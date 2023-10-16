Власти РФ не объявляют тотальную мобилизацию из-за опасений протестов со стороны широких слоев населения, - ГУР МО

Мобилизация в России не прекращалась, ежемесячно на войну с Украиной мобилизуют десятки тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что как бы диктатура не относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, равно как сами россияне боятся самой мобилизации.

"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - заявил Юсов.

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