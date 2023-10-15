МИД Украины работает над вывезением из Сектора Газы около 260 граждан, - Зеленский

В Секторе Газы находятся около 260 украинских граждан, МИД Украины работает над тем, чтобы эвакуировать их оттуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке, в Израиле и на территории Сектора Газы. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек были вывезены в Румынию, в основном женщины и дети. Готовятся новые рейсы", - сказал он.

По словам Зеленского, "известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан. Украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается" .

"Еще раз обращаюсь ко всем украинцам, всем украинкам, которые могут находиться за границей, нуждаться в помощи. В любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за границей", - сказал он.

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