Фукуяма о нерешительности США в поставках F-16: Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии. Это ложный страх
В США всегда существовала определенная группа людей, скептически относившихся к войне в Украине, признает Фрэнсис Фукуяма, американский философ и публицист, директор Центра содействия развитию демократии и верховенства права Стэнфордского университета. К этой группе относятся как левые, так и крайние правые.
Об этом Фукуяма рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.
"Но я думаю, что в целом среди американских интеллектуалов существует широкий консенсус относительно того, что это очень важный глобальный конфликт и Украина заслуживает американской поддержки", — подчеркивает он.
Он не соглашается с идеей, которую выражают некоторые наблюдатели, мол, Америке может быть выгодно затягивание войны из-за того, что в ней Украина истощает Россию. Нерешительность США в поставке определенных видов вооружений, в частности, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, обусловлена страхом перед эксклацией, убежден Фукуяма.
"Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии, и если их пересечь, Россия рассмотрит вариант применения ядерного оружия, — объясняет он. — Думаю, это ошибочный страх. Считаю, [решение] не передавать эти виды оружия было ошибкой, но есть люди, которых это беспокоит.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 Пурга́ - сильна низова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0 заметіль
Ізраїль воює з Хамас ще з часів заснування ******** держави....
Пн. Корея мутить воду від корейської війни
Наша,підтверджена усіма міжнародними паперами, і дана Богом,земля!
Тому,тут тяжкий випадок!
Китай уважно стежить за нашою війною...,
підозрюю,що вони,спецом,штовхнули ***** на це,щоб подивитись -а як буде..,ніби, в будь-якому випадку, Китаю щось перепаде
Крим - Україна!
Тайвань - не Китай!
(можливі варіанти))))
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710711528784056396 37 мин
После событий в Израиле поняли, почему много раз повторял, что Польше и странам Балтии повезло, что дебил Путин и русские своей первой жертвой выбрал не их, а Украину. И только Украина их защищает реально, а не НАТО.
а за Україну собі башку в квашену капусту розпис.дячить
@HannaGun
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https://twitter.com/HannaGun/status/1710667367989027313 3 ч
Якби відреагували на порушення угод кацапнею наші гаранти Будапештського меморандуму, то ось цього всього також не було б. Тим, що росіян не зупинили ще у 2014, що кацапня досі не атакована ракетами симетрично - відкрили ящик Пандори, який лише розростатиметься…
А от що і Україна і Захід не хотіли України в НАТО- то є проблема.
І винуваті у першу чергу- українське населення, яке до початку повномаштабної війни більшісттю було проти НАТО.
І то що всю дорогу більшість "усталі ат вайні", і вибирали у владу того, хто "астанофіт вайну".