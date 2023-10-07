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Таллинн не стал лишать дипломатов РФ права безвозмездного проезда в общественном транспорте

естонія,таллінн

Таллиннское городское собрание не стало лишать российских и белорусских дипломатов права бесплатного проезда в общественном транспорте эстонской столицы.

Представленный Партией реформ проект предлагал исключить из числа дипломатов, получивших 1 июля право на безвозмездный проезд в Таллинне, представителей посольств России и Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

За предложение реформистов проголосовали 18 депутатов, против 31. 16 членов горсовета не стали голосовать, а 14 отсутствовали на заседании. Кроме депутатов от оппозиционных фракций, за проголосовали и два члена руководящей Центристской партии – Таави Аас и Игорь Грязин.

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"Весной Таллиннское горуправление предложило Таллиннскому городскому собранию как жест доброй воли предоставить право безвозмездного проезда в общественном транспорте дипломатам, резидентующим в столице. По каким-то причинам они не захотели исключить российских и белорусских дипломатов из числа получателей этой льготы. Мы хотели бы исправить эту ошибку", – говорил ранее заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Каупо Нилвак.

Он напомнил, что Россия по-прежнему ведет полномасштабную войну на территории Украины, совершает ужасающие военные преступления и представляет угрозу безопасности Эстонии. А Рийгикогу (парламент Эстонии) ранее объявил российский режим террористическим.

По его словам, непонятно, почему столичные налогоплательщики должны оплачивать проезд в общественном транспорте дипломатов из стран, представляющих угрозу безопасности Эстонии.

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Напомним, в начале февраля 2023 года послы России и Эстонии вернулись в свои столицы.

В пользовании посольства РФ в Эстонии остается комплекс помещений посольства в исторической части Таллинна. Кроме того, РФ арендует отдельные помещения для отдела соцстрахования и несколько квартир для сотрудников посольства.

Автор: 

посольство РФ (450) Таллин (8)


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Топ комментарии
+4
А вони ним користувались 🤣
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07.10.2023 22:21
+3
є дуже низька вірогідність, що хтось у трамваї встромить заточку у печінку російському резиденту.
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07.10.2023 22:28
+3
Як видно не тільки шашличні дебіли можуть вигадати якусь
х-ню для піару і навіть там обісратись.
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07.10.2023 22:32
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А вони ним користувались 🤣
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07.10.2023 22:21 Ответить
Є і серед них жлоби-підсвинки, які може їздять
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07.10.2023 22:47 Ответить
В этом случае льготы не инвалидам а дебилам… продлили…
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07.10.2023 22:27 Ответить
Талоныим на бесплатное молоко выделете.
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07.10.2023 22:27 Ответить
є дуже низька вірогідність, що хтось у трамваї встромить заточку у печінку російському резиденту.
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07.10.2023 22:28 Ответить
Як видно не тільки шашличні дебіли можуть вигадати якусь
х-ню для піару і навіть там обісратись.
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07.10.2023 22:32 Ответить
Най наші вчаться в країнах Балтії, як тре' троллити цапських тварюк. Валежнік ще їм хай нададуть збирати, чи гриби жарити на подвір'ї без особливого дозволу... Бо не зі свинями оговорювати щось те, що прогресивне. Зі свинями як і обговорювати, то в межах корита...
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07.10.2023 22:33 Ответить
Что то я не очень представляю зажравшиеся и надменные хари дипломатов (не только паРашинских) в трамвае или автобусе, эти чванлинвее твари смотрят на всех с высока считают себя "белой костью" (даже паспорта себе выписывают специальные), поэтому их задницы перемещаются обычно в персональном транспорте, думаю, это не секрет ни для кого, поэтому бюджет местного муниципалитета не сильно пострадает от таких "привелегий и растрат"!
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07.10.2023 22:52 Ответить
Они автоматически могут обчистить честных пассажиров, Шура Балаганов не даст соврать.
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07.10.2023 23:26 Ответить
Никогда они на работу, с работы и по делам не ездят в общественном транспорте, тем более что электронный билет общественного транспорта позволяет проследить их маршрут, а если их и поймают за безбилетный проезд - то всё-равно контролеры не могут с ними ничего сделать так как они обладают дипломатической неприкосновенностью..
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07.10.2023 23:30 Ответить
А, що у ці злидні користуються громадським транспортом? Мабуть, жебракують на сходинках, суки!
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08.10.2023 00:48 Ответить
Взагалі справи естонців справа самих естонців -нахера це розсусолювати
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08.10.2023 05:33 Ответить
Бо це самі естонці оголосили і тупо обісралися на старті....
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08.10.2023 05:53 Ответить
Молодці. Підтримують хворих та убогих
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08.10.2023 06:54 Ответить
 
 