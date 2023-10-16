Второй эвакуационный рейс с 155 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива, - посольство

Сегодня, 16 октября, из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Израиле.

"Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт с 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей. Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - говорится в сообщении.

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