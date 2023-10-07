Штайнмайер обеспокоен ситуацией вокруг помощи США Украине: надеется, что в Конгрессе будет найдено решение

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен отсутствием дальнейшей помощи Украине со стороны США из-за паралича работы Конгресса.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 6 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Президент ФРГ выразил надежду, что будет найдено решение, которое сделает возможными договоренности между демократами и оппозиционными республиканцами, что "конечно, включает в себя продолжение поддержки Украины".

Байден уверен, что это удастся, добавил Штайнмайер.

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В то же время, президент ФРГ заверил Украину в неизменной поддержке Германии против "жестокой российской агрессивной войны".

Как отметил Штайнмайер, "люди в Украине знают: то, что Германия обещает, будет исполнено".

"Вы можете положиться на Германию", – подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, Байден заверил его, что на США тоже можно положиться.

"Вот почему для нас с президентом Байденом было важно сегодня вместе послать этот сигнал: мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе за свою страну, за свою свободу, за свою демократию", – подчеркнул президент ФРГ.

Штайнмайер посетил Вашингтон по приглашению Байдена, сообщают на сайте президента ФРГ. Официальным поводом для поездки стал День немецко-американской дружбы, празднуемый в США 6 октября.