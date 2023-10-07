Армия Израиля вошла во все города на границе с Сектором Газы, - спикер ЦАХАЛ
Израильские войска на вечер 7 октября уже зашли во все города на границе с сектором Газа и работают над тем, чтобы прочесать каждый из них.
Об этом заявил главный спикер Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Йемен, Маген и Урим.
По его словам, четыре израильские дивизии разворачиваются на границе с сектором Газа, присоединившись к уже 31 батальону. Кроме того, представитель сообщил, что на юге Израиля все еще продолжаются боевые действия.
Хагари также подтвердил, что ХАМАС захватила израильтян как заложников в секторе Газа. Он добавил, что в боях также были убиты израильские солдаты. Число заложников или убитых военных не приводится.
В Армии Израиля сообщили, что их наземные и воздушные силы действовали за последние несколько часов в ряде пунктов южного региона страны и сорвали планы сотен террористов.
В частности, израильские самолеты помешали двум террористам, пытавшимся пересечь ограждение по периметру у перехода Карни, еще девятерых боевиков атаковали в районе кибуца Нирим, а еще четырех – на КПП Эрез и в кибуке Нир Оз.
Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил CNN, что надеется, что до конца субботнего дня в Израиле больше не будет живых террористов.
Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галант решил распространить режим чрезвычайной ситуации на всю территорию государства, сообщает его канцелярия.
Ранее Галант объявил "особую ситуацию" в радиусе 80 километров от сектора Газа.
"Особая ситуация" позволяет военному командованию ограничивать собрания и перекрывать районы.
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В свое время Ясир Арафат сказал: "Мое главное оружие - матка палестинской женщины", вот прям как российское "бабы еще нарожают". Так что количество потерь для Израиля, как и для Украины имеет большое значение.
Нетаниягу сказал: "Израиль такого еще не видел, и я добьюсь того, что он больше такого не увидит".
Нетаниягу предупредил: "Я обращаюсь к жителям Газы - покидайте свои дома. Мы будем действовать против террористов по всей Газе и любыми средствами".
Нетаниягу добавил: "Мы превратим в руины все районы, где скрывается ХАМАС."
Делегація ХАМАС провела низку топ переговорів у Москві.
Але ... Тепер спочатку їх армія і ВПС, а потім спецгрупи знищення ворогів за кордоном будуть мати чимало роботи. Щоб хоч якось виправдатись після явного провалу.
"Последний визит представителей ХАМАС в страну-агрессор состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - указал он.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/7/7423112/ Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов - СМИ