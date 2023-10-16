Второй эвакуационный рейс с 155 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива, - посольство
Сегодня, 16 октября, из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Израиле.
"Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей. Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - говорится в сообщении.
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+14 Valery Koulga
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+8 Leon Renk #454630
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Маю великі сумніви.
Вважаю евакуацією мають займатись євреї, вони ж їх прийняли, тому за них і відповідають.
Можливи в силу малообізнаності ви не знаєте, що всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
Посольство займалося "сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту" Чи надавати різного роду посвідок громадянам України повинен Ізраіль?
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
Та воно в Україну й не повернеться - осяде десь в ситій Європі. А вивозять їх, сук, за наші гроші. лубінець, ****, ти зараз ПОРУШУЄШ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, бо за ті гроші можна було б купити, наприклад, якісні турнікети, чи FPV-дрони, чи.... ***** ЗЕЛЕНА
P.S. Вибачте за матюки.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
Мало того, Лубінець цим взагалі не займається. Він займається громадянами України, що знаходятся у Газі, звідки усі пункии пропуску перекриті.