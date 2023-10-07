Фукуяма о нерешительности США в поставках F-16: Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии. Это ложный страх

В США всегда существовала определенная группа людей, скептически относившихся к войне в Украине, признает Фрэнсис Фукуяма, американский философ и публицист, директор Центра содействия развитию демократии и верховенства права Стэнфордского университета. К этой группе относятся как левые, так и крайние правые.

Об этом Фукуяма рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Но я думаю, что в целом среди американских интеллектуалов существует широкий консенсус относительно того, что это очень важный глобальный конфликт и Украина заслуживает американской поддержки", — подчеркивает он.

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Он не соглашается с идеей, которую выражают некоторые наблюдатели, мол, Америке может быть выгодно затягивание войны из-за того, что в ней Украина истощает Россию. Нерешительность США в поставке определенных видов вооружений, в частности, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, обусловлена страхом перед эксклацией, убежден Фукуяма.

"Отдельные люди в Белом доме все еще верят, что существуют определенные красные линии, и если их пересечь, Россия рассмотрит вариант применения ядерного оружия, — объясняет он. — Думаю, это ошибочный страх. Считаю, [решение] не передавать эти виды оружия было ошибкой, но есть люди, которых это беспокоит.