол! Порвали, Купол! Каюсь! Каюсь! Каюсь!
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07.10.2023 19:14 Ответить
Как порвали? А вы-то почему каетесь?
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07.10.2023 19:45 Ответить
Убєрьог. Лише 20-30 пропустив із 5тис. запущених
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07.10.2023 22:09 Ответить
Аа, ну тогда другое дело. Тогда Супер! А ведь нигде нет информации что из 5000 запущенных ракет пропустили только 20..
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07.10.2023 22:29 Ответить
По тв розповідали
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07.10.2023 23:05 Ответить
Ok.
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07.10.2023 23:12 Ответить
Биби запутался в собственных красных линиях.
Ну и еще - по человечески жалко, но Израиль нам не союзник! Вооружил беспилотниками кацапов,а нам ни одного патрона НЕ ПРОДАЛ даже. Это как Лукашенко, только подальше от наших границ...
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07.10.2023 19:20 Ответить
Израиль не продавал Украине оружия потому что боится реакции Москвы, которая в отличных отношениях с Ираном. А Азербайджану он продавал оружие, на несколько миллиардов долларов, им можно, потому что очень малая вероятность что из этого оружия ранят или убьют российского солдата. А если в Украине из израильского оружия ранят, или - о ужас - убьют россиянина - какой скандал будет! И представителя израильского правительства немедленно вызовут на ковер в Кремль для разъяснений. Вот этого Израиль и боится..
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07.10.2023 19:55 Ответить
Я не удивлюсь, если в ближайшее время что то подобное, террористические атаку прокатятся по ЕС... Многие люди там слишком расслабленные, "изнеженные", а исполнителей фанатиков там хватает. Эти игры в "толерантность" до добра не доведут.
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07.10.2023 19:27 Ответить
А де оцей потужний чел
Це ж його тєма
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07.10.2023 19:27 Ответить
той що зліва
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07.10.2023 19:28 Ответить
AnnaTerra

@annaterrae

Здається багатьом на Заході ще не очевидно, що новий військово- політичний альянс, авторитарна вісь зла, почав відкриту війну проти демократичного світу. І те, що відбувається зараз, це наслідки слабкості Заходу, в тому числі у відповіді на російську агресію в Україні.
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07.10.2023 19:28 Ответить
Захід проковтнув і Грузію, і Придністров'я, і Чечню, і Крим....все, що можна було свого часу зупинити. Безкарність породила вседозволеність.
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08.10.2023 04:29 Ответить
Без допомоги Росії там не обійшлося, бо не було у хамасу такого ресурсу! Ізраїльтяни, знайте з ким воює Україна!
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07.10.2023 19:36 Ответить
будет славная битва малчики в трусиках из хамаса чёто не видно у них желания стать муджахедом попки к верху как привыкли и просют
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07.10.2023 19:36 Ответить
A kto takije palestinsi?Palestina obrazovalas iz 4 narodov,gde musulmani nicego obcego k nej neimeli,jevreji byli odni iz 4 kto imeli.U nix letopis na gebrajskom napisan.Potom Palestina stala perexodnim kubkom,kto xotel ego zavojeval greki,rimliani,byzantijci,arabi ,osmani i mnogyje drugije prisli so svojej kulturoj i religijej.Sami arabi Palestinu cytajet Sirijej.
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07.10.2023 20:24 Ответить
Ні , не пишіть дурниць про хасидів 😠
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07.10.2023 20:26 Ответить
Добре,не буду,бо десь бачила фото, де один з хасидів ручкався з палестинцем,правда може це іпсо?
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07.10.2023 21:15 Ответить
Парламент Ірану скандує "Смерть Ізраїлю! Смерть Америці"
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07.10.2023 19:42 Ответить
От як би розʼїбали ******* іран з його обізьянами в сандалях ото б була гарна новина
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07.10.2023 19:48 Ответить
их очередь следующая
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07.10.2023 19:50 Ответить
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Атака на Ізраїль: цілі, задум, нова тактика терористів-союзників Росії

Хто напав?

Країна-терорист Іран та палестинська терористична організація Хамас - союзники країни-терориста Росії.

Задум операції:

- Втягування Ізраїля у повномасштабну наземну війну у Палестині;

- Захоплення військової бази "Ерез" Ізраїля та поліцейської станції в Сдероті на кордоні з сектором Газа ударом підрозділів спеціального призначення;

- Проникнення диверсійних груп на територію Ізраїля для блокування маршрутів розгортання ізраїльської ї армії, терактів у населених пунктах;

- Захоплення значної кількості заручників, вбивство максимальної кількості військових та мирних ізраїльтян для дестабілізації обстановки в Ізраїлі;

- Ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах;

- Примушення Ізраїлю до згортання бойових дій шляхом шантажу полоненими та проведення інформаційно-психологічних операцій.

Нова тактика

1. Прихована підготовка та планування широкомасштабної операції попри високоефективну агентурну та радіоелектронну розвідку Ізраїля;

2. Децентралізоване управління та прихованість маневру під час виходу на рубіж атаки значної кількості малих груп за рахунок розвідки та управління через дрони;

3. Ураження та подавлення оборони, вогневих засобів, особового складу, бойової техніки на об'єкті атаки дронами малої дальності зі скидами гранат та вибухових пристроїв;

4. Створення переваги у ситуаційній обізнаності для штурмових та диверсійних груп над ізраільтянами на конкретних об'єктах атаки через застосування дронів;

5. Штурмові дії та інфільтрація малих груп піхоти та диверсантів на широкому фронті без підтримки бронетехніки та артилерийської підготовки для досягнення максимальної раптовості, початок масованих обстріілв після початку штурмових дій та терактів;

6. Висадка десанта на парапланах всередину військової бази;

7. Мобільні терористичні групи, які пересуваються на автомобілях по території Ізраїля під видом сил безпеки, роблять засідки для дезорганізації сил оборони.

Що далі?

- Маневрені бойові дії дозволять Ізраїлю реалізувати усі компоненти сил оборони, і Хамас очікує повний розгром. Скоріше за все, Ізраїль проведе наземну операцію у секторі Газа та зачистку усіх баз терористів.

- Але Іран готовий, що Ізраіль розгромить терористів, і навіть проведе зачистку Гази. Для Ірана важливо втягнути Ізраїль у війну. Іран має повну підтримку Росії і розуміє, що Росія не допустить масштабних дій проти Ірану та його союзника режиму Асада у Сирії.

- Іран та Росія розширюють ескалацію війн проти союзників США - Сирія, Ірак, Йємен, і тепер на додачу сектор Газа. Це робиться для послаблення впливу країн НАТО, і війна проти України і війна проти Ізраїля стоять в одному ряду - ці війни розвязали терористи для досягення своїх політичних цілей шляхом масових вбивств, щоб конкурувати у глобальному світі не інтеллектом та рівнем життя, а вбивствами та терором.
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07.10.2023 19:49 Ответить
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац наказав повністю відключити Сектор Газа від подачі електроенергії
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07.10.2023 20:00 Ответить
https://youtu.be/SMWkPcCS1Cw?si=ALJ3Dv1dHwUKCx6E https://youtu.be/SMWkPcCS1Cw?si=ALJ3Dv1dHwUKCx6E


Цікава аналітика від
anti-colorados 🧐🤔
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07.10.2023 20:30 Ответить
маск ще не написав, що це історичні землі хамасу?
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07.10.2023 20:41 Ответить
Які ж все таки придурки мої поки що співгромадяни. Як ви думаєте, чому путя постійно наголошує, що Зеленський єврей. Тому що російські чекісти ненавидять євреїв. Саме вони вкинули в арабський світ фальшивку російської царської охранки - так звані "протоколи сіонських мудреців". Про це писав Іон Міхай Пачепа (екс-керівник румунського КДБ при Чаушеску) в книзі "Дезінформація")
Чи може серед українців теж є придурки, які вірять, що ці "протоколи" справжні? Памятаю, як ректор МАУП Щокін та інші "консервативні" українські патріоти повторювали цю російську антиєврейську брехню. Нормальний українець у цій війни може бути тільки на боці Ізраїлю
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07.10.2023 20:49 Ответить
Пардонте! А Израиль в нашей войне на стороне Украины?
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07.10.2023 20:58 Ответить
Я точно знаю, що ХАМАС - це російські холуї. Як і Арафат чи Аббас. А Ізраїль на своєму боці. Ізраїль знає, що Іран з рашкою вась-вась, а у Ірану ракет побільше, ніж у палестинців
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07.10.2023 21:10 Ответить
Україні повинно бути так само пох...фіг на Ізраїль, як і Ізраїлю на Україну. До речі, я нормальний українець. А ти який американець?
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07.10.2023 21:24 Ответить
А я бачу далі свого носа. На відміну від тупого провінціаліста, який називає себе менеджером
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07.10.2023 21:43 Ответить
обое рябое
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08.10.2023 02:35 Ответить
Ні, не обоє
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08.10.2023 04:17 Ответить
Пачепа ще написав про начальника ПГУ КГБ Сахаровського, якого близько знав з юності. Той вихвалявся, що є рідним батьком схеми захоплення в 60 роках повітряного тероризму. Тоді ПГУ курувало підготовку терористів в НДР та Румунії. Х..... це нащадок "тьомних дел"
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07.10.2023 21:08 Ответить
Саме так. Пачепа окреслив наступні характерні риси російської дезінформації:

1. Ворога треба ототожнювати з нацизмом
2. Брехня повинна вкидатися через західних корисних ідіотів
3. У брехні має бути формальна дещиця правди
4. "За мир" в перекладі з російської означає "за припинення опору росії"

До речі, вчора вчергове бачив у Портленді (місто, де я живу, штат Орегон) кілька придурків з написами "Stop the war in Russia". Тобто війна "в росії", а саме на теритоірї анексованих росією областей України. Ці ідіоти регулярно виходять на Пайонеєр сквер по пятницях. Виглядають як бомжі а міркують як наркомани. Впевнений, що фінансуються з Москви
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07.10.2023 21:16 Ответить
Не думаю, що ідіоти корисні. Це пряма агентура. Коли Мітрохін (архівіст з ПГУ) переметнувся, то вся агентурна сєть в Європі зачахла, навіть бувший премьєр Франції застрелився. Як повідомляв Ю.Швець і Кісінджер і Трамп зачаровані у свій час КГБ.
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07.10.2023 21:37 Ответить
Очередной обстрел Израиля. Пишут в Тель-Авиве прилет.

https://t.me/insiderUKR/63026?single
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07.10.2023 20:50 Ответить
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07.10.2023 21:02 Ответить
треба сідати за стіл переговорів
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07.10.2023 21:07 Ответить
Миру мир,потрібно домовлятись .Підключайте ООН,лгбт,папіка ,червоних хрестоносців ,накрайняк ОБСЄ дуже добре може порішать питання.А то весь світ занепокоєний цими жахливими звірствами і вбивствами з обох сторін.
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07.10.2023 21:11 Ответить
Может хватит кривляться. Украине никто никогда мир не предлагал. Наоборот оружие дают на сотни миллиардов чтобы уничтожили рашку. А если не получается, то это только ваша вина.
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07.10.2023 21:33 Ответить
Ви до списку ще Ненатьяху добавте,плакатик такий намалюйте зі своїм постом і то буде схоже на правду.Або спробуйте отією зброєю на "сотні мілліардів" знищити рашку,ваше" кривляння" після цього знущання як благо.
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07.10.2023 23:11 Ответить
Та пiшло воно усе к нiтаньяху.
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07.10.2023 21:27 Ответить
Усі хто проти Їзраєля ,ВРОГИ України!
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07.10.2023 21:31 Ответить
Візьмемо більше- весь Захід обісрався з своєю дерьмократією і толерантністю до вселенського зла. І щось підказує, що це тільки початок
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08.10.2023 04:48 Ответить
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