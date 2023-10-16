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США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Сектора Газа, - Reuters

газа,сектор,гази

США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Газы. Также сегодня, 16 октября, будет открыт пограничный пункт "Рафах" между Египтом и Сектором Газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух египетских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным агентства, прекращение огня должно было начаться в 09:00 по киевскому времени.

Собеседники Reuters также сообщили, что пограничный пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа также будет открыт сегодня, 16 октября.

Отмечается, что в Египте находится гуманитарная помощь из нескольких стран. Она ожидает соглашения по безопасной передаче в Сектор Газа. Также через пункт пропуска "Рафах" должны эвакуировать некоторых владельцев иностранных паспортов.

Читайте также: США не поддерживают переселение палестинцев из Сектора Газа, - Блинкен

"Рафах будет снова открыт. Мы вместе с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими устанавливаем механизм, с помощью которого можно получить помощь и оказать ее нуждающимся людям", - обещал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси 15 октября, цитирует его агентство.

Автор: 

Египет (772) Израиль (1929) Сектор Газа (178) США (26844)


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Топ комментарии
+10
всьо? лєвакі знову перемогли?
тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
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16.10.2023 09:41
+8
А я ж казав, що нічого не буде.
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16.10.2023 09:44
+5
а навіщо переселятися, "когда нас і здесь неплохо кормят" ??? ба більш як 50 років так званої "палистиської автономії" міжнародна спільнота влила туди грошей більше ніж за планом Маршала для Західної Німетчини (ФРН), гроші пішли в нікуди - екоміки нуль, однин терор, зброя та віли для еліти їхамасу !!! а в Єгепті , на тому ж Синаї, працювати треба !!!
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16.10.2023 10:44
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Правила форума Совет форумчан
всьо? лєвакі знову перемогли?
тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
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16.10.2023 09:41 Ответить
Так вирішили США . Ізраїль нічого не вирішує
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16.10.2023 09:48 Ответить
А у нас - авіаносець...
А у вас?
А у нас *****-поносець...
І ХАМАС...
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16.10.2023 10:09 Ответить
Ага. Сначала грязножопые гадят, убивают, берут заложников, а потом ааааа помогите несчастным у них гуманитарная катастрофа... их надо подлечить, накормить, напоить, чтоб эти звери дальше могли гадить...
И как я понял, те заложники, которых грязножопые держат никого не волнуют... главное чтоб у зверолюдей всё в порядке было...
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16.10.2023 13:54 Ответить
А я ж казав, що нічого не буде.
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16.10.2023 09:44 Ответить
От не дають Ізраїлю вирішити цю проблему раз і назавжди.

А потім будуть скиглити, що Ізраїле-Палестинськиц конфлікт - це складна проблема, яку важко вирішити.
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16.10.2023 09:46 Ответить
А как решить?Убить всех палестинцев?
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16.10.2023 09:58 Ответить
чому вбивати ??? кругом Ізраєлю куча мосульманських (арабських) країн, кому не подобається життя в Ізраєлі - чемодан, кордон, Єгипет (Йорданія, СА, сірія, ліван і тд.тп.), а "сектор газа" і так званий "західни берег Йордану" це Ізраєль !!!
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16.10.2023 10:03 Ответить
Чомусь не хочуть, бо на такій малій площі біля 2,5 млн. арабів, а то й більше, і сидять там, не переселяються.
Може подобається паразитувати за рахунок "благодійництва" багатьох країн, та організацій?
Та ще й ХАМАСу залишається? Чи не випускають їх звідти?
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16.10.2023 10:35 Ответить
а навіщо переселятися, "когда нас і здесь неплохо кормят" ??? ба більш як 50 років так званої "палистиської автономії" міжнародна спільнота влила туди грошей більше ніж за планом Маршала для Західної Німетчини (ФРН), гроші пішли в нікуди - екоміки нуль, однин терор, зброя та віли для еліти їхамасу !!! а в Єгепті , на тому ж Синаї, працювати треба !!!
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16.10.2023 10:44 Ответить
100%
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16.10.2023 11:08 Ответить
Вот как раз єти страні и не хотят иметь ничего общего с Сектором Газі. Даже Египет, которому єти територии когда-то принадлежали.
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16.10.2023 13:10 Ответить
Пов'язаних з Хамас так. Всіх інших у Єгипет.

І щось мені підказує, що тоді до Єгипту не багато доїде.
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16.10.2023 10:04 Ответить
це, дуже дуже багато бабла.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
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16.10.2023 09:58 Ответить
Які молодці! Звичайно, а нащо знищувати хамас? Хай і далі кошмарять Ізраїль! Кому потрібне спокійне життя? Так цікавіше!!!
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16.10.2023 09:48 Ответить
Так вони на це ще й грошенят з кишені європейського платника податків надсилають регулярно.
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16.10.2023 09:51 Ответить
ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
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16.10.2023 10:01 Ответить
Ахренеть, орава
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16.10.2023 12:14 Ответить
припинення вогню на півдні Гази. Також відкриють прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази
Виглядає логічно: витискають цивільних за межі Гази.
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16.10.2023 09:49 Ответить
плохой мир лучше бесконечной войны
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16.10.2023 09:54 Ответить
Складем зброю і штики
Та підем на шашлики
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16.10.2023 09:56 Ответить
У даному випадку припинення вогню і веде до безкінечної війни.

Випалювання Гази хоча б на одне терористичне угруповання зробило б менше.

А так розворушили і кинули. Тепер ще заново все відбудувати і почати все знов.
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16.10.2023 10:02 Ответить
Мова про південь, північ вичистять, а потім будуть дивиться. Таке враження що тут люди карт не бачили в житті.
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16.10.2023 09:59 Ответить
Я тоже так думаю,сделают буферную зону с бетонными укрепрайонами
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16.10.2023 10:04 Ответить
"Тройка, семерка, туз - скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз - не выходили из его головы и шевелились на его губах"
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16.10.2023 10:04 Ответить
Просто нема кому зачистити терористичні анклави. Немає бойового духу там серед молоді, я якої можна сформувати наступальні штурмові загони, немає достатьної кількості солдат, бо араби плодяться як кролики і бойовий дух підігрітий радикальним ісламом там зашкалює, а репатріація в Ізраїлі зійшла нанівець і нема звідки накопити людські ресурси. Тиж же кацапів могли б заманити як у 1990і красивим багатим життям - дофіга кацапів і кацапських євреїв тоді туди звалило і направили б їхню дурь у потрібне русло і була б бійня на Ближньому Сході а не в центрі Європи і били б ці кацапи терористів і самі б дохли і забирали б собою хамасівців. Земля б очищалася б віде нечисті. Класна ідея Ізраїль бул як концепція країни-м'ясорубки, яка абсорбує м'ясо з усього світу і все просрали
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16.10.2023 10:02 Ответить
Дуже нагадує нашу війну-"Ми вам дамо озброєння, тільки ви кацапів не дуже так трахайте,"на пів-шишки", не більше,а то-Путін нападе".
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16.10.2023 10:07 Ответить
Я б не рвав зараз волосся на дупі з плачем про "злитий" Ізраїль. Я думаю, що проізраїльська коаліція зрозуміла, що навіть знищивши сектор Газа вона не вирішить проблему безпеки у регіоні. Тому стратегію переглянуть і почнуть таки з Ірану і можливо кацапії. Тоді палестинський чиряк розсмокчеться сам.
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16.10.2023 10:08 Ответить
А Китай пропонує дати незалежність країні Палестина.
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16.10.2023 10:08 Ответить
Если гремучей змее отрубить погремушку, то от этого она перестанет шуметь,но не станет менее опасной. Даже наоборот станет более тихой и опасной.
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16.10.2023 10:51 Ответить
Та-а-ак, припливли...
Маю пораду до Ізраїлю та "любителів мирного шляху..." - якщо будете постачати труби до сектору Гази - поставляйте тільки пластикові.
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16.10.2023 13:33 Ответить
 
 