ВСУ отбили за сутки 50 атак врага, россияне 4 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Читайте также: В течение суток враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 22 обстрела с РСЗО, - Генштаб

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Тут наши воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.