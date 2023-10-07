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Новости Помощь Украине
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Штайнмайер обеспокоен ситуацией вокруг помощи США Украине: надеется, что в Конгрессе будет найдено решение

байден,штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен отсутствием дальнейшей помощи Украине со стороны США из-за паралича работы Конгресса.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 6 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Президент ФРГ выразил надежду, что будет найдено решение, которое сделает возможными договоренности между демократами и оппозиционными республиканцами, что "конечно, включает в себя продолжение поддержки Украины".

Байден уверен, что это удастся, добавил Штайнмайер.

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В то же время, президент ФРГ заверил Украину в неизменной поддержке Германии против "жестокой российской агрессивной войны".

Как отметил Штайнмайер, "люди в Украине знают: то, что Германия обещает, будет исполнено".

"Вы можете положиться на Германию", – подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, Байден заверил его, что на США тоже можно положиться.

"Вот почему для нас с президентом Байденом было важно сегодня вместе послать этот сигнал: мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе за свою страну, за свою свободу, за свою демократию", – подчеркнул президент ФРГ.

Штайнмайер посетил Вашингтон по приглашению Байдена, сообщают на сайте президента ФРГ. Официальным поводом для поездки стал День немецко-американской дружбы, празднуемый в США 6 октября.

Автор: 

США (26652) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


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Топ комментарии
+3
Події, несприятливі для миру, розгортаються дуже швидко. Перемога України вгамувала б певною мірою агресорські апетити у світі. Штайнмаєр, мабуть, це розуміє
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07.10.2023 22:44
+2
Як зазначив Штайнмаєр, "люди в Україні знають: те, що Німеччина обіцяє, буде виконано". Cказав "штольц",що ракет не буде давати Україні, значить вже виконується
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07.10.2023 22:52
+1
How about the fucking Taurus, huh?
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07.10.2023 23:17
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Події, несприятливі для миру, розгортаються дуже швидко. Перемога України вгамувала б певною мірою агресорські апетити у світі. Штайнмаєр, мабуть, це розуміє
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07.10.2023 22:44 Ответить
Як зазначив Штайнмаєр, "люди в Україні знають: те, що Німеччина обіцяє, буде виконано". Cказав "штольц",що ракет не буде давати Україні, значить вже виконується
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07.10.2023 22:52 Ответить
фотка шредера гуляє інтернетом, сидить разом з п'ятою дружиною а навкруги нікого. Як кажуть в болотах -і умолк телефон. Але посміхається, курва. А його бувший помічник Шольц продовжує "корисну роботу Шредера"
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07.10.2023 23:12 Ответить
How about the fucking Taurus, huh?
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07.10.2023 23:17 Ответить
Формула Штайнмаєра забрала життя вже біля пів мільйона українців.Надіюсь Йосип Байден не проводить там з ним ще якісь таємні,підкилимні договорняки.
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08.10.2023 03:55 Ответить
Чим вам не подобалась формула(орігінал)а не кацапсько-алігархична пропаганда по політичному урегулюванню.
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08.10.2023 05:12 Ответить
ну ви почитайте спочатку оригінал,а потім задавайте питання.
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09.10.2023 00:35 Ответить
Ну вже як Штайнмайєр занепокоєний - ну це вже треба постаратись ...
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08.10.2023 03:58 Ответить
Ну, раз сам Штайнмаєр сказав...
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08.10.2023 05:24 Ответить
Не про те турбується Штанмайєр. Краще б подбав щоб Німеччина надала Україні свої далекобійні ракети. А турбуватися за те на що не маєш жодного впливу може кожен дурень.
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08.10.2023 11:47 Ответить
ХАХАХАХАХА " Штайнмайер обеспокоен" - Штайнмайер в своём репертуаре
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08.10.2023 11:57 Ответить
 
 