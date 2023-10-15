Враг в течение этих суток обстреливал Сумщину дронами и артиллерией, применял армейскую авиацию, зафиксировано 93 взрыва

В течение этих суток россияне обстреливали пограничные громады Сумщины из артиллерии и РСЗО, использовали дроны-камикадзе и армейскую авиацию. Зафиксировано 93 взрыва, есть повреждения частных домов и инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За эти сутки уже 93 взрыва. Применялась армейская авиация со стороны врага, беспилотники-камикадзе, артиллерийские системы и системы залпового огня. Пострадала инфраструктура, частные дома. За месяц обстрелов у нас погибли семь гражданских лиц, среди них - 13-летняя девочка. Много раненых", - отметил Артюх.

Он добавил, что в настоящее время в Сумской области более пяти тысяч домов, получивших разрушения в результате вражеских обстрелов и нуждающихся в восстановлении.

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