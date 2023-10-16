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Новости Агрессия России против Украины
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Путин и его пропагандисты пытаются смягчить ожидания успехов россиян вокруг Авдеевки, - ISW

путін

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается снизить ожидания значительного продвижения России вокруг Авдеевки в Донецкой области.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

По мнению специалистов, характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активной обороны", а не "активных боевых действий" может являться попыткой уменьшить ожидания значительного российского продвижения.

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"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - говорится в отчете.

По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наши бойцы отражают российское наступление на Донетчине, уничтожая вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31321) Авдеевка (2444) ISW (493)


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Что случілось? ВСУ в котлє ж ужє билі.))
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16.10.2023 06:51 Ответить
Прежде чем ёрничать, на карту посмотри. Между границами серой зоны возле Северного и Весёлого 7-8 км, это дистанция 120мм миномёта и это значит что все дороги в Авдеевку под огневым контролем, а это значит, что любое пополнение запасов и л.с. гарантировано не легкая задача. Пока что обстановка там наверное близка к мариупольской.
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16.10.2023 08:49 Ответить
Не плачь.
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16.10.2023 10:48 Ответить
Только лапотные волонтеры заполнили все соцсети воплями что нужно очень много пластиковых черных мешков и хирургов.
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16.10.2023 06:58 Ответить
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16.10.2023 07:08 Ответить
Авдіївка: З вчора там відносна "тиша",
Донецьк: орки зайняті пакуванням "посилок з вашим мальчиком" в **..ня, морги Донецька переповненні, оркосміття складують навколо моргів
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16.10.2023 07:09 Ответить
Та ладно. Невже вони розумніші ніж Зеленський, Данілов і Єрмак? Та не може бути.
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16.10.2023 07:14 Ответить
Ну, вам там, на московії напевно видніше...
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16.10.2023 08:18 Ответить
Що саме видніше? Як твій улюблений Подоляк на набережній Ялти каву п'є?
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16.10.2023 11:43 Ответить
 
 