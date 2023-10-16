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Вражеские воздушные цели снова имели сложную траекторию движения, работу ПВО усложняли погодные условия, - ОК "Юг"

ппо

Враг запускал "Шахеды" по разным направлениям, войска РФ рассчитывали маршруты, чтобы "Шахеды" обходили системы ПВО ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Этой ночью россияне нанесли удары ракетами и дронами по центральным и юго-восточным регионам Украины. Вражеские воздушные цели снова имели сложную траекторию движения. Кроме того, бойцам ВСУ приходилось сбивать вражеские "Шахеды" в сложных погодных условиях, поскольку на юге страны были штормы, а также сильный порывистый ветер.

В южных регионах ударных дронов врага было не так много – в основном "Шахеды" были сконцентрированы на переходе в другие области.

"Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли", - пояснила офицер.

Подводятся итоги отражения воздушной атаки, отметила Гуменюк, и добавила, что работа сил ПВО ВСУ по вражеским "Шахедам" была "достаточно результативной".

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 11 "шахедов", - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3641) ПВО (2777) ракеты (3576) Гуменюк Наталья (577)


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Цілу ніч разом з сайтом слідкувала за упирями. Дійсно було досить складно і небезпечно. Дякую ППО,що були напоготові
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16.10.2023 09:03 Ответить
неочікувано! але нічого, скоро кацапи почнуть запускати безпілотники звичними територіями, щоб Ігнату легше жилося.
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16.10.2023 09:07 Ответить
Не падай духом, брате...
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16.10.2023 09:10 Ответить
а шо ігнату? тяжко живеться? язиком балаболить як мітлою поганою от і все....перетворили ккраїну в цирк....радник на раднику сидить і радником поганяє ...речник на речнику сидить і речниками поганяють....а села пусті бо мобілізаці....а ці псевдо специ поховались під одіяла різних речників і зарплатню космічну отримують і забезпечення .а толку для народу від них мінус...
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16.10.2023 09:21 Ответить
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16.10.2023 09:32 Ответить
Якщо вони вже випробували цю тактику і вона дає результати, то мало імовірно що вони повернуться до старої неефективної. І чому Ви в такому випадку дивуєтесь?
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16.10.2023 09:17 Ответить
 
 