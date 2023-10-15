За неделю войны в Израиле почти миллион человек были вынуждены бежать из Газы, - ООН
За первые семь дней войны в Израиле беженцами из Газы стали почти миллион человек. Скорее всего, эта цифра будет возростать.
Об этом сообщило в воскресенье агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.
"Эта цифра, скорее всего, будет выше, поскольку люди продолжают покидать свои дома", - заявила Джульетта Тума, директор по коммуникациям Агентства ООН по палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР).
Как сообщалось, в скором времени должен открыться КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из сектора Газа.
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+18 MrStepanovM
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Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
Причина - Хамас.
Наслілки - Цахал.
Той, що посіяв вітер, пожне бурю.
Роісян це теж стосується...
Наслідок - поява Хамасу.
А Палестина перемогла і на своїй території створила єврейську автономію і всім її забезпечила (включно з свободою вибору) за свій кошт?
Який нехороший Ізраїль...
останній раз, коли я дивився на карту, то сектор Газа НЕ БУВ у срайлі!
парадокс: війна в срайлі, а тікають з гази.....