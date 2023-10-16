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Второй эвакуационный рейс с 155 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива, - посольство

ізраїль,евакуація

Сегодня, 16 октября, из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Израиле.

"Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей. Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Израиль (1929) посольство (1083) украинцы (3864) эвакуация (2081)


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Топ комментарии
+14
Боже ж мой, какая забота! Спасти заблудших овец, которые выбрали теплое море под Железным Куполом вместо хатынок Куршавеля под снегом...
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
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16.10.2023 09:08
+11
рятували ухилянтів та їхніх дружин?
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16.10.2023 09:06
+8
Так хай же воюють за Ізраїль, а не тікають від війни!
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
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16.10.2023 09:25
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рятували ухилянтів та їхніх дружин?
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16.10.2023 09:06 Ответить
+ чернильниц
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16.10.2023 09:07 Ответить
дам з собачками
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16.10.2023 09:18 Ответить
То куди вони їдуть ? В Україну ?
Маю великі сумніви.
Вважаю евакуацією мають займатись євреї, вони ж їх прийняли, тому за них і відповідають.
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16.10.2023 09:08 Ответить
Про кого ви пишете? Що означає "прийняли"?
Можливи в силу малообізнаності ви не знаєте, що всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
Посольство займалося "сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту" Чи надавати різного роду посвідок громадянам України повинен Ізраіль?
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16.10.2023 13:22 Ответить
Боже ж мой, какая забота! Спасти заблудших овец, которые выбрали теплое море под Железным Куполом вместо хатынок Куршавеля под снегом...
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
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16.10.2023 09:08 Ответить
Не флуди.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
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16.10.2023 13:29 Ответить
Їх нібито 35 тисяч було з початку війни?! Це скільки років будуть перевозити?
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16.10.2023 09:18 Ответить
Вроде бы перелет только за свой счет - скидываешь деньги посольству и оно билет тебе покупает, без этого никаких эвакуационных рейсов нет.
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16.10.2023 09:31 Ответить
зебанда вивозить своїх родичів не переймайтесь так
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16.10.2023 09:21 Ответить
Так хай же воюють за Ізраїль, а не тікають від війни!
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
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16.10.2023 09:25 Ответить
у всех есть второе гражданство
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16.10.2023 10:18 Ответить
А те що кожного дня гине десяток мирних громадян від рашиських обстрілів про це думають ?,що ворог щоденно обстрілює Херсон ,Харків ,Нікополь та інші міста ,зате лднр не можна там "наші люди".
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16.10.2023 10:00 Ответить
Треба опікуватися тими, хто залишився в Україні, а не бігає шукає кращого життя
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16.10.2023 10:02 Ответить
куда теперь "патриотов" на фронт или дальше в европу
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16.10.2023 10:17 Ответить
Чи потрібне нам це бидло? - Ні!
Та воно в Україну й не повернеться - осяде десь в ситій Європі. А вивозять їх, сук, за наші гроші. лубінець, ****, ти зараз ПОРУШУЄШ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, бо за ті гроші можна було б купити, наприклад, якісні турнікети, чи FPV-дрони, чи.... ***** ЗЕЛЕНА
P.S. Вибачте за матюки.
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16.10.2023 11:06 Ответить
Не флуди.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
Мало того, Лубінець цим взагалі не займається. Він займається громадянами України, що знаходятся у Газі, звідки усі пункии пропуску перекриті.
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16.10.2023 13:32 Ответить
 
 