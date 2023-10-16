Израиль опровергает сообщения СМИ о якобы прекращении огня для допуска гумпомощи в Сектор Газа

Власти Израиля заявили, что не вводили режим прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом сообщает в понедельник The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Ранее Reuters, со ссылкой на двух египетских чиновников, сообщил, что Израиль согласился прекратить огонь с 9.00 до 14.00 по местному времени (совпадает с киевским временем) в рамках соглашения с Египтом и США.

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