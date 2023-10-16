Власти РФ не объявляют тотальную мобилизацию из-за опасений протестов со стороны широких слоев населения, - ГУР МО
Мобилизация в России не прекращалась, ежемесячно на войну с Украиной мобилизуют десятки тысяч человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.
Он отметил, что как бы диктатура не относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, равно как сами россияне боятся самой мобилизации.
"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - заявил Юсов.
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Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
АнАлитика, як кажуть ,- Окуєть! Дайте Дві!😄
Вже зараз майже половина їхніх роботодавців скаржаться на безпрецедентний брак робочих рук , і це попри те що приток в паРашу мігрантів з Азії суттєво збільшився . Безробіття у мордорі зараз - найнижче за півстоліття .
Читаю іноді кацапські соцмережі , вони " забиті доверху "оголошеннями про вакансії на підприємствах .
Во-первых набирают 20 тысяч контрактников в месяц за высокую зп.
Во-вторых еще есть ресурс зэков, хотя и не такой большой, как год назад.
В-третьих они призывают срочников два раза в год и затем активно их агитируют подписывать контракт.
Итогг, 25-30 тысяч человек в месяц получают без всякой мобилизации и ловли людей на улице.
В год 350-400 тысяч выйдет, а больше и не потянет их система снабдить хоть какой-то техникой и вооружить.
Воюваты будуть вси - чистый пиар.
За 10 лет - максимум 3 миллиона повоюют. 10 процентов от населения.
Как это было почти всегда и везде.