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МИД Украины работает над вывезением из Сектора Газы около 260 граждан, - Зеленский

зеленський

В Секторе Газы находятся около 260 украинских граждан, МИД Украины работает над тем, чтобы эвакуировать их оттуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке, в Израиле и на территории Сектора Газы. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек были вывезены в Румынию, в основном женщины и дети. Готовятся новые рейсы", - сказал он.

По словам Зеленского, "известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан. Украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается" .

"Еще раз обращаюсь ко всем украинцам, всем украинкам, которые могут находиться за границей, нуждаться в помощи. В любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за границей", - сказал он.

Также читайте: Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива, - МИД

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Израиль (1929) Палестина (162) Сектор Газа (178) эвакуация (2081)


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Топ комментарии
+37
А **** ці українці робили в осередку ХАМАС?

Вони серед терористів за покликом серця чи за контрактом?
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15.10.2023 21:44
+27
Тобто хамасівські дружини привезуть своїх чоловіків в Україну
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15.10.2023 21:53
+26
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15.10.2023 21:43
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Ізраїль вперше у світі застосував лазерні системи ППО проти ракет, запущених ХАМАС по території країни.

На відео, яке публікують місцеві канали, ймовірно, робота такого лазеру.
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15.10.2023 21:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1713614096728252819 https://twitter.com/i/status/1713614096728252819

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15.10.2023 21:38 Ответить
Охрана, отмена: израильские военные https://twitter.com/sentdefender/status/1713619824830558446 опровергают использование «лазерной ПВО», - OSINTdefender.
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15.10.2023 21:39 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/41281

Судячи з цього відео, першу ракету збито лазером. Видно характерний промінь, який прошиває ракету та йде далі в небо.
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15.10.2023 21:45 Ответить
як що тільки залізний купол і такий результат, то як лазар буде діяти?
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15.10.2023 22:10 Ответить
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15.10.2023 21:37 Ответить
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15.10.2023 21:38 Ответить
неа... напевно вже мет пішов
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15.10.2023 22:06 Ответить
це той мед, який кулеба збирає ?
а це протипіхотний мед?
чи протитанковий ?
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15.10.2023 22:23 Ответить
Сестра сьогодні сказала, що страшно було в перші дні війни,але страшніше зараз, бо зеболото хуже орка. Орка можна вбити, зеболото має статус без законня
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15.10.2023 22:33 Ответить
Шикарну фотку підібрав Цензор .
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15.10.2023 22:04 Ответить
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15.10.2023 21:43 Ответить
Актуальна Правда

@apravda

·

https://twitter.com/apravda/status/1713185616756662504 14 окт.

Вдова загиблого українського героя, вже півроку не може оформити документи, бо чиновники спеціально затягують час, щоб не виплачувати компенсацію 15 мільйонів, Зеленський, тобі не соромно???

https://twitter.com/i/status/1713185616756662504
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15.10.2023 22:04 Ответить
А коли зеленському було соромно? Для того треба совість мати
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15.10.2023 22:40 Ответить
А **** ці українці робили в осередку ХАМАС?

Вони серед терористів за покликом серця чи за контрактом?
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15.10.2023 21:44 Ответить
Питання в яблучко! Мабуть і в північній Кореї є українці яких потрібно рятувати!
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15.10.2023 21:52 Ответить
Хто як і за що. Чоловіки допомагали ракети хамасу клепати а жінки відтворювали населення Гази, та й ще за українську наречену не треба було калим платити. Тим більше що в Газу мож заїхати через Єгипет
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15.10.2023 21:59 Ответить
Можна сміливо припускати, що ти діти від палестинців мають українське громадянство.
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15.10.2023 23:25 Ответить
у мене теж це запитання. що ті українці робили у газах?
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15.10.2023 22:14 Ответить
Як що я не помиляюсь, палестинці багато вчилися в Україні, понаходили собі жінок, з'явилися діти, ну і т.п. Але питання як можно було повертатися в цей Богом покинутий район!!!
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15.10.2023 22:22 Ответить
Ні те, ні те. Просто вони не влізли до літака з мамою Рімою та папою Сашею, який вилетів за добу до подій.
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15.10.2023 23:40 Ответить
Дебіл!У секторі газа знаходилось 13000 представників ООН(украіна є член оон).Це те саме казати як що богата людина то вона все краде.
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16.10.2023 05:07 Ответить
особистий бубін контроль нічого доброго українським заложникам
(не підтверджене) нічого нікому не гарантує,
був би живий сержант Журавель - він би підтвердив....
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15.10.2023 21:47 Ответить
только об этом хотел написать...(
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15.10.2023 22:02 Ответить
Азовці також
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15.10.2023 23:41 Ответить
Совсем совести нет
Из украинских городов своих граждан не вывез
Их там убивали
Насиловали
Пытали
А теперь он туда делегации возит
Абсолютно аморальный человек
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15.10.2023 21:52 Ответить
Тобто хамасівські дружини привезуть своїх чоловіків в Україну
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15.10.2023 21:53 Ответить
250 терористів хамасу Х 4-5 дітей у кожного = 1000 терористів через 10-20 років
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15.10.2023 21:55 Ответить

Всі пам'ятають "https://suspilne.media/160009-ukrainci-afganistanu-zvernulisa-do-zelenskogo-iz-prohannam-evakuuvati-ih/ евакуацію сотень громадян України з Афганістану? " у 2021 році?
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15.10.2023 22:53 Ответить
гунявое чмо до самых первых прилетов ракет 24 февраля рассказывало всем что войны не будет, сидите дома а весной на шашлыки. А сейчас, когда каждая копейка на счету, армии нужны дроны, тепловизоры, и куча прочих вещей на которые народ собирает вскладчину - оно ради пиара ***** решило вывозить из Газы пару сотен ******** вышедших замуж за палестинцев учившихся в украинских ВУЗах. ******
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15.10.2023 22:02 Ответить
от не знаю дати зеленим щє 100 днів чи все таки визнаємо,
шо піздовня зелена ні на що не здатна і почнемо виправляти помилки?
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15.10.2023 22:04 Ответить
зеленим треба дати пожиттєво, бо в них вже було 4,5 роки, за які вони показали своє антидержавне нутро, свою аморальність та роботу на ворога, від офісу президента та слуг у ВР, до депутатів сільрад на місцях. зеленський та його "слуги" це політтехнологічний проект Бєні та кремля, який був повністю побудований лише на піарі та серіалі "слуга народу". Це промоскальська обманка, яка нищить Україну зсередини вже 4,5 роки. Неможна перемогти кремль, поки при владі слуги кремля.
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15.10.2023 22:13 Ответить
сітуація тупікова - і вибори не треба і влада ****.
бубовня зелена в плясі!
а *** ви нас тронете!
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15.10.2023 22:17 Ответить
ти собі дай 100 днів - сраний ухилянте
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15.10.2023 22:17 Ответить
Тут доречний вислів Ульянова - Леніна, що "промедление смерти подобно".
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16.10.2023 09:04 Ответить
Хто з притомних українців міг жити в Газі? Напевно газуни поробили шлюби з українками за бабло, отримали паспорти, а тепер ці «українці» просяться евакуювати ї, як це було в Афганістані.
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15.10.2023 22:10 Ответить
так, чекаємо на нових українців в тюрбанах і хіджабах, бо https://www.youtube.com/watch?v=9NkQom_LwaA центр корегування шахедів поки що в змозі охопити тільки один Київ.
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15.10.2023 22:26 Ответить
навіщо когось привозити з Гази????? у нас тут діти. Ще нам терористів не вистачало
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15.10.2023 22:20 Ответить
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15.10.2023 22:24 Ответить
Дивилася опитування про вибори. 68% за зе. Дивно, бо село моєї мами хоче список кандидатів без нього. Думаю,синдром граблі потрібно вилікувати, бо в Україні тільки одна Буча чи один Маріуполь
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15.10.2023 22:36 Ответить
48% за зе, опитування проводила приватна фірма, закрита і Донбас . Притула і дерьмак були в списку
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15.10.2023 23:21 Ответить
Та це улюблена справа влади для піару. Вивезти звідкілясь закордоном громадян. Згадайте - з Китаю під час коронавірусу, з Афганістану. Максимальна увага ЗМІ, спецназ який-небудь, купа чиновників. Добре відволікає від внутрішніх справ.
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15.10.2023 22:27 Ответить
Шкіряк з Зоряном з Катманду...від землетрусу рятував земляків..під Ілом страждав..
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15.10.2023 22:31 Ответить
Геть здуріло зелене. Нормальні в сеторі газа не живуть. Велком, хамаз, в наш дім?
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15.10.2023 22:39 Ответить
фсбшная агентура с украинскими паспортами
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15.10.2023 22:42 Ответить
В чому приколжити в Секторі Газа? Що там робити???
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15.10.2023 22:52 Ответить
там они жили на халяву...
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15.10.2023 22:57 Ответить
В каком смысле?

Ну, пусть даже на халяву, но жить среди террористов - то как надо любить халяву?!?!??!
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15.10.2023 23:05 Ответить
Привезуть нам маленьких арабчат -хасасовців! А УКРАЇНЦІВ ЗІ СХОДУ НЕ ВИВЕЗ(((
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15.10.2023 23:03 Ответить
може воно - президент Сектор Газу, а не Украъни?
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15.10.2023 23:10 Ответить
А сколько людей вывезли из Мариуполя зеленожопые ублюдки ?
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15.10.2023 23:13 Ответить
Як там колись віщав гроссмейстер Х...... - Ані убєжалі. Ми нє успєлі подать "руку помощі"
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16.10.2023 00:51 Ответить
Гроші на це є, на телемараху.ню є, на міністрів та їх яйця, на квартальні телешоу є, а, блт, на армію немає...
Вивезти з Гази це святе, хоча якого х вони там були? А ска про Маріуполь мовчимо...
Тобі, блт, урод, місце вже давно заброньовано, разом з командою, на шашличках, разом з московитами... А ще не забуваймо, що Буча, Ірпінь і багато інших міст постраждали саме завдяки "невдалій" політиці правлячої партії: як вони активно розмінували Чонгар(відкрили двері з півдня), шашличкі та зменшення витрат на армію(все настіж відкрили) та не забуваймо як дороги постелили для руського міру, в силові структури орчиї агентів посадили, які закони приймають....
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16.10.2023 02:06 Ответить
Його висери мені нагадують премєрства тімошонки(вона працює).Тіки різніця велика-небуло війни і сотень тисяч жертв в украіні.Воно як було дешевим актьором так і залишилось.
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16.10.2023 05:00 Ответить
 
 