Байден рассматривает вариант принятия крупнейшего пакета помощи Украине, которого хватит до 2025 года, - The Daily Telegraph

Президент США Джо Байден намерен запросить в Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Daily Telegraph.

Инсайдеры издания говорят, что президент США хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы с оказанием помощи Украине.

Отмечается, что Белый дом разрабатывает планы обращения к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по расходам могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году.

Некоторые чиновники считают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена самые лучшие шансы обеспечить финансирование войны до выборов в ноябре следующего года.

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