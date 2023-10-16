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Новости Агрессия России против Украины
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Российские агрессоры атаковали Полтавщину ракетами и БПЛА, есть пострадавшие, в частности ребенок

ракета,ракети,іскандер

Дважды за ночь в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Сначала россияне ударили ракетами, а затем – ударными дронами.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ

"В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Пронин отметил, что пострадавшие доставлены в больницу, погибших нет.

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беспилотник (3641) обстрел (27351) ракеты (3576) Полтавская область (1165)


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