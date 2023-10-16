Путин и его пропагандисты пытаются смягчить ожидания успехов россиян вокруг Авдеевки, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается снизить ожидания значительного продвижения России вокруг Авдеевки в Донецкой области.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

По мнению специалистов, характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активной обороны", а не "активных боевых действий" может являться попыткой уменьшить ожидания значительного российского продвижения.

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"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - говорится в отчете.

По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

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