Путин и его пропагандисты пытаются смягчить ожидания успехов россиян вокруг Авдеевки, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается снизить ожидания значительного продвижения России вокруг Авдеевки в Донецкой области.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.
По мнению специалистов, характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активной обороны", а не "активных боевых действий" может являться попыткой уменьшить ожидания значительного российского продвижения.
"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - говорится в отчете.
По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.
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