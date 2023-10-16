Вражеские воздушные цели снова имели сложную траекторию движения, работу ПВО усложняли погодные условия, - ОК "Юг"

Враг запускал "Шахеды" по разным направлениям, войска РФ рассчитывали маршруты, чтобы "Шахеды" обходили системы ПВО ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Этой ночью россияне нанесли удары ракетами и дронами по центральным и юго-восточным регионам Украины. Вражеские воздушные цели снова имели сложную траекторию движения. Кроме того, бойцам ВСУ приходилось сбивать вражеские "Шахеды" в сложных погодных условиях, поскольку на юге страны были штормы, а также сильный порывистый ветер.

В южных регионах ударных дронов врага было не так много – в основном "Шахеды" были сконцентрированы на переходе в другие области.

"Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли", - пояснила офицер.

Подводятся итоги отражения воздушной атаки, отметила Гуменюк, и добавила, что работа сил ПВО ВСУ по вражеским "Шахедам" была "достаточно результативной".

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