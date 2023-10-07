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Байден рассматривает вариант принятия крупнейшего пакета помощи Украине, которого хватит до 2025 года, - The Daily Telegraph

байден,джо

Президент США Джо Байден намерен запросить в Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Daily Telegraph.

Инсайдеры издания говорят, что президент США хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы с оказанием помощи Украине.

Отмечается, что Белый дом разрабатывает планы обращения к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по расходам могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году.

Некоторые чиновники считают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена самые лучшие шансы обеспечить финансирование войны до выборов в ноябре следующего года.

Читайте также: США готовят новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долл., - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2790) помощь (7801) США (26652)


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Топ комментарии
+26
Боже, допоможи діду проштовхнути цю поміч, бо нам вкрай вона потрібна! А ще шоб там були далекобійні ATACMS та F-16!
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07.10.2023 21:32
+17
Давай Джо з кацапньою треба закінчувати. І це роблять Українці своєю кров'ю та сльозами. Вже навіть Ізраїль зрозумів що гном ***** з'їхав з катушок. А незабаром Сі пень гасне в в великий китай гратись.
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07.10.2023 21:36
+12
Тобто 24 млрд $ не дали, а 100 млрд дадуть?
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07.10.2023 21:29
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо товаришу пану Байдіну за наше світле майбутнє!
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07.10.2023 21:29 Ответить
Не дадуть.
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07.10.2023 23:17 Ответить
Заграница нам поможет.
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08.10.2023 12:09 Ответить
Вате это не понравится
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08.10.2023 01:11 Ответить
Тобто 24 млрд $ не дали, а 100 млрд дадуть?
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07.10.2023 21:29 Ответить
тоді аудітора не було , а зараз є, тому зараз вже дадуть. Заграница нам поможет.
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07.10.2023 21:33 Ответить
У повній відповідності із законом Паркінсона.
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07.10.2023 21:34 Ответить
Якщо не дадуть, то претензії типу не до Байдена. Тому, якщо хочеш зірвати допомогу, то подавай заздалегідь "непрохідний" законопроект.
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07.10.2023 21:40 Ответить
Якщо зеленський з єрмаком не вкрадуть публічно, напоказ, ще пару мільярдів баксів на закупівлях зброї чи харчів, як вони це зробили минулого року та на початку цього, то може США й дадуть Україні ті мільярди. Хоча, може США скаже "не на часі"... Тоді буде кепсько... Ні, не владімірссаничу та андрєйбарісичу, у них завжди буде все Ок, вони завжди крастимуть мільярдами від імені народу. Кепсько буде всій країні, буде ще гірше, ніж зараз, значно гірше. Так гірше, шо навіть ті, хто увєровал в "єдіний марафон" та його гнусавого неголеного "пророка" прозріють. Але вже буде пізно...
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07.10.2023 21:53 Ответить
А ти думав... Слава Україні, слава США!
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07.10.2023 23:17 Ответить
Нууу, зелёные барыги работают, чтоб ещё и с США посрать отношения... Однако, барыги потеряли страх, а результат будет печален для них...
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08.10.2023 01:15 Ответить
спам
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08.10.2023 01:23 Ответить
До 2025 року Україна повинна мати багато чого свого, це просто по життєвій необхідності
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07.10.2023 21:30 Ответить
Боже, допоможи діду проштовхнути цю поміч, бо нам вкрай вона потрібна! А ще шоб там були далекобійні ATACMS та F-16!
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07.10.2023 21:32 Ответить
А что на это скажут адепты Трампа=Ху#ла=Дерьмака=Боневтика в Украине?
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07.10.2023 21:33 Ответить
я как бы не адепт Трампа и вообще не адепт политиков, но очевидно что хейт одной из политических сил главного союзника Украины - это нарратив фсб.

теперь.

1. "President Donald Trump has signed a law that will impose sanctions on any firm that helps Russia's state-owned gas company, Gazprom, finish a pipeline into the European Union."
https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935

2. "The Biden administration has waived sanctions on a company building a controversial gas pipeline between Russia and Germany.
The US also lifted sanctions on the executive - an ally of Russia's Vladimir Putin - who leads the firm behind the Nord Stream 2 project."
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674

2.1 "In June 2021, US Secretary of State Antony Blinken said that Nord Stream 2 completion was inevitable. In July 2021, the US urged Ukraine not to criticise a forthcoming agreement with Germany over the pipeline.[32][33] On 20 July, Joe Biden and Angela Merkel reached a conclusive deal that the US may trigger sanctions if Russia used Nord Stream as a "political weapon". "
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_2

3. Ukraine to Get More U.S. Aid, but Not Weapons; Obama Refuses to Budge on Lethal Aid Despite
Poroshenko's Passionate Plea in Congress
https://www.congress.gov/116/meeting/house/110331/documents/HMKP-116-JU00-20191211-SD994.pdf
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07.10.2023 22:42 Ответить
Если вы отождествляете трампона со всей Республиканской партией, то эти цитаты ни к чему.
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07.10.2023 22:44 Ответить
President Donald Trump has signed a law
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07.10.2023 22:45 Ответить
Он скоро будет подписывать законы на тюремной параше.
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07.10.2023 22:51 Ответить
не уверен что ты взрослый человек. не собираюсь с тобой общаться, если тебе 8 лет, а пишешь ты как восьмилетний.
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07.10.2023 22:53 Ответить
Поэтому иди на своё Ху#ло и не воняй здесь больше, т.к. от трампоновских подстилок здесь людей и так тошнит.
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07.10.2023 22:54 Ответить
перед выборами в конгресс по всем тв и арестовичам лезло. это был конец 2022. какой нарратив запускают, такая и повестка.

если говорить про болтовню, то Трамп недавно заявил: я бы или закончил войну за 24 часа, или дал бы Украине всё.
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08.10.2023 06:45 Ответить
Трамп "закончит войну" на тюремной параше.
А как по мне- лучше на электрическом стуле.
Дальше неинтересно, пободайся на другие темы.
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08.10.2023 09:00 Ответить
Якщо так симпатизуєте Україні, то ознайомтесь із нещодавніми заявами вашого трампа щодо України, можливо тоді ваш протрампівський запал зменшиться.
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07.10.2023 23:27 Ответить
ознакомся с делами. возможно тогда ваш про коммунистический пыл уменьшитися.
да, админстрация woke обама-байдена в итоге дает оружие(с очень большой задержкой и цена этому жизни десятки тысяч лучших украинцев), но именно они допустили эту войну.
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08.10.2023 00:11 Ответить
Ніколи не чув щоб в Україні хейтили республіканців США, окрім трампа за його заяви проти України. Навіть Байдена тут деякі хейтять за недостатню воєнну підтримку, але більшість дякують.
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08.10.2023 03:03 Ответить
для вас имеют значения факты? в первом посте всё есть.
для вас имеет значение что Байден встретился сначала с кремлевской карлицей, только потом с Зеленским?
для вас имеет значение заявление Байдена что Украины должна выполнять минск-2?
для вас имеет значение что Обама(с вице президентом Байденом) наложил вето на летальное оружие для Украины?
для вас имеет значение что Байден на время в 2021м приостановил поставку(которое запустил Трамп) летального оружия Украине?
для вас имеет значение что первый рамштайн случился на третий месяц войны, при том что сама американская разведка давала неделю-вде?
для вас имеет значение что Байден отказался исполнять Ленд-лиз, который сам же подписал 9 мая 2022 в день дедлайна, а в течении 90 дней должен был подать отчет в Когресс о его выполнении?
для вас имеет значение что первое тяжелое оружие в крошечных количествах пошло в Украину через несколько месяцев после начала войны, на которую давали недели-две при 70%+ поддержки американцев?

Байден это баг в американской политике и общества. благодарить нужно американцев. Байден лишь временнный менеджер, который выполняет свое дело катострофически ужасно. Он и не мог со своей дименцией.

что такое "заявления против Украины"? можно видео когда Трамп заявляет против Украины?
и он будучи президентом выполнил свою задачу, отдав приказ на томогавки по аэропорту в Дамаске, отдав приказ в превращение в пыль 500 вагнеров в Сирии. если надо он шел на эскалацию, а не как "миротворцы" woke обама-байдены.
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10.10.2023 00:16 Ответить
Звичайно мають, я не фанат Байдена. Висувайте когось третього на кшталт Д.Маккейна, К.Волкера.
Для вас мають значення ці факти?
https://www.google.com/amp/s/news.yahoo.com/amphtml/ukraine-may-part-territory-stop-034209118.html
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna105298
Для трампа схоже що це якийсь конфлікт між путєном і зєлєнскім, наче путєн не вторгся в Україну і не вбив більш ніж пів мільйона українців.
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10.10.2023 01:29 Ответить
для Трампа похоже что при нем этого конфликта НЕ БЫЛО. для Трампа похоже что он держал карлицу в УЗДЕ, для Трампа похоже что он остановил сп2, который gjnjv запустил Байден, для Трампа похоже что это вина Байдена(так и есть), для Трампа похоже, действия Байдена подняли цены на нефть, для Трампа похоже что он дал бы всё необходимое оружие Украине в момент, если карлица не сделает step back - т.е. уберется из Украины.

конечно, я не фанат ни одного политика США. я фанат лишь правды.
мне было бы насрать кто будет их президентом, но проблема в том, что это влияет на мировую безопастность. не победи на выборах США woke обама-байден, не было бы ни 2014 ни 24 февраля 24го.
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10.10.2023 04:09 Ответить
До речі, до вашого відома, комуністична ідеологія заборонена в Україні і за пропаганду якої передбачена кримінальна відповідальність. Не думаю, що ви знайдете десь в Україні прихильників комунізму, хіба що в московії
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09.10.2023 21:57 Ответить
еще одно интересное наблюдение. смотрите пост выше. ссылки исключительно на новости и документы. только констатация того, что произошло. по фактам.
один называет это "протрамповский запал", другой "трампоновских подстилок". у в первом посте не было ни единого моего слова защищающего Трампа.

наличие фактов сами по себе это чей-то запал? разве я подписывал указы вместо Байдена? смотрите за руками, а не за мячиком.
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08.10.2023 00:27 Ответить
и еще, это не просто цитаты, а ссылки на инфу и даже документ Конгресса. там писанина, понятно не для всех, а для тех, у кого есть мозг.
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07.10.2023 22:51 Ответить
Ты здесь сегодня зарегистрировался для того, чтобы вливать трампоновские "мозги" из его вонючей парашной дупы остальным?
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07.10.2023 22:53 Ответить
да что ты такое
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07.10.2023 23:01 Ответить
Чей Крым для начала и у какого вонючего Ху#ла сегодня днюха?
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07.10.2023 23:04 Ответить
Крым это Украина. реально вчера слышал у Свитана что к днюхе ***** должы быть подарки. но забыл, а ты помнишь.
ниже смотри, дебил.
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07.10.2023 23:06 Ответить
Дебилам которые смотрят Свитана мне даже отвечать стыдно.
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07.10.2023 23:09 Ответить
если ты слушаешь людей умнее, то почему сам остаешь глупым в этих вопросах?
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08.10.2023 00:32 Ответить
Мне неинтересен ни Трамп, ни его дуполизы. А глупый здесь тот, кто начал киздеть не по теме, используя методички грязьпрома по говнопотокам. Но если бы ты не был идиотом, ты бы обратил внимание на 2-ю часть моего изначального поста, которая в 100 раз важнее 1-й. А ты к своему трампону прицепился как репей.
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08.10.2023 09:03 Ответить
кстати для тех, кто дружит с головой этот чудак хороший пример. заселье фсб.
еще очень долго после войны чистить всю эту мерзость у себя дома. и победить рашистов будет недостаточно, миру нужно будет уничтожить фсб, для этого нужен развал рашки, чего не хотят демократы, на примере пригожина было видно.
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07.10.2023 23:04 Ответить
Надо уничтожить не ФСБ, а всё население параши. А за Крым и Ху#ла зачёт.
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07.10.2023 23:11 Ответить
- папа папа, если все хорошие люди убьют всех плохих людей, то останутся только хорошие?
- нет сынуля, останутся только убийцы.

ликвидация(развал) империи - да, ликвидация всех кто учавствовал на примере дел Моссада - да, ликвидация фсб - да.
но эмоции понятны.
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08.10.2023 00:15 Ответить
Скажут что дед на популизме решил выехать, бо он даже что без Конгресса мог выделить (вообще никого не спрашивая) и то зажал 5 лярдов.
Только Трамп!!! И тогда Украине реальная помощь пойдет !

А популизм, что бы ты знал, он для умственно отсалых идиотов на голову конченых. Без обид и переходов на личности, но это так.

Боже храни Украину и Америку! Нам всем нужен только ТРАМП !!!
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08.10.2023 01:21 Ответить
Трамп=Ху#ло. А вам нужна дурка. Это без перехода на личности.
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08.10.2023 09:04 Ответить
Скажешь это когда Трамп победит, он уже на 10% опережает деменционного старика ))
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08.10.2023 13:40 Ответить
Он "победит" на тюремной параше или с пулей в лобешнике.
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08.10.2023 13:42 Ответить
Да ты что такой проинформированный )) А кому это импичмент светит, а? Про то что на тюрячку сынуля деда поедет я вообще не говорю )
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08.10.2023 13:51 Ответить
Ху#ловские и зебильные сказки в дупу себе засунь.
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08.10.2023 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ItT1ELsgG5c&ab_channel=SkyNewsAustralia если голову из кучи говна вытащить, то можно что-то новое узнать
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08.10.2023 18:08 Ответить
Влажные мечты Ху#ла и трампистов засунь себе туда, откуда ты их вынул.
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08.10.2023 18:48 Ответить
чукча писатель, он ни разу не читатель.
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09.10.2023 23:53 Ответить
Иди своему трампону в дупу.
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10.10.2023 08:32 Ответить
Дебилина ты тупая иди в спам, нихера не знает и еще пасть раскрывает
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08.10.2023 18:14 Ответить
Епло забей, чмо.
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08.10.2023 18:43 Ответить
Чтобы вас тут, двух клинических идиотов, помирить, лучше сцепитесь между собой за то, потомком кого является трампон- "киевских князей", монголо-татарских "рюриковичей", или также пациентом дурки и кандидатом на стул с электро-подогревом, как и вы оба.
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08.10.2023 18:54 Ответить
это фсбшная тварь. настолько тупым даже самый тупарь из семейства тупарей не может быть. тут провижение нарратива. бараны 14(навальнята и прочая шушера) так же подхватила этот нарратив еще с 16го.
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09.10.2023 23:57 Ответить
Так твой трампон "потомок викингов", как он нёс спьяну? И ты тоже, чмо?
Я смотрю, тебе как и трампону нравится "золотой дождь" на твою тупую голову.
Только это не дождь, и не золотой.
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10.10.2023 08:34 Ответить
Давай Джо з кацапньою треба закінчувати. І це роблять Українці своєю кров'ю та сльозами. Вже навіть Ізраїль зрозумів що гном ***** з'їхав з катушок. А незабаром Сі пень гасне в в великий китай гратись.
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07.10.2023 21:36 Ответить
А може краще двома-трьома заходами? Так красти складніше
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07.10.2023 21:36 Ответить
вже ..у владі..Кишені порозкривали...робити вже нічого не треба...гроші нададуть..а нє,треба--красти
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07.10.2023 21:37 Ответить
Пані Пріцкер усі ці кишені вже позашивала титановими нитками, не порвуться
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07.10.2023 22:07 Ответить
Дядя Джо, будь-ласочка, розглядай швидше, ну дуже просимо! Не приведи господи на твое місце сяде дядя Доня, тоді нам може бути кирдик, бо дядя Доня дуже любить дику тварину Пу.
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07.10.2023 21:41 Ответить
Ага, дадут как и обещанный ленд-лиз, да и еще стрелять можно только по своей территории
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07.10.2023 21:44 Ответить
Ще є шанси для України отримувати зброю США шляхом продовження дії лендліз-22 на 2024 рік.
Республіканці та демократи в Сенаті та Конгресі підтримують продовження. Необхідна підтримка та підпис президента Байдена.
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07.10.2023 23:54 Ответить
Ви мене пробачте, але якщо перекладачем перекласти статтю, до речі британського видання, то там наче написано, що це думка частини адміністрації Байдена і сам президент поки нічого не вирішив, не кажучи про те щоб протягнути таку суму.
До всієї історії із спікером Байден хотів надати 24 млрд. республіканці казали про всього 6. Подейкували, що планували зійтися на 15. Стосовно 100 щось м'яко кажучи слабо віриться, тим більше новий спікер навряд буде таке вносити ризикуючи злетіти з посади.
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07.10.2023 21:48 Ответить
В 24млрд, там на зброю було небагато.

Якщо б не грались з лендлізом - то зараз би не було такого питання.
Тому що запропонований лендліз республіканцем 19 січня 2022 року,
міг відвернути війну, або відтермінувати
також він мав необмежений термін дії, по факту в законі було сказано, поки не вирішиться конфлікт, маючи на увазі конфлікт розпочатий в 2014 році та Крим
Після правки демократа, термін дії лендліза - до 1 жовтня 2023 року

Для США транші краще ніж лендліз,
тому що транші голосують пакетом, в який включають також допомогу Україні,
а також допомогу виборцям, та на інші цілі.

Про 100млрд на 2024 рік - це якась фантазія,
Якщо порівняти з військовою допомогою - то за 17 місяців
передано зброї десь на 20млрд, з яких важкої техніки на 3.7млрд
Ніхто не буде робити ескалацію, та надавати наприклад в 3-4 рази більше зброї
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07.10.2023 22:30 Ответить
Я теж думаю, що більше схоже на вкид. Воно просто вибирається з усієї млявої політики Байдена яка була до цього.
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07.10.2023 22:52 Ответить
насчет никто не согласен на эскалацию. именно из за слабости(один из десятки примеров https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674) и случилась война.
тут еще есть коррупционная состовляющая, Хантер Байден получал миллионы из Китая и Украины, договорняки(обещанный джет вместо аммо) и куча еще всего.
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07.10.2023 22:59 Ответить
другой пример
"санкции из ада" только на импорт, при этом не ограничивая экспорт - который приносит деньги.
куда пойдут лишние заработанные деньги?
на войну, на подкуп, на обход санкций
без денег ничего не сделать, а с деньгами всегда можно найти способ как обойти любые ограничения
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07.10.2023 23:10 Ответить
всё правильно: загрузить заказами ВПК США и создать в американском посольстве в Киеве "министерство" финансирования потребностей ВСУ и Украины в целом под полным контролем Белого дома и Конгресса
Ермак станет просить милостыню на углу Крещатика и Прорезной
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07.10.2023 21:51 Ответить
вони так робили завжди - війна не на своїй території але американською зброєю це чудовий стимул для американської промисловості, яка зараз стагнує. Аби нам з цього була користь раз свого не можемо нічого створити і зробити.
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07.10.2023 21:57 Ответить
Поки що вони це роблять для союзників по НАТО
змушують передавати радянську зброю, замінюючи на нову зброю від США
Наприклад: США передали 10 танків, інші країни 561 танк, літаків 0, інші 49шт

Це правильно, союзники платоспроможні, це ринок на десятиліття, зможуть самі себе захистити,
також є наочний приклад, що з ними може бути
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07.10.2023 22:35 Ответить
Діду, давай, усе, що є. Бо якщо зараз Україна не заткне пекельну прірву орди, то світу кабздець настане. Вже й так жара почалася, не затягуйте далі.
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07.10.2023 22:01 Ответить
Гнидам 3,14здити не пере3,14здити.
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07.10.2023 22:03 Ответить
Этот пакет называется Ленд Лиз. Да хоть какой, только что бы дали.
Понятно что woke сидящие в Белом доме выборы проиграют, если до выборов Украина не победит. Но эймить эту победу на 2024й, а не СЕЙЧАС и ВЧЕРА стоит десятки тысяч жизней лучших украинцев. Жаль что немалая часть самих украинцев этого не понимает и в гипнозе под лефтвинг пропагандой.
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07.10.2023 22:21 Ответить
великий пакет до 25-го року, але чи будуть у ньому літаки? чи то хай голандці про літакі турбуються?
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07.10.2023 22:32 Ответить
Для порівняння в 2022-2023 роках Конгрес виділив 113млрд - під гаслом допомога Україні
Розподіл
32млрд - інші цілі
81млрд - допомога Україні

81млрд розподіл
46млрд - військова
35млрд - гуманітарна

46млрд розподіл
25млрд - зброя по PDA - негайна поставка (тижні), з яких поставили на 20млрд, 5-6млрд знайшли літом
21млрд - зброя котру замовляють виготовити. Пообіцяли колись замовити на 18млрд. 1-1.5млрд замовили, виготовили та передали. 1 млрд - ще не обіцяли

По факту зі 113млрд, за 17 місяців передано зброї десь на 21-22млрд
З яких важка техніка становить 3.7млрд

Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
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07.10.2023 23:24 Ответить
Дед кукухой уехал, помощь зажимал, а когда импичмент уже на горизонте решил идти вабанк, понятно что конгресс в зад пошлет, в тупую такая лажа популистическая для отбитых, конченых на голову идиотов, что вообще ничерта не понимают. У деда 5 лярдов осталось, которые он мог в любой момент передать, но зажал.

Молимся на Трампа, Боже храни Америку и Украину! Только Трамп ! С ним помощь будет реальная а не популизм для дегенератов и умственно отсталых. Особенно кто в политике США не понимает, придурки ))
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08.10.2023 01:16 Ответить
трамп который сказал что сша не должны давать деньги и оружие Украине? и который закончит войну за день?))
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08.10.2023 02:28 Ответить
Который справедливо заметил что какого США дает деньги больше чем Европа, хотя это Европейский конфликт и который сказал что если бы был он, так войны бы вообще не было бы.
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08.10.2023 03:08 Ответить
зеленский тоже самое говорил Умер бы, сказал, но крым бы не отдал)) Трындеть - не мешки ворочать
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08.10.2023 03:56 Ответить
А другой закрыл посольство, сказал вам 3 дня и все, и предложил руководству бежать - чтоб точно за 3 дня все закончилось, и тогда помощь никому давать не пришлось бы.

За 16 месяцев - про лендлиз ни одного слова.
"Спасибо" демократу которые внесли в закон о лендлизе то республиканцев поправку, которая изменили бессрочный срок действия с "пока не разрешится конфликт" на фиксированную дату до конца финансового года 2023, т.е. до 1 октября 2023.
Также спасибо республиканцам - может поддержат их поправку о продлении лендлиза на 2024 год.

Война еще не закончилась, помощи мало - но проверяющую по восстановлению уже назначили.
Которая при Порошенко привозила 1 млрд, и тогда было давление - если не уберете генпрокурора который взялся за дело буризмы, то 1 млрд не получите.
Сейчас подобные расследования ведет Конгресс США - почемуто в отношении него, нет давления, и в суд никто не идет, с защитой репутации
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08.10.2023 11:06 Ответить
та чого там дрібнитись. Запроси десь 300 ярдів, щоб точно відмовили. І розводь далі руками типу ти намагався.
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08.10.2023 02:05 Ответить
дріб'язуватися
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08.10.2023 12:28 Ответить
нам не деньги, а оружие нужно нормальное, без лимита, и без трындежа: стой тут, там не стрелять.
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08.10.2023 02:29 Ответить
дык для безлимита даже акт в Конгрессе приняли, называется Ленд-лиз, если кто забыл.
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08.10.2023 06:50 Ответить
Ленд ліз перестав діяти з 1 жовтня і продовжувати його поки ніхто не поспішає…
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08.10.2023 08:57 Ответить
дык, его нам никто не дал, если кто забыл
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08.10.2023 18:51 Ответить
в этом и дело. но местным woke коммунистам пойди объясни
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08.10.2023 22:02 Ответить
Проси більше - отримаєш те, що насправді хочеш.
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08.10.2023 04:39 Ответить
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08.10.2023 08:06 Ответить
а що може біден віддасть міжконтинентальні ядерки, які америкоси на пару за кацапнею свого часу забрали в України????
чи може стратегічну авіацію віддасть???
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08.10.2023 09:05 Ответить
 
 