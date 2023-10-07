В ОК "Південь" рассказали, почему ракеты "Оникс" трудно сбивать: сверхзвуковые, устремляются над поверхностью воды,, поэтому сложны для обнаружения ПВО
Спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ атаковали с временно оккупированного Крыма Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс".
"Это не первая подобная атака, в частности, на Одесскую область. И чаще всего враг применяет именно такие ракеты по припортовой или рекреационной инфраструктуре. Все, что касается морского побережья", - рассказала спикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По ее словам, сигнал воздушной тревоги раздался одновременно со взрывом из-за сложности обнаружения такой атаки. Оккупанты нанесли удар по пансионату в рекреационной зоне и зернохранилищу вблизи порта. В результате взрывной волны в домах выбиты окна, повреждены балконы и внешние фасады.
"Это говорит о том, что взрыв был мощный. Такие ракеты устремляются над поверхностью воды, и они очень сложны для обнаружения ПВО. И в том числе очень большую скорость имеют сверхзвуковые", - подчеркнула Гуменюк.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что войска РФ используют для ударов по Николаевской и Одесской областях противокорабельные ракеты "Оникс", имеющие ограниченный радиус действия - до 600 километров. По его словам, оккупанты могут экономить ракеты "Калибр", поэтому обстреливают юг Украины ракетами такого типа.
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Пуск крилатої ракети «Онікс» із БРК «Бастіон»
рашиська ракета - дура
Не така уже й маленька.
Висота польоту:
На маршовій ділянці - до 14 000 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-npo_korabl-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-13 [13]
На кінцевій ділянці - 10-15 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-npo_korabl-9 [9]
А максимальну швидкість на останньому відрізку мають ракети,
що йдуть на ціль вертикально вниз.
Ви сплутали різні типи ракет.
150 ракет одновременно в воздухе...повторна атака на Ізраїль.https://www.youtube.com/watch?v=U3WykRA3QRU
Трохи дивно, що @уйло наважився відкрити другий фронт
Завдання для ГУР та ССО. Інакше теж ніяк
Нагуя тут а-умлаут?
А з якого алфавіту остання буква?