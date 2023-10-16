Общие боевые потери РФ с начала войны - около 288 630 человек (+860 за сутки), 4965 танков, 6910 артсистем, 9385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 288 630 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 288630 (+860) человек,
танков - 4948 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед
артиллерийских систем - 6910 (+44) ед,
РСЗО - 814 (+1) ед,
средства ПВО - 547 (+0) ед,
самолетов - 318 (+1) ед,
вертолетов - 317 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11),
крылатые ракеты - 1531 (+0),
корабли/катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,
специальная техника - 981 (+5).
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чи то ми недороблюємо, чи то наступаючі курносі грізно бігають
по полю зігзагом - *** спіймаєш....
там ніяких лапок...
Правда, стоит оговориться: если мы не видим этих критериев и целей, это не значит, что их нет и что они не выполняются. Скажем, если ставилась цель создать целую нацию, на два-три поколения вперед абсолютно враждебную России, то эта цель уже выполнена. Если ставилась задача выключить Россию из международной политики, то она тоже блестяще решена. Если целю спецоперации было полное, буквально тотальное подчинение России тому же Китаю - то уже прямо сейчас можно смело раздавать звезды Героев горстями всем причастным. Не каждый президент по шевелению брови из Пекина бежит стремглав в ноге хозяина.
Более мелкие задачи - скажем, утилизация мужского населения России - тоже вполне успешно решаются, правда, здесь пока налицо скромность. Мы можем оценивать выполняемость этого показателя лишь по косвенным признакам, но уже понятно, что ни один конфликт после Второй мировой войны не унёс больше мужчин в России, чем этот. Так что и здесь причастные могут вертеть дырки на лацканах - заслужили.
С остальным всё менее очевидно, и главное - когда именно эта история завершится. И еще немаловажно - чем.(с)
якби там тільки гармати то війна вже б закінчилась
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
Танки на сьогодні 4965, арта 6910 - хто першим буде святкувати свій ювілей? За період з жовтня середньодобово по танкам - 17 одиниць, по арті 29 одиниць, логічно що танкам потрібно три дні, ствольній арті чотири дні. Я вболіваю за обох ювілярів і бажаю їм обом впоратися за два дні.