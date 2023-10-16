Общие боевые потери РФ с начала войны - около 288 630 человек (+860 за сутки), 4965 танков, 6910 артсистем, 9385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 288 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 288630 (+860) человек,

танков - 4948 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед

артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,

РСЗО - 814 (+1) ед,

средства ПВО - 547 (+0) ед,

самолетов - 318 (+1) ед,

вертолетов - 317 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11),

крылатые ракеты - 1531 (+0),

корабли/катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,

специальная техника - 981 (+5).

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