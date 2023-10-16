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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 288 630 человек (+860 за сутки), 4965 танков, 6910 артсистем, 9385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 288 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 288630 (+860) человек,

танков - 4948 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед

артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,

РСЗО - 814 (+1) ед,

средства ПВО - 547 (+0) ед,

самолетов - 318 (+1) ед,

вертолетов - 317 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11),

крылатые ракеты - 1531 (+0),

корабли/катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,

специальная техника - 981 (+5).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 288 630 человек (+860 за сутки), 4965 танков, 6910 артсистем, 9385 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) ликвидация (3591)


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Топ комментарии
+19
Кацапи за три дні просрали 100 танчиків, вирішили тепер пішки атакувати ))). А по арті знов бінго! Слава ЗСУ, слава Україні!
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16.10.2023 08:25
+19
Минув 3522 день москальсько-української війни.
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
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16.10.2023 09:02
+17
На штурм Авдіївки поперли шість днів тому. "Успєхі" за шість днів - мінус 392 одиниці броні 136 танки і 256 ББМ, мінус 5550 чумардосів (с початку місяця 10500). Мінімум 3000 чмонь обілетились на концерт під Авдіївкою, скромненько додамо ще 6000 трьохсотих, то в залишку із десятитисячного угруповання кинутого на цей напрямок, йти пішки в атаку особливо то і нікому. Про що свідчить і публікація від Інституту вивчення війни - "Путін та його пропагандисти намагаються пом'якшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки"
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16.10.2023 08:55
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288630. Дякую тобі, б_же, що я не москаль
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16.10.2023 08:21 Ответить
Невже у ***** є техніки ще на рік такої війни?!
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16.10.2023 08:23 Ответить
нажаль у них ще є досить того металолому, в тому числі той, яким "дедовоєвашиє деди" у 2Світову Європу "ат націзма асвабождалі" ...
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16.10.2023 08:29 Ответить
Артилерії головна проблема кацапів.просять станки у північної Кореї для виробництва стволів.
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16.10.2023 08:52 Ответить
І заводи танкові працюють. В рф діючих щонайменьше два: в єкатірінбургу та омську
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16.10.2023 10:25 Ответить
Кацапи за три дні просрали 100 танчиків, вирішили тепер пішки атакувати ))). А по арті знов бінго! Слава ЗСУ, слава Україні!
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16.10.2023 08:25 Ответить
На штурм Авдіївки поперли шість днів тому. "Успєхі" за шість днів - мінус 392 одиниці броні 136 танки і 256 ББМ, мінус 5550 чумардосів (с початку місяця 10500). Мінімум 3000 чмонь обілетились на концерт під Авдіївкою, скромненько додамо ще 6000 трьохсотих, то в залишку із десятитисячного угруповання кинутого на цей напрямок, йти пішки в атаку особливо то і нікому. Про що свідчить і публікація від Інституту вивчення війни - "Путін та його пропагандисти намагаються пом'якшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки"
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16.10.2023 08:55 Ответить
Та я б не сказав, що нікому. Була новина, що кацапи під Авдіївку перекинули три свіжі бригади на заміну чотирьом просраним батальонам.
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16.10.2023 09:30 Ответить
От якраз ці три бригади ~10000 і були перекинуті для штурму.
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16.10.2023 09:37 Ответить
Навкруги Авдіївки вони зосередили ~65`000 особового складу. Тож йти пішки в атаки - в них є кому. А от з технікою в них з кожним днем все гірше і гірше.
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16.10.2023 13:13 Ответить
десь на 100 штук курносих менше ніж вчора...
чи то ми недороблюємо, чи то наступаючі курносі грізно бігають
по полю зігзагом - *** спіймаєш....
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16.10.2023 08:30 Ответить
За вчора лише на 20, але тенденція по зменшенню є. З 11.10 по 16.10 820/990/1030/970/880/860 з'явилось більше місць для укриття в вигляді підбитої техніки, та і самих курносих стало фізично меньше.
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16.10.2023 09:20 Ответить
знаю все буде Україна і вона не буде зелена.
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16.10.2023 09:25 Ответить
"зелена"-в лапках
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16.10.2023 11:17 Ответить
які лапки - придивитеся в опу...
там ніяких лапок...
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16.10.2023 11:21 Ответить
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16.10.2023 22:29 Ответить
Вірогідно, засрашинці просто фізично не в змозі тягнути в атаку пішкодралом більше м'яса, ніж на техніці, а з технікою, як ми бачимо - там на 5-6-7 дні "наступу" вже дуже не фонтан.
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16.10.2023 13:19 Ответить
Танків 8 чи 17.Перепрошую..на плакаті 17,а надруковано 8.
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16.10.2023 08:32 Ответить
судячи з усього 17 ... цифра 8 з попереднього(ніх) дня(ів) ...
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16.10.2023 08:38 Ответить
Так, 8 танків було вчора.
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16.10.2023 09:02 Ответить
Інфографіка - це від Генерального штабу, а текст - то "Цензор" накосячив.
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16.10.2023 09:39 Ответить
17
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16.10.2023 08:38 Ответить
Очередная круглая дата спецоперации - 600 дней. За эти 600 дней ее цели так и не стали менее туманными, а потому совершенно неясно, каков критерий успешности ее завершения.

Правда, стоит оговориться: если мы не видим этих критериев и целей, это не значит, что их нет и что они не выполняются. Скажем, если ставилась цель создать целую нацию, на два-три поколения вперед абсолютно враждебную России, то эта цель уже выполнена. Если ставилась задача выключить Россию из международной политики, то она тоже блестяще решена. Если целю спецоперации было полное, буквально тотальное подчинение России тому же Китаю - то уже прямо сейчас можно смело раздавать звезды Героев горстями всем причастным. Не каждый президент по шевелению брови из Пекина бежит стремглав в ноге хозяина.

Более мелкие задачи - скажем, утилизация мужского населения России - тоже вполне успешно решаются, правда, здесь пока налицо скромность. Мы можем оценивать выполняемость этого показателя лишь по косвенным признакам, но уже понятно, что ни один конфликт после Второй мировой войны не унёс больше мужчин в России, чем этот. Так что и здесь причастные могут вертеть дырки на лацканах - заслужили.

С остальным всё менее очевидно, и главное - когда именно эта история завершится. И еще немаловажно - чем.(с)
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16.10.2023 08:43 Ответить
Who is? Несмиян?
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16.10.2023 10:10 Ответить
Yes
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16.10.2023 10:55 Ответить
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16.10.2023 10:49 Ответить
Жаль, що немає поділення артсистем на САУ та буксируємі.
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16.10.2023 08:48 Ответить
швидше всього в тій графі і міномети всіх мастей, і спг і агс.
якби там тільки гармати то війна вже б закінчилась
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16.10.2023 08:54 Ответить
У кацапів і артсистем багато на складах. Дякувати треба покійному Черномирдіну, який колись заявив - "ну не нужны нам гаубицы" та поховав виробництво нових. А відновити - це складно, особливо коли вже на металобрухт обладнання порізали.
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16.10.2023 09:05 Ответить
Нахіба ці ворожіння по польоту птахів, з результатом - "багато", коли є конкретні дані - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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16.10.2023 09:45 Ответить
А ніхто і не ворожить, розмова взагалі не про це
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16.10.2023 14:31 Ответить
А - ви про бабів! А я подумав, що про артсистеми. Вибач, помилився.
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16.10.2023 16:33 Ответить
А думати хіба є чим?
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16.10.2023 16:35 Ответить
Ну, я ж не такий обдарований, як ти, що знаєш аж дві цифри: ніфіга і дофіга. Ми гімназієв не кінчали.
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16.10.2023 18:23 Ответить
Ніхто спг та агс не рахує.
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16.10.2023 09:33 Ответить
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16.10.2023 08:51 Ответить
Минув 3522 день москальсько-української війни.
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
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16.10.2023 09:02 Ответить
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16.10.2023 09:05 Ответить
Прошу пардону, але техніки загалом 112 плюс два лаптєльота (помилка в танках, "текстові" вісім то не виправлена вчорашня кількість)
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16.10.2023 09:31 Ответить
Да і загальна кількість 4948 це також вчорашні данні, сьогодні рядок з танками Цензор не корегував і залишив без змін.
Танки на сьогодні 4965, арта 6910 - хто першим буде святкувати свій ювілей? За період з жовтня середньодобово по танкам - 17 одиниць, по арті 29 одиниць, логічно що танкам потрібно три дні, ствольній арті чотири дні. Я вболіваю за обох ювілярів і бажаю їм обом впоратися за два дні.
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16.10.2023 14:51 Ответить
Наші славні козаки завжди були найкращім військом у Європі. Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть клятим москалям! А десь в сторонці засумували кораблі та підводні човни, чекаючи на приєднання до кацапського флагмана за відомою тепер в усьому світі адресою
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16.10.2023 09:45 Ответить
Корабель ніби є, але не можуть перевірити напевно чи тільки поранений.
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16.10.2023 10:12 Ответить
 
 