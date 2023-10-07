Силы обороны в течение 7 октября отразили атаки на Купянском, Авдеевском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском направлениях
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 7 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает военные и гражданские объекты.
В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, ночью кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам припортовой инфраструктуры в Одесской области, а также по центральной части города Миргород Полтавской области. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили зернохранилище, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волфино, Писаревка, Грабовское, Порозок Сумской области; Уды, Плетеновка, Милово Харьковской области.
На Купянском направлении наши защитники отразили 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Артиллерийскием и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Екатериновки, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дачное, Пивничное, Зализное Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами наши защитники отразили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Золотой Нивы Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационный удар возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Орехов, Новоданиловка, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Лобково Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Нечаево, Херсон и Широкая Балка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. В частности, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где проживает гражданское население. Также в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в находящиеся рядом частные дома с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть москалям на нашій землі 😠
Розуміем, як вам важко.
Розуміем, що сітуація ще складніша, чим про неі можно розповідати.
Слава ЗСУ!
Слава сміливому та незламному Народу України.