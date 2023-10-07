РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости
4 948 39

В ОК "Південь" рассказали, почему ракеты "Оникс" трудно сбивать: сверхзвуковые, устремляются над поверхностью воды,, поэтому сложны для обнаружения ПВО

обстріл

Спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ атаковали с временно оккупированного Крыма Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс".

"Это не первая подобная атака, в частности, на Одесскую область. И чаще всего враг применяет именно такие ракеты по припортовой или рекреационной инфраструктуре. Все, что касается морского побережья", - рассказала спикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По ее словам, сигнал воздушной тревоги раздался одновременно со взрывом из-за сложности обнаружения такой атаки. Оккупанты нанесли удар по пансионату в рекреационной зоне и зернохранилищу вблизи порта. В результате взрывной волны в домах выбиты окна, повреждены балконы и внешние фасады.

Читайте также: Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

"Это говорит о том, что взрыв был мощный. Такие ракеты устремляются над поверхностью воды, и они очень сложны для обнаружения ПВО. И в том числе очень большую скорость имеют сверхзвуковые", - подчеркнула Гуменюк.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что войска РФ используют для ударов по Николаевской и Одесской областях противокорабельные ракеты "Оникс", имеющие ограниченный радиус действия - до 600 километров. По его словам, оккупанты могут экономить ракеты "Калибр", поэтому обстреливают юг Украины ракетами такого типа.

Автор: 

крылатые ракеты (881) Гуменюк Наталья (577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Их из Крыма пускают. Так что надо разрушить пусковые и склады.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:12
+7
В нас є відосіки зелемарафону на кілька мільярдів,а скільки би життів могли врятувати купуючи рятівне ПВО, розвивати вітчизняне виробництво, а не піарити зелених гнід за кошти громадян
показать весь комментарий
07.10.2023 20:25
+5
Щоб летіти над водою із надзвуком, потрібна висота метрів 100-200.
Не така уже й маленька.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их из Крыма пускают. Так что надо разрушить пусковые и склады.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:12 Ответить
нема чім
показать весь комментарий
07.10.2023 20:18 Ответить
склади підземні, пускові - рухомі....
Пуск крилатої ракети «Онікс» із БРК «Бастіон»

показать весь комментарий
07.10.2023 20:23 Ответить
З супутника добре видно, гарні цілі. Залетить Авакс - теж їх буде добре бачити та чути
показать весь комментарий
07.10.2023 20:50 Ответить
Притула их видит как у себя на дупи.
показать весь комментарий
07.10.2023 21:23 Ответить
Я мав на увазі супутники наших партнерів, а не тих із шоу хто зверху
показать весь комментарий
07.10.2023 21:29 Ответить
виводити баржі з кутовими відбивачами на зовнішный рейд

рашиська ракета - дура
показать весь комментарий
07.10.2023 20:14 Ответить
До речі речі росіяни це й роблять на захист керченського мосту.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:55 Ответить
Щоб летіти над водою із надзвуком, потрібна висота метрів 100-200.
Не така уже й маленька.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:15 Ответить
із ТТХ за вікі

Висота польоту:
На маршовій ділянці - до 14 000 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-npo_korabl-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-13 [13]
На кінцевій ділянці - 10-15 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-npo_korabl-9 [9]
показать весь комментарий
07.10.2023 20:25 Ответить
Але з якою швидкістю ?
показать весь комментарий
07.10.2023 21:18 Ответить
не знаю, але саме на кінцевому відрізку траєкторії, тобто, перед самою атакою, ця протикорабельна ракета має мати найбільшу швидкість
показать весь комментарий
07.10.2023 22:19 Ответить
Над землею швидкість завжди дозвукова.
А максимальну швидкість на останньому відрізку мають ракети,
що йдуть на ціль вертикально вниз.
Ви сплутали різні типи ракет.
показать весь комментарий
08.10.2023 03:41 Ответить
В нас є відосіки зелемарафону на кілька мільярдів,а скільки би життів могли врятувати купуючи рятівне ПВО, розвивати вітчизняне виробництво, а не піарити зелених гнід за кошти громадян
показать весь комментарий
07.10.2023 20:25 Ответить
якщо пустити ці міліарди на спасіння життів Воїнів, тоді повиздихають ЗЄльоні гніди
показать весь комментарий
07.10.2023 20:27 Ответить
таке кажуть...
150 ракет одновременно в воздухе...повторна атака на Ізраїль.https://www.youtube.com/watch?v=U3WykRA3QRU
показать весь комментарий
07.10.2023 20:46 Ответить
Ізраїль та США повинні зрозуміти просту річ - доки вони не знищать під нуль кацапів як спонсорів та господарів Хамасу, Хезболи, Талібану, Ігілу, АльКаіди - доти їм спокою ніколи не буде.
Трохи дивно, що @уйло наважився відкрити другий фронт
показать весь комментарий
07.10.2023 20:57 Ответить
чому ж дивно?..все абсолютно повторення Другої світової...правда я вважав ,що буде Тайвань....як в Другій світовій напад на Перл-Харбор Японії.
показать весь комментарий
07.10.2023 21:07 Ответить
КНР мудрі люди та ніколи не будуть воювати. Будуть лякати, нагнітати, напружувати, але зрештою будуть домовлятися та вичікувати стільки, скільки треба - менталітет. КНР чудово розуміє, що військовий конфлікт із США має найбільш вірогідний результат - кінець цивілізації. А тому не хоче бути причиною у цьому. КНР та США будуть домовлятися щодо Тайваня, план @уйла зіштовхнути їх тупо провалився, бо обидві сторони чудово знають звідки дме вітер та хто з цього шукає вигоду для себе
показать весь комментарий
07.10.2023 21:12 Ответить
На жаль..Китай веде свою політику..хоча могли б домовитись з США про розподіл рашки на частини,та спільне використання ресурсів...але це мої фантазії в ********* світі такого не буває...хоча і говорять за глобалізацію в світі,але як показала практика--кожен за себе...
показать весь комментарий
07.10.2023 21:21 Ответить
Певно до того і прийде. Ближчим часом будемо бачити
показать весь комментарий
07.10.2023 21:44 Ответить
А дивно тому, що Ізраїль та його керівництво просто молилися на кацапів, ноги цілували за знищення фашизму, забуваючи, що Перемога у Другій Світовій саме завдяки США, Британії
показать весь комментарий
07.10.2023 21:14 Ответить
те ж саме можна говорити і за Німеччину..яка просто лягла під рашку ....згадати тих же самих Шрьодера ...Меркель..
показать весь комментарий
07.10.2023 21:17 Ответить
100%
показать весь комментарий
07.10.2023 21:18 Ответить
Вони ''залізний купол'' мають, позбивають,
показать весь комментарий
07.10.2023 21:17 Ответить
залізний купол--це просто назва...
показать весь комментарий
07.10.2023 21:22 Ответить
Дальность прямой видимости над морем 60 км, углов закрытия нет, надо тренировать расчеты и искать возможности, а не причины.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:48 Ответить
Це не панацея, тим більше, що С300 Ф взагалі відсутні.
показать весь комментарий
07.10.2023 20:58 Ответить
Знищувати треба пускові. Інакше ніяк.
Завдання для ГУР та ССО. Інакше теж ніяк
показать весь комментарий
07.10.2023 20:49 Ответить
протикорабельними ракетами "Онікс"ä

Нагуя тут а-умлаут?
показать весь комментарий
07.10.2023 20:59 Ответить
Потому шо загадочно...
показать весь комментарий
07.10.2023 21:33 Ответить
Летят над водой, и шо, обычным пеленгатором не берет? Блин, так пеленгатор ловит даже отдельные волны.
показать весь комментарий
07.10.2023 21:02 Ответить
У меня такое впечатление, шо идет мозго*бка - с берега водная поверхность, как на ладони.
показать весь комментарий
07.10.2023 21:35 Ответить
Над водой параллельно хреново, зато сверху как новогодняя елка.
показать весь комментарий
07.10.2023 22:03 Ответить
"Онікс"ä

А з якого алфавіту остання буква?
показать весь комментарий
07.10.2023 21:54 Ответить
Для дятлов канешна невидимые. Зализяка над вадой светицца как фанарь.
показать весь комментарий
07.10.2023 22:01 Ответить
Єдине зауваження - сигнал тривоги пролунав вже ПІСЛЯ усіх вибухів... до того ж приліт в ту "рекреаційну зону" вже далеко не перший. Тож тримати там будь що - це вершина недоумства...
показать весь комментарий
07.10.2023 22:25 Ответить
ставити відео спостереження як кацапські муром м тільки робити з більшою дальністю
показать весь комментарий
07.10.2023 23:18 Ответить
 
 