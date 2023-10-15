По данным экзит-полов в Польше на выборах победила правящая партия, однако она не сможет получить большинство самостоятельно

Опрос на выходе из избирательных участков, проведенный на парламентских выборах в Польше, свидетельствует, что победила партия "Право и справедливость" – 36,8%. Однако три других партий могут образовать коалицию.

Об этом говорится в опросе IPSOS, обнародованном в воскресенье в 22 часа по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По этим данным, действующая партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) стала формальным победителем выборов – опрос прогнозирует ей первое место с показателем в 36,8%. Впрочем, этого недостаточно для формирования большинства. При этом основной ожидаемый партнер ПиС – политическая сила "Конфедерация", известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели – экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.

Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.

На второй ступеньке по данным экзит-пола – "Гражданства коалиция", блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска. Ей опрос прогнозирует 31,6% – значительно больше, чем обещали опросы до выборов.

Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил "Левица" с 8,6%.

Три перечисленные партии еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, которая сможет смистить от власть в Польше ПиС. Опрос прогнозирует этой коалиции около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голос).

Также смотрите: Польша запустила электронную систему слежения на границе с Россией

Напомним, сегодня, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).