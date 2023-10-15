По данным экзит-полов в Польше на выборах победила правящая партия, однако она не сможет получить большинство самостоятельно
Опрос на выходе из избирательных участков, проведенный на парламентских выборах в Польше, свидетельствует, что победила партия "Право и справедливость" – 36,8%. Однако три других партий могут образовать коалицию.
Об этом говорится в опросе IPSOS, обнародованном в воскресенье в 22 часа по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По этим данным, действующая партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) стала формальным победителем выборов – опрос прогнозирует ей первое место с показателем в 36,8%. Впрочем, этого недостаточно для формирования большинства. При этом основной ожидаемый партнер ПиС – политическая сила "Конфедерация", известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели – экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.
Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.
На второй ступеньке по данным экзит-пола – "Гражданства коалиция", блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска. Ей опрос прогнозирует 31,6% – значительно больше, чем обещали опросы до выборов.
Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил "Левица" с 8,6%.
Три перечисленные партии еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, которая сможет смистить от власть в Польше ПиС. Опрос прогнозирует этой коалиции около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голос).
Напомним, сегодня, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).
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Вітання польським демократичним силам!
"Конфедерація" = МАГА, мала та смердюча
їбануте пихате кловання влізло - комусь легше стало?
Это будет примером как прокатить зелёную нечисть на новых выборах в ВР Украины.
Только у кого из нашей оппозиции хватит ума не грызть друг друга, а объединиться?
Це доводять і кількість колаборантів і агентів кремля в інших партіях
Сумно
В итоге с 19 года у нас возвращение олигархата и их кукл. Но дурачки думают, что они свергли плохого Порошенка, а не просто поставили воров, которым Порошенко мешал красть.
А його місце зайняв Туск
туск - це путінська курва
він ніколи не був і не буде Президентом Польщі
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
Политики могут вытереть плевок в лицо, ради власти, но никто не может идти против своих избирателей.
Поэтому кто бы ни сформировал правительство любви к нам уже не будет.
Наше ЧМО заслужило титул "Дебил Года"
А мені при слові "коаліція" завше і одразу ввижається коровай з волосся, бігаючі оченята та голос: "Кааліція... Виканання передвибарчих абіцянок..."
(пересмикується)
Нда-а . Скажи мені - хто твій друг , і я скажу - хто ти ( с )
А дехто тут вважав що справа і дійсно - в зерні .
боївкі будуть - ціна недолугості...