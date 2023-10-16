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Новости Агрессия России против Украины
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Власти РФ не объявляют тотальную мобилизацию из-за опасений протестов со стороны широких слоев населения, - ГУР МО

юсов

Мобилизация в России не прекращалась, ежемесячно на войну с Украиной мобилизуют десятки тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.

Он отметил, что как бы диктатура не относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, равно как сами россияне боятся самой мобилизации.

"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - заявил Юсов.

Также читайте: Оккупационная администрация Крыма планирует мобилизовать примерно 2,5 тыс. человек призывного возраста в ряды ВС РФ до конца года, - Центр нацсопротивления

Автор: 

разведка (4179) россия (95671) мобилизация (2779)


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Топ комментарии
+14
Та вже сто разів це казали. Аби щось ляпати.
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16.10.2023 06:29
+12
Не хочеться висловлюватись грубо, але це приклад аналітики від слова анал. Повний та абсолютний непрофесіоналізм.
Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
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16.10.2023 06:55
+7
Причому тут протести? Навіщо їм та масштабна мобілізація, якщо їм вдається по 20 тис добровольців за місяць набирати? В конвеєрному режимі легше працювати. Не можуть вони одночасно прийняти, одягнути, нагодувати, підготувати 300 тисяч голодних ротів. Готувати їх вже нема кому. Дали автомат понюхати і одразу в бій.
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16.10.2023 08:06
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Та вже сто разів це казали. Аби щось ляпати.
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16.10.2023 06:29 Ответить
Прямо в очі нам кажуть, що, навіть, кацапи здатні на протест?
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16.10.2023 07:14 Ответить
Лучше расскажите , на кой хрен ваша организация КРЫШУЕТ ВСЕХ КРОТОВ⁉️Евгена Шевченко, Червоненко, МАРАДЕРОВ , вывозивших наличманом миллионы кэша ………… , а Ермак посылает ,смотрящим за вами ,🙃своего брата , ⁉️ГАНЬБА ВАШЕЙ бла -бла-бла конторе
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16.10.2023 09:46 Ответить
Бидло не здатне на протест за своєю природою ...можете сходити на бойню за консультацією (**************, чорний гумор) ...
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16.10.2023 10:39 Ответить
Не хочеться висловлюватись грубо, але це приклад аналітики від слова анал. Повний та абсолютний непрофесіоналізм.
Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
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16.10.2023 06:55 Ответить
Коли влада росії побоювалася протестів?
АнАлитика, як кажуть ,- Окуєть! Дайте Дві!😄
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16.10.2023 07:34 Ответить
Причому тут протести? Навіщо їм та масштабна мобілізація, якщо їм вдається по 20 тис добровольців за місяць набирати? В конвеєрному режимі легше працювати. Не можуть вони одночасно прийняти, одягнути, нагодувати, підготувати 300 тисяч голодних ротів. Готувати їх вже нема кому. Дали автомат понюхати і одразу в бій.
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16.10.2023 08:06 Ответить
Коли летіли ракети і шахеди на Україну, подумалося, яка усе таки брехлива політика війни зе, розвідки. Планують будь що, несуть втрати ,але ефективність низька. Мало того, що народ не має сьогодення, так іще і вороги засіли у високих кабінетах.
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16.10.2023 09:11 Ответить
Не буде там ніяких протестів, ні з якого приводу, ніколи. Максимум - переділ майна. Болото воно і є болото.
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16.10.2023 09:31 Ответить
Навряд чи кремлядь боїться протестів , це для них - тьху-у , розтер і забув . Вона боїться не цього , вона бояться зупинки економіки і як наслідок - браку грошей на війну . Як не крути , а мобілізація все ж вириває кваліфікованих працівників з підприємств .
Вже зараз майже половина їхніх роботодавців скаржаться на безпрецедентний брак робочих рук , і це попри те що приток в паРашу мігрантів з Азії суттєво збільшився . Безробіття у мордорі зараз - найнижче за півстоліття .
Читаю іноді кацапські соцмережі , вони " забиті доверху "оголошеннями про вакансії на підприємствах .
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16.10.2023 09:52 Ответить
Им она просто не нужна.
Во-первых набирают 20 тысяч контрактников в месяц за высокую зп.
Во-вторых еще есть ресурс зэков, хотя и не такой большой, как год назад.
В-третьих они призывают срочников два раза в год и затем активно их агитируют подписывать контракт.
Итогг, 25-30 тысяч человек в месяц получают без всякой мобилизации и ловли людей на улице.
В год 350-400 тысяч выйдет, а больше и не потянет их система снабдить хоть какой-то техникой и вооружить.
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16.10.2023 11:39 Ответить
Украина же набирает 10-15 тысяч в месяц, но методы набора конечно хромают. Тем не менее 150-180 тысяч за год набрать удасться. Этого достаточно для компенсации всех потерь. В целом при существующей системе набора 200 тысяч в год наш предел. Больше ни набрать, ни обучить, ни главное вооружить и обеспечить хоть какой-то техникой мы не можем никак.
Воюваты будуть вси - чистый пиар.
За 10 лет - максимум 3 миллиона повоюют. 10 процентов от населения.
Как это было почти всегда и везде.
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16.10.2023 11:47 Ответить
 
 