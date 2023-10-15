За неделю войны в Израиле почти миллион человек были вынуждены бежать из Газы, - ООН

За первые семь дней войны в Израиле беженцами из Газы стали почти миллион человек. Скорее всего, эта цифра будет возростать.

Об этом сообщило в воскресенье агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.

"Эта цифра, скорее всего, будет выше, поскольку люди продолжают покидать свои дома", - заявила Джульетта Тума, директор по коммуникациям Агентства ООН по палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР).

Как сообщалось, в скором времени должен открыться КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из сектора Газа.

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