США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Сектора Газа, - Reuters
США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге Газы. Также сегодня, 16 октября, будет открыт пограничный пункт "Рафах" между Египтом и Сектором Газа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух египетских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным агентства, прекращение огня должно было начаться в 09:00 по киевскому времени.
Собеседники Reuters также сообщили, что пограничный пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа также будет открыт сегодня, 16 октября.
Отмечается, что в Египте находится гуманитарная помощь из нескольких стран. Она ожидает соглашения по безопасной передаче в Сектор Газа. Также через пункт пропуска "Рафах" должны эвакуировать некоторых владельцев иностранных паспортов.
"Рафах будет снова открыт. Мы вместе с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими устанавливаем механизм, с помощью которого можно получить помощь и оказать ее нуждающимся людям", - обещал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси 15 октября, цитирует его агентство.
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тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
А у вас?
А у нас *****-поносець...
І ХАМАС...
И как я понял, те заложники, которых грязножопые держат никого не волнуют... главное чтоб у зверолюдей всё в порядке было...
А потім будуть скиглити, що Ізраїле-Палестинськиц конфлікт - це складна проблема, яку важко вирішити.
Може подобається паразитувати за рахунок "благодійництва" багатьох країн, та організацій?
Та ще й ХАМАСу залишається? Чи не випускають їх звідти?
І щось мені підказує, що тоді до Єгипту не багато доїде.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
Виглядає логічно: витискають цивільних за межі Гази.
Та підем на шашлики
Випалювання Гази хоча б на одне терористичне угруповання зробило б менше.
А так розворушили і кинули. Тепер ще заново все відбудувати і почати все знов.
Маю пораду до Ізраїлю та "любителів мирного шляху..." - якщо будете постачати труби до сектору Гази - поставляйте тільки пластикові.