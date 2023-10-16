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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы договариваемся с партнерами о ранее не применявшихся мерах по защите энергетики, - Зеленский

зеленський

Спасатели и энергетики ликвидируют последствия российского авиаудара по Херсону, а также готовятся к массированным ударам россиян зимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Весь день энергетики, спасатели работают очень активно в Херсонской области, а также в Донецкой области ликвидируют последствия ударов по энергообъектам. В частности, в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Наши ремонтные бригады делают все возможное", - сказал он.

На сегодня, сказал Зеленский, в Херсоне возобновлена поставка электричества и почти во всем городе - водоснабжения, кроме 10 домов в Таврическом микрорайоне. "По этим домам ремонтные работы должны завершиться завтра", - сказал президент.

Также смотрите: Пройти зиму и ответить на российские удары по городам Украины – на это сейчас направлена вся работа, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовым", - отметил он.

По словам Зеленского, "мы максимально усилим ПВО так, как это реально в нынешних условиях. Даже больше, чем реально, мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местной власти, в частности, в городах, от подготовки работы энергетических компаний и операторов связи".

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой земли не остановил Украину. Так же, как на поле боя, во всех областях мы должны быть максимально стойкими и крепкими", - заявил он.

Читайте также: У Украины есть план по усилению ПВО, и она работает над ним вместе с партнерами, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) ПВО (2777)


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Топ комментарии
+26
А ведь достаточно было просто не закрывать программы производства современных вооружений. Дорого нам, с@ка, обошелся Бенин сериал для быдла. Ни одна страна в мире еще не платило так дорого за тупое кино.
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16.10.2023 00:04
+12
ми пахали - буба і іноземний трактор...
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16.10.2023 00:08
+12
На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився. (с)
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16.10.2023 00:35
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Невже "на новітніх фізичних принципах"?!
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16.10.2023 00:01 Ответить
обнуляється ?
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16.10.2023 00:40 Ответить
А ведь достаточно было просто не закрывать программы производства современных вооружений. Дорого нам, с@ка, обошелся Бенин сериал для быдла. Ни одна страна в мире еще не платило так дорого за тупое кино.
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16.10.2023 00:04 Ответить
На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився. (с)
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16.10.2023 00:35 Ответить
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16.10.2023 00:41 Ответить
ми пахали - буба і іноземний трактор...
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16.10.2023 00:08 Ответить
Це бидло продовжує вишивати хрестиком
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16.10.2023 00:09 Ответить
Тільки Німеччина надала 76 мільйонів євро безповоротної допомоги для захисту енергооб'єктів України. І що зроблено? Хоч десь побудований захист?
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16.10.2023 00:12 Ответить
Конечно
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16.10.2023 00:15 Ответить
Зеркаль каже, що будується захист для трансформаторів з бетону...
Але Зеркаль (і не вона одна) про необхідність такого захисту казала ще влітку 2022 року, а до зелених це тільки оце недавно дійшло!
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16.10.2023 00:16 Ответить
Вона планують 3 мірний захист, а це означає тільки одне,що усі ресурси, які надасть світ для України, зеболото використає для себе, для своїх протеже, а решта нехай виживають по приколу
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16.10.2023 00:42 Ответить
Будують підземні трансформатори. Особисто бачив ці котловани і арматуру, яку будуть зварювати і бетонувати
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16.10.2023 00:45 Ответить
Із "Свідєтєлєй ЗЄлєнского" ? 😕
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16.10.2023 05:38 Ответить
А Зеленський тут до чого? Це він буде зварювати і бетонувати? Чи ти йому вже культ створив?
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16.10.2023 07:54 Ответить
Вы на календарь смотрели? А на погоду за окном? Уже должно было быть "построили", а не "будут варить и бетонировать".
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16.10.2023 11:34 Ответить
прищурений...
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16.10.2023 00:15 Ответить
Что с докладчиком на фото?
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16.10.2023 00:23 Ответить
больной
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16.10.2023 00:43 Ответить
Дорожку пройшов ...
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16.10.2023 05:34 Ответить
....долгую
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16.10.2023 05:39 Ответить
Зеля куди ти лізеш, шашлики та асфальт твоє кредо ...
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16.10.2023 00:24 Ответить
Не трандити! Льоха - Золоті Яйця, збудує Сферу Дайсона за 17. А нарколига - очолить!
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16.10.2023 00:28 Ответить
Україна і Ізраїль зараз бьються проти одного і того самого ворога.
хто цього не розуміє - кокошнік тому в зуби..
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16.10.2023 00:29 Ответить
Я бачу, ти вже перелогінився. Пішов на х*й! Потвора.
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16.10.2023 00:31 Ответить
Тобі не кокошник потрібно в зуби, а держак лопати, ну сам здогадаєшся куди. Так, це Ізраїль воює з ерефією, а Україна на підтанцівці? Мабуть доріжка також довгою була, зменшуй дозу
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16.10.2023 08:55 Ответить
а от і русак вилупився - цікаві вони 95ті...
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16.10.2023 08:57 Ответить
Цензор гарно постєбався із величнішого
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16.10.2023 00:44 Ответить
Детский сад - штаны на лямках
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16.10.2023 00:53 Ответить


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16.10.2023 01:03 Ответить
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16.10.2023 01:06 Ответить
Юля! Юля!.... 😂
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16.10.2023 05:42 Ответить
Так почом зараз скумбрiя?
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16.10.2023 04:45 Ответить
Як завжди по 8!
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16.10.2023 08:56 Ответить
саме так виглядає "пріход" канца епохі бєднасті ...
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16.10.2023 00:52 Ответить
Поки це говорить, ракети летять в сторону Миргород. Ціна слова клоуна.
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16.10.2023 00:32 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/T9_iaaCVydw?feature=share Israel Is First In The World Use LASER WEAPONS To Destroy Hamas Rockets
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16.10.2023 01:32 Ответить
https://t.me/voynareal/74926 Видео
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16.10.2023 07:41 Ответить
Вдала фотка. Несiть його до нарколога.
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16.10.2023 04:37 Ответить
Пусть сначала разберется с своими подопечными а то министр энергетики заявляет на той неделе что все хорошо и энергосистема прикрыта а руководитель ДТЭК за день заявляет что все хреново и зимний период пройдет еще тяжелей чем предыдущий.
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16.10.2023 07:02 Ответить
Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, - міністр фінансів Марченко

Вони бачать, як шапітолій її витрачає
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16.10.2023 07:14 Ответить
https://t.me/news_nn95/17680 Российский вертолет Ми-8 догорел в степях Украины
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16.10.2023 07:34 Ответить
Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство - Байден
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16.10.2023 07:59 Ответить
Я хочу запитати у Зеленського: хто зараз заробляє на війні?
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16.10.2023 10:12 Ответить
Лучшая защита - это нападение.Заводы по производству ракет и дронов должны быть уничтожены. Как на россии, так и в иране. А также все, что приносит россии деньги: нефтегазовая промышленность, танкеры, газопроводы, в том числе и на территории Украины.
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16.10.2023 10:14 Ответить
зрада ниновижу ааааа караууул.
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17.10.2023 07:38 Ответить
 
 