На Лиманском и Купянском направлениях ВСУ за сутки отразили 17 атак, уничтожили 165 оккупантов, - Силы обороны

На Лиманском и Купянском направлениях ВСУ за сутки отразили 17 атак, уничтожили 165 оккупантов и "много боевой техники".

Об этом заявил спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По его словам, в полосе ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные, напряженные боевые действия, оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Лиманском и Купянском направлениях, где за минувшие сутки отражено 17 атак: 10 – в районе Купянска и еще 7 – вблизи Лимана.

"Противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки, БМП, БТРы и наносит авиаудары… Во время боевых столкновений с врагом уничтожено 165 оккупантов и немало боевой техники. Противник также продолжает давить в районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и около Торского", – уточнил Евлаш.

Он добавил, что Россия не прекращает использовать свои штурмовые отряды Шторм-Z, а также мотострелковые и танковые подразделения, в том числе 20-й и 6-й армий, а также 1-ю танковую армию. Надеясь прорвать оборону ВСУ, оккупанты пытаются эти отряды и подразделения раздробить, чтобы усложнить их уничтожение украинской артиллерией и расчетами БПЛА.

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