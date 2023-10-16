США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Сектора Газа, - Reuters

США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Газы. Также сегодня, 16 октября, будет открыт пограничный пункт "Рафах" между Египтом и Сектором Газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух египетских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным агентства, прекращение огня должно было начаться в 09:00 по киевскому времени.

Собеседники Reuters также сообщили, что пограничный пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа также будет открыт сегодня, 16 октября.

Отмечается, что в Египте находится гуманитарная помощь из нескольких стран. Она ожидает соглашения по безопасной передаче в Сектор Газа. Также через пункт пропуска "Рафах" должны эвакуировать некоторых владельцев иностранных паспортов.

Читайте также: США не поддерживают переселение палестинцев из Сектора Газа, - Блинкен

"Рафах будет снова открыт. Мы вместе с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими устанавливаем механизм, с помощью которого можно получить помощь и оказать ее нуждающимся людям", - обещал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси 15 октября, цитирует его агентство.