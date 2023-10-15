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За неделю войны в Израиле почти миллион человек были вынуждены бежать из Газы, - ООН

газа,сектор,газы

За первые семь дней войны в Израиле беженцами из Газы стали почти миллион человек. Скорее всего, эта цифра будет возростать.

Об этом сообщило в воскресенье агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.

"Эта цифра, скорее всего, будет выше, поскольку люди продолжают покидать свои дома", - заявила Джульетта Тума, директор по коммуникациям Агентства ООН по палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР).

Как сообщалось, в скором времени должен открыться КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из сектора Газа.

Читайте также: Власти Израиля призвали жителей сектора Газа уехать и пообещали "изменить реальность на 50 лет вперед"

Автор: 

беженцы (1644) Газа (53) Израиль (1929) ООН (4178)


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Топ комментарии
+18
Подякуйте ХАМАС, Аятолле і путлєру
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15.10.2023 23:56
+15
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16.10.2023 00:16
+14
Ну зате нагадили Ізраілю!
Логіка мавп з iq<60
Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
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15.10.2023 23:59
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Подякуйте ХАМАС, Аятолле і путлєру
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15.10.2023 23:56 Ответить
Ну зате нагадили Ізраілю!
Логіка мавп з iq<60
Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
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15.10.2023 23:59 Ответить
Зате вони вбили 1000+ євреїв. Хіба це не вартувало того? Аллах радісний скаче по хмаринці.
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16.10.2023 00:00 Ответить
Ну, вообще-то там рай не столько об облачках, сколько о вечных девственницах - видимо, чтобы каждый раз вопили от боли и кровью истекали, сколько их не насилуй.
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16.10.2023 00:28 Ответить
ще б саме оте ООН десь забiгло i зникло - було б добре..
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16.10.2023 00:05 Ответить
Тобто мільйону цивільних дозволили евакуюватися перед тим як атакувати. Так і запишем - Женевської конвенції Ізраїль дотримується.
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16.10.2023 00:11 Ответить
Зачем бежать? Ножки же устанут. Можно верхом на ракету сесть и уууиии! в родную говень Ливана, Ирана и других родственничков.
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16.10.2023 00:11 Ответить
Одні обирають у владу терористів, а інші "голобородька і К"
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16.10.2023 00:13 Ответить
головне шо всі задоволені
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16.10.2023 00:15 Ответить
особливо задоволені коли "мило з дупи пре"
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16.10.2023 00:32 Ответить
Э причина і ж наслідки.
Причина - Хамас.
Наслілки - Цахал.

Той, що посіяв вітер, пожне бурю.

Роісян це теж стосується...
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16.10.2023 00:14 Ответить
Бггг, а тепер сробуйте це довести арабам . В мене не вийшло Це занадто складна логіка для них.
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16.10.2023 00:16 Ответить
Років через 100 зрозуміють
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16.10.2023 01:09 Ответить
Причина - захоплення Ізраілем палестинських територій.
Наслідок - поява Хамасу.
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16.10.2023 06:21 Ответить
Так то Ізраїль об'явив джихад і напав на Сирію, Іорданію та Єгипет?
А Палестина перемогла і на своїй території створила єврейську автономію і всім її забезпечила (включно з свободою вибору) за свій кошт?

Який нехороший Ізраїль...
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16.10.2023 08:38 Ответить
На хороших сусідів джихад не оголошують.
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16.10.2023 10:25 Ответить
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16.10.2023 00:16 Ответить
Дык их там всего 2 млн... Странная статистика
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16.10.2023 00:23 Ответить
И пока ни одного Египет не впустил. Блинкен только что сказал, что договорился о пропуске.
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16.10.2023 01:08 Ответить
Ну вот это и не понятно. Куда 50% могло уйти так быстро? Ну да ладно. Я очень надеюсь, что Израиль сможет уничтожить "хумус" без больших потерь ни со своей стороны, ни со стороны мирного населения палестины.
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16.10.2023 01:31 Ответить
Також тікатимуть кацапи з Криму та Донбасу
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16.10.2023 01:07 Ответить
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16.10.2023 01:18 Ответить
війна в срайлі?? СРАЙЛІ???
останній раз, коли я дивився на карту, то сектор Газа НЕ БУВ у срайлі!
парадокс: війна в срайлі, а тікають з гази.....
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16.10.2023 04:07 Ответить
Чий сектор Газа?
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16.10.2023 05:31 Ответить
Новые жители ЕС?
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16.10.2023 07:26 Ответить
Оон, а де ти раньше було, обеспокоєное і озабочєноє? Бабосікі рахувало
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16.10.2023 07:44 Ответить
Ай-яй-яй! Как жалко террористов и убийц! Как жалко их семьи! Но ведь они сами этого хотели, и делали всё возможное, что бы добиться этого...
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16.10.2023 10:44 Ответить
 
 