На минувшей неделе россияне предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с позиций в районе Авдеевки, - Генштаб

В районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах восточнее Степового, Ласточкино, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор всем атакам врага на этом направлении, уничтожив сотни российских захватчиков, десятки танков и бронемашин", – отметил он.

Украинские военные уверенно истощают наступательный потенциал российских захватчиков, рассказал Ковалев.

В то же время, украинские войска продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, сообщил представитель Генштаба. На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия ВСУ южнее Бахмута.

"Есть успехи восточнее Клещиевки, восточнее Андреевки и севернее Курдюмовки. Оккупанты в течение недели предприняли более 20 неудачных попыток вернуть утраченное положение в этих районах", - отметил Ковалев.

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Кроме того, добавил офицер, из-за катастрофических потерь в живой силе российские оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, шаг за шагом вытесняя врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копаней", - рассказал спикер Генштаба.