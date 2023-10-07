Выросло количество жертв атаки ХАМАС на Израиль: погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 - пострадали
В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября погибли по меньшей мере 100 человек, еще более 900 - пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.
"Министерство здравоохранения сообщает, что в настоящее время 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения в результате длительной террористической атаки ХАМАС на юг и центральную часть Израиля", - говорится в сообщении.
Согласно данным властей, за время беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек.
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+37 Maxim Ak-Murza #550775
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Несмотря на расстрел гражданских, захваты пленных и издевательства над телами убитых солдат, Израиль продолжает поставлять электричество в Газу."
Электрическая Компания Израиля прекратила поставки электроэнергии в Газу.
Электричество отключено по распоряжению министра энергии Исраэля Каца.
Ранее профсоюз электриков угрожал самостоятельно отключить электричество без всяких распоряжений.
Багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.
Найбільшими донорами https://tsn.ua/******** Україні після повномасштабного вторгнення російських агресорів до України стали Норвегія, країни Балтії та Данія у співвідношенні до власного ВВП.
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https://tsn.ua/ato/shveciya-nadast-********-noviy-paket-viyskovoyi-dopomogi-chi-uviydut-do-nogo-vinischuvachi-gripen-2424673.html Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: чи увійдуть до нього винищувачі Gripen
Про це інформує https://edition.cnn.com/2023/10/05/world/ukraine-money-military-aid-intl-dg CNN .
Видання порахувало, що багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.
Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 млрд доларів, тоді як Європа за цей допомогла українцям на 85,1 млрд доларів.
Внесок США у допомогу України відносно власного ВВП склав 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.
Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман заявив, щоб ці дані повністю спростовують заяви правих представників Республіканської якої партії, що нібито допомога Україні "підриває економіку США".
Армія 🇮🇱 увійшла до всіх захоплених населених пунктів, точаться бої.
Кацапи- нечисть! розбудили один вулкан в Україні,і другий в Ізраїлі!
Кацапи-чорти не розуміють,що їм - кінець!!!
Наче взагалі нічого не відбувається.
Коментарів з МЗС Китаю теж немає.
Так могло б бути, якщо президентом був би розумний єврей, а біля нього були б розумні та досвідчені радники. Але в нас президент Зеленський, а біля нього Єрмак, Татаров, Подоляк, Данілов та інші. Тому ми і досі нічого не чуємо з Банкової. Добре, що МЗС відреагував. Але це не те і не буде мати такого резонансу.
Ну и еще - по человечески жалко, но Израиль нам не союзник! Вооружил беспилотниками кацапов,а нам ни одного патрона НЕ ПРОДАЛ даже. Это как Лукашенко, только подальше от наших границ...
Це ж його тєма
@annaterrae
Здається багатьом на Заході ще не очевидно, що новий військово- політичний альянс, авторитарна вісь зла, почав відкриту війну проти демократичного світу. І те, що відбувається зараз, це наслідки слабкості Заходу, в тому числі у відповіді на російську агресію в Україні.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033YmqV8ZEVrpW7N4f7rkhFy6UmWXcj6NbHUKqWSgFHgTq8oco4rhNk4jtEqMvYmwxl?__cft__[0]=AZUpeS2Gj10zeMq-LkGd93exbEnARmVcJ1aUkMF77PdFTYIkVmbgneC05w25RNoMuZsIydI7UdH4EftrCppaxIpEhDCaRkh4vbKiPqQTKHMfpwYnDfjemKC1U8y1-*****************-PmQJH5Go-&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Атака на Ізраїль: цілі, задум, нова тактика терористів-союзників Росії
Хто напав?
Країна-терорист Іран та палестинська терористична організація Хамас - союзники країни-терориста Росії.
Задум операції:
- Втягування Ізраїля у повномасштабну наземну війну у Палестині;
- Захоплення військової бази "Ерез" Ізраїля та поліцейської станції в Сдероті на кордоні з сектором Газа ударом підрозділів спеціального призначення;
- Проникнення диверсійних груп на територію Ізраїля для блокування маршрутів розгортання ізраїльської ї армії, терактів у населених пунктах;
- Захоплення значної кількості заручників, вбивство максимальної кількості військових та мирних ізраїльтян для дестабілізації обстановки в Ізраїлі;
- Ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах;
- Примушення Ізраїлю до згортання бойових дій шляхом шантажу полоненими та проведення інформаційно-психологічних операцій.
Нова тактика
1. Прихована підготовка та планування широкомасштабної операції попри високоефективну агентурну та радіоелектронну розвідку Ізраїля;
2. Децентралізоване управління та прихованість маневру під час виходу на рубіж атаки значної кількості малих груп за рахунок розвідки та управління через дрони;
3. Ураження та подавлення оборони, вогневих засобів, особового складу, бойової техніки на об'єкті атаки дронами малої дальності зі скидами гранат та вибухових пристроїв;
4. Створення переваги у ситуаційній обізнаності для штурмових та диверсійних груп над ізраільтянами на конкретних об'єктах атаки через застосування дронів;
5. Штурмові дії та інфільтрація малих груп піхоти та диверсантів на широкому фронті без підтримки бронетехніки та артилерийської підготовки для досягнення максимальної раптовості, початок масованих обстріілв після початку штурмових дій та терактів;
6. Висадка десанта на парапланах всередину військової бази;
7. Мобільні терористичні групи, які пересуваються на автомобілях по території Ізраїля під видом сил безпеки, роблять засідки для дезорганізації сил оборони.
Що далі?
- Маневрені бойові дії дозволять Ізраїлю реалізувати усі компоненти сил оборони, і Хамас очікує повний розгром. Скоріше за все, Ізраїль проведе наземну операцію у секторі Газа та зачистку усіх баз терористів.
- Але Іран готовий, що Ізраіль розгромить терористів, і навіть проведе зачистку Гази. Для Ірана важливо втягнути Ізраїль у війну. Іран має повну підтримку Росії і розуміє, що Росія не допустить масштабних дій проти Ірану та його союзника режиму Асада у Сирії.
- Іран та Росія розширюють ескалацію війн проти союзників США - Сирія, Ірак, Йємен, і тепер на додачу сектор Газа. Це робиться для послаблення впливу країн НАТО, і війна проти України і війна проти Ізраїля стоять в одному ряду - ці війни розвязали терористи для досягення своїх політичних цілей шляхом масових вбивств, щоб конкурувати у глобальному світі не інтеллектом та рівнем життя, а вбивствами та терором.
Цікава аналітика від
anti-colorados 🧐🤔
Чи може серед українців теж є придурки, які вірять, що ці "протоколи" справжні? Памятаю, як ректор МАУП Щокін та інші "консервативні" українські патріоти повторювали цю російську антиєврейську брехню. Нормальний українець у цій війни може бути тільки на боці Ізраїлю
1. Ворога треба ототожнювати з нацизмом
2. Брехня повинна вкидатися через західних корисних ідіотів
3. У брехні має бути формальна дещиця правди
4. "За мир" в перекладі з російської означає "за припинення опору росії"
До речі, вчора вчергове бачив у Портленді (місто, де я живу, штат Орегон) кілька придурків з написами "Stop the war in Russia". Тобто війна "в росії", а саме на теритоірї анексованих росією областей України. Ці ідіоти регулярно виходять на Пайонеєр сквер по пятницях. Виглядають як бомжі а міркують як наркомани. Впевнений, що фінансуються з Москви
https://t.me/insiderUKR/63026?single