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Армия Израиля вошла во все города на границе с Сектором Газы, - спикер ЦАХАЛ

ізраїль

Израильские войска на вечер 7 октября уже зашли во все города на границе с сектором Газа и работают над тем, чтобы прочесать каждый из них.

Об этом заявил главный спикер Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Йемен, Маген и Урим.

По его словам, четыре израильские дивизии разворачиваются на границе с сектором Газа, присоединившись к уже 31 батальону. Кроме того, представитель сообщил, что на юге Израиля все еще продолжаются боевые действия.

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Хагари также подтвердил, что ХАМАС захватила израильтян как заложников в секторе Газа. Он добавил, что в боях также были убиты израильские солдаты. Число заложников или убитых военных не приводится.

В Армии Израиля сообщили, что их наземные и воздушные силы действовали за последние несколько часов в ряде пунктов южного региона страны и сорвали планы сотен террористов.

В частности, израильские самолеты помешали двум террористам, пытавшимся пересечь ограждение по периметру у перехода Карни, еще девятерых боевиков атаковали в районе кибуца Нирим, а еще четырех – на КПП Эрез и в кибуке Нир Оз.

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Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил CNN, что надеется, что до конца субботнего дня в Израиле больше не будет живых террористов.

Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галант решил распространить режим чрезвычайной ситуации на всю территорию государства, сообщает его канцелярия.

Ранее Галант объявил "особую ситуацию" в радиусе 80 километров от сектора Газа.

"Особая ситуация" позволяет военному командованию ограничивать собрания и перекрывать районы.

Автор: 

Израиль (1924) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+29
Пока не уничтожена параша- гнездо мирового терроризма, войны будут продолжаться по всему миру.
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07.10.2023 22:42
+22
сподіваюсь нарешті ЦАХАЛ там розхерачить підривами все метро.
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07.10.2023 22:34
+21
"Річард Хехт заявив https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/al-aqsa-storm-militants-infiltrate-israel-after-gaza-rockets-10-07-intl-hnk/h_b49639f2e4036bca74bd9595c5175a5b CNN , що він сподівається, що до кінця суботнього дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів." Дуже правильний підхід, дуже правильний.
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07.10.2023 22:38
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Страница 3 из 3
Ізраїль успішно перемагав не тільки босяків типу ********* хамас, але і декілька армій озброєних до зубів радянською ******** технікою
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07.10.2023 23:32 Ответить
Тут вопрос стоит не в том победит Израиль или нет, тут дело в "цене победы". Для Израиля все могло быть хуже, если бы были более подготовленные хамасовцы, более слаженно действовали. Прозвучит наверное грубо и цинично, но отделались "малой кровью". Хотя потери конечно очень большие для Израиля...

В свое время Ясир Арафат сказал: "Мое главное оружие - матка палестинской женщины", вот прям как российское "бабы еще нарожают". Так что количество потерь для Израиля, как и для Украины имеет большое значение.
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08.10.2023 00:19 Ответить
ця зброя спрацює, коли дітям тої женщіни буде що їсти. Так от питання: хто годує отих женщін?
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08.10.2023 02:38 Ответить
Жаль что Сектор Газа так и останется. Его фактически невозможно зачистить.
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07.10.2023 23:29 Ответить
Давно пора вичистити той розсадник тероризму.
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07.10.2023 23:30 Ответить
Нетаниягу сказал, впервые в истории Израиля: "Мы отомстим".

Нетаниягу сказал: "Израиль такого еще не видел, и я добьюсь того, что он больше такого не увидит".

Нетаниягу предупредил: "Я обращаюсь к жителям Газы - покидайте свои дома. Мы будем действовать против террористов по всей Газе и любыми средствами".

Нетаниягу добавил: "Мы превратим в руины все районы, где скрывается ХАМАС."
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07.10.2023 23:32 Ответить
А ***** это не одобрит , и как дальше ... уже не друзья ?.... и как дальше ... как в Армений ?. Надо принять закон для ареста членов опг из московий ?.
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07.10.2023 23:43 Ответить
Никогда не были друзьями. Был пакт о ненападении. Теперь похоже ему конец.
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08.10.2023 00:17 Ответить
Нетаньягу вже змастив собі сраку елітною оливковою олією настояною на солях Мертвого моря. Знає що напала проксі Москва, і знає що за спротив нападу потрібно відповідати. Де зброєю, де сракою.
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08.10.2023 00:51 Ответить
Нетаньягу рівнятиме арабів із землею і ніхто його не зупинить вигуками на кшталт "по Росії бити ракетами не можна"
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08.10.2023 00:55 Ответить
да не будет такого .. ЕС и Турция не позволят
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08.10.2023 02:09 Ответить
Каким местом не позволят? даже Байден дал зелёный свет
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08.10.2023 03:43 Ответить
Армія, а не проруснявьій підор няху...
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08.10.2023 08:01 Ответить
трепло твой Би-Би кремлевский - как он отомстит убьет мильйон палестинцев? или иранских аятол замочит?
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08.10.2023 02:08 Ответить
На Израиль сразу после основания напали 200млн арабов, отчасти вооруженных Британией - ничего, поставили все миллионы на место
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08.10.2023 03:45 Ответить
ну не впервый раз Израиль застигнули врасплох, но что потом было должны знать многие, глаз на жопу оденут хамасу достаточно быстро! засекайте!
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07.10.2023 23:36 Ответить
Та який там досвід та освіта. Звичайна практика потомків диких племен скотоводів. Заскочили зненацька. Повбивали,взяли ясак і ходу далі.
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07.10.2023 23:36 Ответить
Дивись розклад: 2000-5000 ракет непомітно привезли комплектуючі, десь їх зібрали, підготували до запуску, навчили людей, розставили по точках, зкоординовано запустили. Сотні бойовиків підготувалися до атаки, мали дрони, засоби зв'язку, техніку... Зробили все так, що спецслужби Ізраїлю нічого не побачили. Дикуни?
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07.10.2023 23:56 Ответить
Яким чином? Просто до Гази повернулись студенти. Деякі з них забули арабську і спілкувались виключно російською.
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08.10.2023 00:54 Ответить
Не вірю що ізраїльський Моссад не знав про підготовку операції Хамас нападу на Ізраїль, в палестинських папуасів нема ні нормальної зброї ані техніки, їх за декілька днів ізраїльські війська розмажуть, під шумок повністю зрівняють Сектор Гази з землею, змусивши усіх палестинців покинути ці території і спокійно їх приєднають до Ізраїлю... і так вирішіть свою "проблему" з арабами... так що цей напад лише на руку ізраїльтянам, так як розв'яже їм руки до повного "виправданого" знищення арабського населення на територіях, які Ізраїль вважає своєю історичною спадщиною... знов же з боку палестинських папуасів зовсім не зрозуміла-безцільна акція насильства, яка приведе до їх остаточного винищення.
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07.10.2023 23:36 Ответить
Навіть виглядає так, що Нетаньяху домовився з Пуйлом..., що той намовить палестинських папуасів з Хамасу напасти на Ізраїль і під шумок, коли весь захід зайнятий війною РФ на Україні, Ізраїль зможе анексувати території Гази остаточно досягнувши своїх цілей... без особливого обурення з боку ЄС та імпотентного ООН.
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07.10.2023 23:52 Ответить
Так, припустити що три спецслужби технологічно передової країни не помітили підготовку до запуску 2000-5000 ракет - це фантастика.
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07.10.2023 23:53 Ответить
Що значить приєднають до Ізраїлю? Палестинська автономія і так в складі Ізаїлю
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07.10.2023 23:58 Ответить
Аналогічно, як Карабах був частиною Вірменії, тільки Ізраїлю ця автономія потрібна для проживання євреїв, а не для арабів.
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08.10.2023 00:04 Ответить
Карабах ніколи не був частиною Вірменії
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08.10.2023 13:36 Ответить
Як і Палестина до 1949 року ніколи не була частиною Ізраїлю)), в Карабаху проживала більшість вірмен хоча територія була Азербайджану, а зараз Палестина автономія Ізраїлю з 95% населенням арабів і євреї хочуть їх звідти любими способами вигнати, в Азербайджану з вірменами вийшло, те саме чекає і палестинських арабів...
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08.10.2023 19:34 Ответить
два раза приєднають
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08.10.2023 08:02 Ответить
Моссад на путина надеялся , а путин их кинул
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08.10.2023 07:36 Ответить

Делегація ХАМАС провела низку топ переговорів у Москві.
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08.10.2023 00:14 Ответить
Это на штаты ещё ни одна банда наркокартельная не решилась напасть. Там результат тоже может удивить (c)
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08.10.2023 01:56 Ответить
В штатах стрілецької зброї на руках у народу більше ніж у всьому іншому світі разом узятому - так що будь хто, хто вирішить напасти на їхню територію, відсмокче , не зробивши і двох кроків. Великі добре озброєні білі люди там теж маю значення !
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08.10.2023 08:54 Ответить
Так, розвідки Ізраїлю - відомий всім Моссад і в рази чисельніша воєнна Амман (типу нашого ГУРу) дуже провалились в цій справі. А особливо їх не менш потужна контррозвідка Шабак, яка рекламує себе тим, що як і Моссад здатна знищити будь-кого, хто нашкодить Ізраїлю. Амман має під командуванням спецпідрозділ Цахалу Саєрет Маткаль, якого б цілком вистачило для нейтралізації проникнення груп терористів на самому початку. Як це зробили морські спецпідрозділи ВМС.
Але ... Тепер спочатку їх армія і ВПС, а потім спецгрупи знищення ворогів за кордоном будуть мати чимало роботи. Щоб хоч якось виправдатись після явного провалу.
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08.10.2023 03:27 Ответить
Добре.
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08.10.2023 06:14 Ответить
За атаками ХАМАС стоит Россия - омбудсмен

"Последний визит представителей ХАМАС в страну-агрессор состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - указал он.
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08.10.2023 06:57 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/8/7423128/ Нападение ХАМАС есть крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки - СМИ
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08.10.2023 07:51 Ответить
идиоты надеялись на путина ,а он их кинул .... два раза
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08.10.2023 07:52 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/7/7423112/ Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов - СМИ
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08.10.2023 08:01 Ответить
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