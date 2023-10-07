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Фукуяма о нерешительности США в поставках F-16: Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии. Это ложный страх

фукуяма,френсіс

В США всегда существовала определенная группа людей, скептически относившихся к войне в Украине, признает Фрэнсис Фукуяма, американский философ и публицист, директор Центра содействия развитию демократии и верховенства права Стэнфордского университета. К этой группе относятся как левые, так и крайние правые.

Об этом Фукуяма рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Но я думаю, что в целом среди американских интеллектуалов существует широкий консенсус относительно того, что это очень важный глобальный конфликт и Украина заслуживает американской поддержки", — подчеркивает он.

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Он не соглашается с идеей, которую выражают некоторые наблюдатели, мол, Америке может быть выгодно затягивание войны из-за того, что в ней Украина истощает Россию. Нерешительность США в поставке определенных видов вооружений, в частности, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, обусловлена страхом перед эксклацией, убежден Фукуяма.

"Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии, и если их пересечь, Россия рассмотрит вариант применения ядерного оружия, — объясняет он. — Думаю, это ошибочный страх. Считаю, [решение] не передавать эти виды оружия было ошибкой, но есть люди, которых это беспокоит.

Автор: 

Фукуяма Фрэнсис (8) F-16 (553)


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Топ комментарии
+25
Френсісу Фукуямі респект за здоровий глузд та позицію...
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07.10.2023 21:09
+20
Останнім часом Китай все гучніше заявляє, що планує захопити Тайвань, хамас атакує Ізраїль і захоплює території, північна корея тоже в якомусь нездоровому очікуванні. А причина банальна. Безкарність росії, спроби спустити все на гальмах, страх передати ATACMS та F16.
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07.10.2023 21:07
+20
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710711528784056396 37 мин

После событий в Израиле поняли, почему много раз повторял, что Польше и странам Балтии повезло, что дебил Путин и русские своей первой жертвой выбрал не их, а Украину. И только Украина их защищает реально, а не НАТО.
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07.10.2023 21:21
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся до Вас дослухаються! Дякую
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07.10.2023 21:06 Ответить
Останнім часом Китай все гучніше заявляє, що планує захопити Тайвань, хамас атакує Ізраїль і захоплює території, північна корея тоже в якомусь нездоровому очікуванні. А причина банальна. Безкарність росії, спроби спустити все на гальмах, страх передати ATACMS та F16.
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07.10.2023 21:07 Ответить
готуємось до Третьої світової війни?
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07.10.2023 21:25 Ответить
Вона вже йде. Можеш не розгнаняти пургу.
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07.10.2023 21:31 Ответить
пургу?
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07.10.2023 21:39 Ответить
Слово здивувало? Вчи мову, здивований.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0 Пурга́ - сильна низова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0 заметіль
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08.10.2023 01:26 Ответить
Сухари сушить ?
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07.10.2023 21:53 Ответить
Китай захватит Тайвань и никто ничего не сделает, американцы да и европейцы в целом оказались очень не готовыми к новым вызовам, и за это сильно поплатятся
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07.10.2023 21:30 Ответить
Китай захвачує Тайвань ще з 50 років))) Навіть на совок рішився напасти за той час а на Тайвань було останнє китайське попередження...

Ізраїль воює з Хамас ще з часів заснування ******** держави....

Пн. Корея мутить воду від корейської війни
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07.10.2023 22:45 Ответить
Розумієте, для Китаю Тайвань, як для України -Крим і Донбас.
Наша,підтверджена усіма міжнародними паперами, і дана Богом,земля!
Тому,тут тяжкий випадок!
Китай уважно стежить за нашою війною...,
підозрюю,що вони,спецом,штовхнули ***** на це,щоб подивитись -а як буде..,ніби, в будь-якому випадку, Китаю щось перепаде
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07.10.2023 23:16 Ответить
Можна запитання - який Китай є співзасновником ООН ?
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08.10.2023 02:11 Ответить
Можна
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08.10.2023 03:17 Ответить
А відповіді я так розумію не буде ?
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08.10.2023 03:21 Ответить
Тільки,відповідь є жорстокою..
Крим - Україна!
Тайвань - не Китай!
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08.10.2023 04:18 Ответить
Не комуняцкий Китай!
(можливі варіанти))))
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08.10.2023 04:21 Ответить
Тайвань
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08.10.2023 04:40 Ответить
Послухайте мудрих людей
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07.10.2023 21:07 Ответить
Френсісу Фукуямі респект за здоровий глузд та позицію...
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07.10.2023 21:09 Ответить
Япона мать.
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07.10.2023 21:54 Ответить
Це не той Фукуяма шо писав шо настав кінець часів і демократія перемогла?
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08.10.2023 02:13 Ответить
Червоні лінії це в першу чергу президент України, як не президент війни. А це досить серйозно.
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07.10.2023 21:13 Ответить
В этом тоже к сожалению, кокаиновый клоун уже всех ******
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07.10.2023 21:31 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710711528784056396 37 мин

После событий в Израиле поняли, почему много раз повторял, что Польше и странам Балтии повезло, что дебил Путин и русские своей первой жертвой выбрал не их, а Украину. И только Украина их защищает реально, а не НАТО.
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07.10.2023 21:21 Ответить
Адміністрація Байдена вважає Ху..ла адекватним... є навіть висказування і статті про це.... що вони бояться приходу після його повалення якогось неадеквата з червоною кнопкою....
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07.10.2023 22:48 Ответить
Ще в 90х всім казав,що роіссі насрать на всі республіки,
а за Україну собі башку в квашену капусту розпис.дячить
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08.10.2023 04:45 Ответить
Ці "окремі люди в Білому домі" давно відомі. Вони спадкоємці тих, хто ще з 1991 року крутив дулі Україні. Вихованці чоти Клінтонів.
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07.10.2023 21:22 Ответить
У Верховній раді виступав тоді Буш старший. Із призивом не виходити із СРСР. Буш - республіканець
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07.10.2023 21:33 Ответить
директор ЦРУ Бернс працював замом у держсекретаря Х.Клінтон, а Саллі був її помічником. І обоє були в замах "фундатора" антиукраїнської зовнішньої політики Обами мами Керрі, яскравого українофоба. Ірландське крило Демпартії.
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07.10.2023 21:48 Ответить
Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1710667367989027313 3 ч

Якби відреагували на порушення угод кацапнею наші гаранти Будапештського меморандуму, то ось цього всього також не було б. Тим, що росіян не зупинили ще у 2014, що кацапня досі не атакована ракетами симетрично - відкрили ящик Пандори, який лише розростатиметься…
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07.10.2023 21:23 Ответить
Фігня той меморандум. По ньому- "проводити консультації".
А от що і Україна і Захід не хотіли України в НАТО- то є проблема.
І винуваті у першу чергу- українське населення, яке до початку повномаштабної війни більшісттю було проти НАТО.
І то що всю дорогу більшість "усталі ат вайні", і вибирали у владу того, хто "астанофіт вайну".
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07.10.2023 21:37 Ответить
В 90 а теж мож сказати був проти НАТО через напад на Сербію - але з плином часу а точніше коли я зміг почерпнути інформацію не тіко з кацапської пропаганди і сівши і подумавши пняв, пняв шо серби то кацапи на мінімалках на території Балкан. Такшо Заходу тре було проводити пропаганду - але Заходу було напевно пох.
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08.10.2023 02:22 Ответить
Еврєям віддадуть мабуть всє без червоних ліній, бо там гинуть люди!
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07.10.2023 21:26 Ответить
У владі Ізраїля нема агентів ФСБ. Вони не мали змови в Омані з ворогами. Тому до влали Ізраїля бульше довіри. В США ім дадуть всяку зброю.
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07.10.2023 21:43 Ответить
Дядя Фуку, не розмірковуй, просто допоможи чим можеш, щоб було менше сумнівів.
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07.10.2023 21:44 Ответить
Він і допомагає, чим може.
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07.10.2023 21:58 Ответить
На жаль він не вирішує,а хто вирішує,той штанці собі псує,після кожної вилазки п'янички медведева.. https://youtu.be/noZnKK3J1Dw?t=341
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08.10.2023 01:02 Ответить
Я завжди поважав японців за розум та рішучість.
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08.10.2023 02:01 Ответить
Фукуяма - американець.
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08.10.2023 07:22 Ответить
Так. Американець японського походження.
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08.10.2023 11:37 Ответить
Пора від слів до діла -Курили зачекались...
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08.10.2023 05:11 Ответить
Яким боком Фукуяма до Курил?
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08.10.2023 07:23 Ответить
Фукуямыч умный
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08.10.2023 09:23 Ответить
 
 