В ОК "Південь" рассказали, почему ракеты "Оникс" трудно сбивать: сверхзвуковые, устремляются над поверхностью воды,, поэтому сложны для обнаружения ПВО

Спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ атаковали с временно оккупированного Крыма Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс".

"Это не первая подобная атака, в частности, на Одесскую область. И чаще всего враг применяет именно такие ракеты по припортовой или рекреационной инфраструктуре. Все, что касается морского побережья", - рассказала спикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По ее словам, сигнал воздушной тревоги раздался одновременно со взрывом из-за сложности обнаружения такой атаки. Оккупанты нанесли удар по пансионату в рекреационной зоне и зернохранилищу вблизи порта. В результате взрывной волны в домах выбиты окна, повреждены балконы и внешние фасады.

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"Это говорит о том, что взрыв был мощный. Такие ракеты устремляются над поверхностью воды, и они очень сложны для обнаружения ПВО. И в том числе очень большую скорость имеют сверхзвуковые", - подчеркнула Гуменюк.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что войска РФ используют для ударов по Николаевской и Одесской областях противокорабельные ракеты "Оникс", имеющие ограниченный радиус действия - до 600 километров. По его словам, оккупанты могут экономить ракеты "Калибр", поэтому обстреливают юг Украины ракетами такого типа.