Мы договариваемся с партнерами о ранее не применявшихся мерах по защите энергетики, - Зеленский

Спасатели и энергетики ликвидируют последствия российского авиаудара по Херсону, а также готовятся к массированным ударам россиян зимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Весь день энергетики, спасатели работают очень активно в Херсонской области, а также в Донецкой области ликвидируют последствия ударов по энергообъектам. В частности, в Херсоне сегодня были отключения из-за российских бомб. Наши ремонтные бригады делают все возможное", - сказал он.

На сегодня, сказал Зеленский, в Херсоне возобновлена поставка электричества и почти во всем городе - водоснабжения, кроме 10 домов в Таврическом микрорайоне. "По этим домам ремонтные работы должны завершиться завтра", - сказал президент.

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"Мы должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовым", - отметил он.

По словам Зеленского, "мы максимально усилим ПВО так, как это реально в нынешних условиях. Даже больше, чем реально, мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местной власти, в частности, в городах, от подготовки работы энергетических компаний и операторов связи".

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой земли не остановил Украину. Так же, как на поле боя, во всех областях мы должны быть максимально стойкими и крепкими", - заявил он.

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