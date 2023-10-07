Байден рассматривает вариант принятия крупнейшего пакета помощи Украине, которого хватит до 2025 года, - The Daily Telegraph
Президент США Джо Байден намерен запросить в Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Daily Telegraph.
Инсайдеры издания говорят, что президент США хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы с оказанием помощи Украине.
Отмечается, что Белый дом разрабатывает планы обращения к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по расходам могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году.
Некоторые чиновники считают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена самые лучшие шансы обеспечить финансирование войны до выборов в ноябре следующего года.
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товаришупану Байдіну за наше світле майбутнє!
теперь.
1. "President Donald Trump has signed a law that will impose sanctions on any firm that helps Russia's state-owned gas company, Gazprom, finish a pipeline into the European Union."
https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935
2. "The Biden administration has waived sanctions on a company building a controversial gas pipeline between Russia and Germany.
The US also lifted sanctions on the executive - an ally of Russia's Vladimir Putin - who leads the firm behind the Nord Stream 2 project."
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674
2.1 "In June 2021, US Secretary of State Antony Blinken said that Nord Stream 2 completion was inevitable. In July 2021, the US urged Ukraine not to criticise a forthcoming agreement with Germany over the pipeline.[32][33] On 20 July, Joe Biden and Angela Merkel reached a conclusive deal that the US may trigger sanctions if Russia used Nord Stream as a "political weapon". "
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_2
3. Ukraine to Get More U.S. Aid, but Not Weapons; Obama Refuses to Budge on Lethal Aid Despite
Poroshenko's Passionate Plea in Congress
https://www.congress.gov/116/meeting/house/110331/documents/HMKP-116-JU00-20191211-SD994.pdf
дписывать законы на тюремной параше.
если говорить про болтовню, то Трамп недавно заявил: я бы или закончил войну за 24 часа, или дал бы Украине всё.
А как по мне- лучше на электрическом стуле.
Дальше неинтересно, пободайся на другие темы.
да, админстрация woke обама-байдена в итоге дает оружие(с очень большой задержкой и цена этому жизни десятки тысяч лучших украинцев), но именно они допустили эту войну.
для вас имеет значение что Байден встретился сначала с кремлевской карлицей, только потом с Зеленским?
для вас имеет значение заявление Байдена что Украины должна выполнять минск-2?
для вас имеет значение что Обама(с вице президентом Байденом) наложил вето на летальное оружие для Украины?
для вас имеет значение что Байден на время в 2021м приостановил поставку(которое запустил Трамп) летального оружия Украине?
для вас имеет значение что первый рамштайн случился на третий месяц войны, при том что сама американская разведка давала неделю-вде?
для вас имеет значение что Байден отказался исполнять Ленд-лиз, который сам же подписал 9 мая 2022 в день дедлайна, а в течении 90 дней должен был подать отчет в Когресс о его выполнении?
для вас имеет значение что первое тяжелое оружие в крошечных количествах пошло в Украину через несколько месяцев после начала войны, на которую давали недели-две при 70%+ поддержки американцев?
Байден это баг в американской политике и общества. благодарить нужно американцев. Байден лишь временнный менеджер, который выполняет свое дело катострофически ужасно. Он и не мог со своей дименцией.
что такое "заявления против Украины"? можно видео когда Трамп заявляет против Украины?
и он будучи президентом выполнил свою задачу, отдав приказ на томогавки по аэропорту в Дамаске, отдав приказ в превращение в пыль 500 вагнеров в Сирии. если надо он шел на эскалацию, а не как "миротворцы" woke обама-байдены.
Для вас мають значення ці факти?
https://www.google.com/amp/s/news.yahoo.com/amphtml/ukraine-may-part-territory-stop-034209118.html
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna105298
Для трампа схоже що це якийсь конфлікт між путєном і зєлєнскім, наче путєн не вторгся в Україну і не вбив більш ніж пів мільйона українців.
конечно, я не фанат ни одного политика США. я фанат лишь правды.
мне было бы насрать кто будет их президентом, но проблема в том, что это влияет на мировую безопастность. не победи на выборах США woke обама-байден, не было бы ни 2014 ни 24 февраля 24го.
один называет это "протрамповский запал", другой "трампоновских подстилок". у в первом посте не было ни единого моего слова защищающего Трампа.
наличие фактов сами по себе это чей-то запал? разве я подписывал указы вместо Байдена? смотрите за руками, а не за мячиком.
ниже смотри, дебил.
еще очень долго после войны чистить всю эту мерзость у себя дома. и победить рашистов будет недостаточно, миру нужно будет уничтожить фсб, для этого нужен развал рашки, чего не хотят демократы, на примере пригожина было видно.
- нет сынуля, останутся только убийцы.
ликвидация(развал) империи - да, ликвидация всех кто учавствовал на примере дел Моссада - да, ликвидация фсб - да.
но эмоции понятны.
Только Трамп!!! И тогда Украине реальная помощь пойдет !
А популизм, что бы ты знал, он для умственно отсалых идиотов на голову конченых. Без обид и переходов на личности, но это так.
Боже храни Украину и Америку! Нам всем нужен только ТРАМП !!!
Я смотрю, тебе как и трампону нравится "золотой дождь" на твою тупую голову.
Только это не дождь, и не золотой.
Республіканці та демократи в Сенаті та Конгресі підтримують продовження. Необхідна підтримка та підпис президента Байдена.
До всієї історії із спікером Байден хотів надати 24 млрд. республіканці казали про всього 6. Подейкували, що планували зійтися на 15. Стосовно 100 щось м'яко кажучи слабо віриться, тим більше новий спікер навряд буде таке вносити ризикуючи злетіти з посади.
Якщо б не грались з лендлізом - то зараз би не було такого питання.
Тому що запропонований лендліз республіканцем 19 січня 2022 року,
міг відвернути війну, або відтермінувати
також він мав необмежений термін дії, по факту в законі було сказано, поки не вирішиться конфлікт, маючи на увазі конфлікт розпочатий в 2014 році та Крим
Після правки демократа, термін дії лендліза - до 1 жовтня 2023 року
Для США транші краще ніж лендліз,
тому що транші голосують пакетом, в який включають також допомогу Україні,
а також допомогу виборцям, та на інші цілі.
Про 100млрд на 2024 рік - це якась фантазія,
Якщо порівняти з військовою допомогою - то за 17 місяців
передано зброї десь на 20млрд, з яких важкої техніки на 3.7млрд
Ніхто не буде робити ескалацію, та надавати наприклад в 3-4 рази більше зброї
тут еще есть коррупционная состовляющая, Хантер Байден получал миллионы из Китая и Украины, договорняки(обещанный джет вместо аммо) и куча еще всего.
"санкции из ада" только на импорт, при этом не ограничивая экспорт - который приносит деньги.
куда пойдут лишние заработанные деньги?
на войну, на подкуп, на обход санкций
без денег ничего не сделать, а с деньгами всегда можно найти способ как обойти любые ограничения
Ермак станет просить милостыню на углу Крещатика и Прорезной
змушують передавати радянську зброю, замінюючи на нову зброю від США
Наприклад: США передали 10 танків, інші країни 561 танк, літаків 0, інші 49шт
Це правильно, союзники платоспроможні, це ринок на десятиліття, зможуть самі себе захистити,
також є наочний приклад, що з ними може бути
Понятно что woke сидящие в Белом доме выборы проиграют, если до выборов Украина не победит. Но эймить эту победу на 2024й, а не СЕЙЧАС и ВЧЕРА стоит десятки тысяч жизней лучших украинцев. Жаль что немалая часть самих украинцев этого не понимает и в гипнозе под лефтвинг пропагандой.
Розподіл
32млрд - інші цілі
81млрд - допомога Україні
81млрд розподіл
46млрд - військова
35млрд - гуманітарна
46млрд розподіл
25млрд - зброя по PDA - негайна поставка (тижні), з яких поставили на 20млрд, 5-6млрд знайшли літом
21млрд - зброя котру замовляють виготовити. Пообіцяли колись замовити на 18млрд. 1-1.5млрд замовили, виготовили та передали. 1 млрд - ще не обіцяли
По факту зі 113млрд, за 17 місяців передано зброї десь на 21-22млрд
З яких важка техніка становить 3.7млрд
Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
Молимся на Трампа, Боже храни Америку и Украину! Только Трамп ! С ним помощь будет реальная а не популизм для дегенератов и умственно отсталых. Особенно кто в политике США не понимает, придурки ))
За 16 месяцев - про лендлиз ни одного слова.
"Спасибо" демократу которые внесли в закон о лендлизе то республиканцев поправку, которая изменили бессрочный срок действия с "пока не разрешится конфликт" на фиксированную дату до конца финансового года 2023, т.е. до 1 октября 2023.
Также спасибо республиканцам - может поддержат их поправку о продлении лендлиза на 2024 год.
Война еще не закончилась, помощи мало - но проверяющую по восстановлению уже назначили.
Которая при Порошенко привозила 1 млрд, и тогда было давление - если не уберете генпрокурора который взялся за дело буризмы, то 1 млрд не получите.
Сейчас подобные расследования ведет Конгресс США - почемуто в отношении него, нет давления, и в суд никто не идет, с защитой репутации
чи може стратегічну авіацію віддасть???