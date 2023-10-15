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По данным экзит-полов в Польше на выборах победила правящая партия, однако она не сможет получить большинство самостоятельно

польша

Опрос на выходе из избирательных участков, проведенный на парламентских выборах в Польше, свидетельствует, что победила партия "Право и справедливость" – 36,8%. Однако три других партий могут образовать коалицию.

Об этом говорится в опросе IPSOS, обнародованном в воскресенье в 22 часа по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду. 

По этим данным, действующая партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) стала формальным победителем выборов – опрос прогнозирует ей первое место с показателем в 36,8%. Впрочем, этого недостаточно для формирования большинства. При этом основной ожидаемый партнер ПиС – политическая сила "Конфедерация", известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели – экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.

Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.

На второй ступеньке по данным экзит-пола – "Гражданства коалиция", блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска. Ей опрос прогнозирует 31,6% – значительно больше, чем обещали опросы до выборов.

Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил "Левица" с 8,6%.

Три перечисленные партии еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, которая сможет смистить от власть в Польше ПиС. Опрос прогнозирует этой коалиции около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голос).

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Напомним, сегодня, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Автор: 

выборы (24736) парламент (893) Польша (8431)


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Топ комментарии
+18
У нас нет оппозиции кроме Порошенка. Остальные на зарплате у олигархов.
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15.10.2023 22:35
+15
Дуже добрі результати для України.
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15.10.2023 22:28
+14
Польські виборці відправили українофобів в слід за російським воєнним кораблем
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
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15.10.2023 22:47
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Ну, ОПа старався зіграти на стороні опозиції як міг! Кремль віддячить державними нагородами!
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15.10.2023 22:28 Ответить
Не пишіть маячні. Самі себе потопили своїми заявами про потопельників.

Вітання польським демократичним силам!
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15.10.2023 23:01 Ответить
ОПа грає виключно на власній стороні. І не завжди це на користь Україні.
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16.10.2023 07:21 Ответить
Дуже добрі результати для України.
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15.10.2023 22:28 Ответить
ну да, особливо з коаліціією з "Конфедерацією". Можемо трохи прихуїти ві такого доброго результату.
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15.10.2023 22:31 Ответить
Конфедерації і ПіС не висточить мандатів, щоб сформувати більшість , так що прокремлівські конфедерати (аналог Свободи Тягнибока, доречі де цей уйобок? ) підуть найух. Тому коаліцію сформують більш-менш адекватні партії по відношеню до України.
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15.10.2023 22:39 Ответить
Уйобок формує "батальйон в лісі в Кончі Заспі"
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15.10.2023 22:49 Ответить
старший уйобок з перших днів пішов у ЗСУ, з автоматом не бігає, але займається плануванням і впровадженням спеоперацій, а молодший уйобок з початком широкомасштабного вторгнення пішов у Львівське ТрО, де його колись бачили під Бахмутом.
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15.10.2023 23:31 Ответить
Вам нн ввдомо, що саме свободівці тримали Бахмут? Ви не в Україні? 🤔
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16.10.2023 07:24 Ответить
основний очікуваний партнер ПіС - політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами... 6,2% голосів

"Конфедерація" = МАГА, мала та смердюча
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15.10.2023 22:51 Ответить
Конфедерація, МАГА, Слуга наріду - це в першу чергу популісти. Тому ідеї там нема, окрім влади задля власне влади і бабла.
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16.10.2023 07:27 Ответить
Це поки зовсім не очевидно. Попри все, за ПіСом Польща дуже допомогла Україні всупереч вичікувальної позиції решти ЄС. А Туск політично набагато ближче саме до Берліна і Брюсселя
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15.10.2023 23:15 Ответить
Зпшалом і поль ькі ліві, і польські праві в цвлому підтримують Україну, окрім крайніх лівп-правих, які власне є одинаковими популістами. Просио Туск не вимагав від Украєни вибачатися ща Бандеру і УПА, поширюючи кацапські нарративи про Волинську різню. І нагадаю, що саме ща керування ПіСу тих, хто виправдовував Бандеру, не впускали до Польщі, що загалом дивно, оскільки Бандера теж був провідником правої ідеології.
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16.10.2023 07:33 Ответить
Ліві, які на підсосі у кремля - хороший результат?
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16.10.2023 01:32 Ответить
На підсосі такі боти як ти.добре що не буде пики моравецького який загравав з польським правим бидлом.
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16.10.2023 07:06 Ответить
Ура! Качора корнули в дупу!
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15.10.2023 22:28 Ответить
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15.10.2023 22:29 Ответить
Можна позаздрити полякам і привітати за розумний вибір, промінь світла в східній Європі
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15.10.2023 22:28 Ответить
не лізте до поляків.
їбануте пихате кловання влізло - комусь легше стало?
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15.10.2023 22:29 Ответить
Короче, наконец в Польше произошла смена власти и правые проиграли. Всем шампанского.
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15.10.2023 22:32 Ответить
Вони не зовсім праві: купляли виборців соціалкою як справжні ліві.
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15.10.2023 22:33 Ответить
Фашист Качка програв
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15.10.2023 22:32 Ответить
Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу у парламенті. Джерело:
Это будет примером как прокатить зелёную нечисть на новых выборах в ВР Украины.
Только у кого из нашей оппозиции хватит ума не грызть друг друга, а объединиться?
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15.10.2023 22:33 Ответить
У нас нет оппозиции кроме Порошенка. Остальные на зарплате у олигархов.
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15.10.2023 22:35 Ответить
Нажаль ви праві.

Це доводять і кількість колаборантів і агентів кремля в інших партіях

Сумно
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15.10.2023 22:38 Ответить
НікаНіко,про олігархів ви дуже влучно сказали.А тепер подумайте логічно-булаву гетьману дав в Відні олігарх Фірташ,чи не так?Та і сам головний опозиціонер-хіба не олігарх?Тому ,ну ніякої опозиції в Україні на сьгодні,на превеликий жаль,не існує...
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15.10.2023 23:51 Ответить
Порошенко - це ще гірша мафія і тотальна корупція
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16.10.2023 00:08 Ответить
Ну в світових рейтингах корупції при Петі в України були кращі позиції, ніж при Зе...
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16.10.2023 00:12 Ответить
звісно! бо вона булатотальною
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16.10.2023 11:11 Ответить
А яка тоді зараз стала? Рейтинги за 2020-2021 показали, що вона лише збільшилася!
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16.10.2023 11:21 Ответить
Порошенко ставив міни, а зеля знімав
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16.10.2023 00:20 Ответить
А маргінальна партія слуг з залишками опзж - це еталон патріотізму законності та розвитку,спонсіруємиє алігархатом і повязані з кацапскіми кровавими нафтобаксамі.Ліпецька фабрика надовго засіла у люмпена у пустой макітрі.
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16.10.2023 04:42 Ответить
Ну, да. А Порошенко их кинул. За это они его не любят.
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16.10.2023 00:17 Ответить
Буквально вся история в том, что Порошенко хотел выступить гарантом движения вперед. Типа, вот вы меня поддержите и вот страна начнет двигаться дальше. Но вот оказалось что двигаться дальше это олигархам зарабатывать меньше, а им это не понравилось и они начали активно лить на него грязь.

В итоге с 19 года у нас возвращение олигархата и их кукл. Но дурачки думают, что они свергли плохого Порошенка, а не просто поставили воров, которым Порошенко мешал красть.
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16.10.2023 00:31 Ответить
ніколи знову 👎👎👎
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16.10.2023 00:06 Ответить
Из Польши пишешь? Наголосовал и втик?
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16.10.2023 00:23 Ответить
Речь не об оппозиции в продажной "ВР", а об её избирателях, у которых ещё осталась хоть капля мозгов. И объединяться надо не вокруг Пороха, а вокруг условного Залужного, при котором и Пороху достойное место во власти найдётся.
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16.10.2023 07:53 Ответить
Зелена шмаркля з фсбешніком єрмаком теж програє, тому вони нехочуть виборів і підтримують війну, і нехочуть перемоги України!
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15.10.2023 22:35 Ответить
І референдум їхній точно провалиться, бо нарід масово відмовлявся брати ті огидні референдумні бланки.
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15.10.2023 22:35 Ответить
Туск зазирнув в очі х-ла і сталася авіакатастрофа під Смоленськом. Тепер Польщя йде за Словацькім сценарієм...
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15.10.2023 22:37 Ответить
Тогда был Качинский, а не Туск.
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15.10.2023 22:38 Ответить
Був Качінський який загинув.

А його місце зайняв Туск
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15.10.2023 22:54 Ответить
Его место занял Комаровский. Туск никогда не был президентом Польши.
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15.10.2023 22:58 Ответить
брехня 👎
туск - це путінська курва
він ніколи не був і не буде Президентом Польщі
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16.10.2023 00:09 Ответить
Качинский был президентом, а Дональд Туск с погонялом Дональд Меркель был премьер-министром - такая была коалиция.
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15.10.2023 23:11 Ответить
Ty idiota, czy tylko debil?
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15.10.2023 23:06 Ответить
Ціле щастя, що Конфедерація всралася. Вони так надіялися на 15%.
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15.10.2023 22:39 Ответить
Дякуємо Польскому народу за підтримку України!
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15.10.2023 22:39 Ответить
якось пох, що там у них
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15.10.2023 22:39 Ответить
І цілком даремно.
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15.10.2023 22:41 Ответить
Пох зазвичай досить боляче!
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15.10.2023 22:46 Ответить
Пох на твій досвід. Залежиш від ляхів?
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15.10.2023 22:54 Ответить
Це твій максимум?
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15.10.2023 22:56 Ответить
Питання на питання . Забий на свою тупість, Тема закрита
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15.10.2023 22:59 Ответить
Польські виборці відправили українофобів в слід за російським воєнним кораблем
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
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15.10.2023 22:47 Ответить
Качинський тільки що на прес-конференції: ''Маємо бути готові працювати в опозиції''
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15.10.2023 22:55 Ответить
Самое хреновое для нас это то, что наше ЧМО речью в ООН обидело польский народ!
Политики могут вытереть плевок в лицо, ради власти, но никто не может идти против своих избирателей.
Поэтому кто бы ни сформировал правительство любви к нам уже не будет.
Наше ЧМО заслужило титул "Дебил Года"
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15.10.2023 22:56 Ответить
Є надія що земляки східної і південної України, перестануть вибирати всяких януковичів, кучм, зелених. Багато хто живе в демократіях в Європі, можливо чомусь навчаться
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15.10.2023 23:00 Ответить
Що, Моравецький, зате зерно не пустив!
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15.10.2023 22:59 Ответить
Польським друзям - шана!

А мені при слові "коаліція" завше і одразу ввижається коровай з волосся, бігаючі оченята та голос: "Кааліція... Виканання передвибарчих абіцянок..."
(пересмикується)
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15.10.2023 23:00 Ответить
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15.10.2023 23:04 Ответить
У нас завжди також майже завжди була правляча коаліція є в парламенті.
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15.10.2023 23:09 Ответить
Вибори в Польщі: Громадянська коаліція святкує повернення до влади після 8 років правління консерваторів "ПіС"

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15.10.2023 23:10 Ответить
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15.10.2023 23:14 Ответить
Натомість основний очікуваний партнер ПіС - політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами Джерело:
Нда-а . Скажи мені - хто твій друг , і я скажу - хто ти ( с )
А дехто тут вважав що справа і дійсно - в зерні .
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15.10.2023 23:45 Ответить
засереться Україна з поляками? - не буде України.
боївкі будуть - ціна недолугості...
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15.10.2023 23:49 Ответить
Возвращение демократии в Польшу. А что будет с грандиозными военными проектами PiS?
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16.10.2023 00:51 Ответить
Все буде нормально,тут головне щоб у амеріці у 2024 не обрали трампа.
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16.10.2023 04:47 Ответить
кто в курсе? нам это хорошо или плохо?
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16.10.2023 01:15 Ответить
Скоріше - погано. Піс, хто б як до нього не ставився, вів зрозумілу політику, більш-менш адекватну нинішньому стану речей. Що вчудять так звані "демократи" разом з лівими - це вже велике питання.
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16.10.2023 04:48 Ответить
Хоча ПіС із результатом 36,8% став переможцем перегонів, ця перемога стала пірровою.
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16.10.2023 10:12 Ответить
Даю інфу для двох диванних стратегів, нєкіх Олега Антонюка і Murona: старший Тягнибок рік служить у ССО ЗСУ, а менший після вишколу пішов на передок до Легіону Свободи під Бахмут. Виходячи з того, що замість обговорювати поляків ви поливаєте брудом бійців нашої армії, у мене питання. Ви проско хохляцькі гниди в тилу, чи москальські членососи? Я офіцер ЗСУ, артилерист. Приходьте підари до нас рити капоніри. Бо щось більше гнідам доручати не можна.
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16.10.2023 23:10 Ответить
 
 