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Новости
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Израиль опровергает сообщения СМИ о якобы прекращении огня для допуска гумпомощи в Сектор Газа

газа,сектор

Власти Израиля заявили, что не вводили режим прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом сообщает в понедельник The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Ранее Reuters, со ссылкой на двух египетских чиновников, сообщил, что Израиль согласился прекратить огонь с 9.00 до 14.00 по местному времени (совпадает с киевским временем) в рамках соглашения с Египтом и США.

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Автор: 

Израиль (1929) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+5
Ничего не понимаю, КАКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАХ ПОМОЩЬ может быть тем, кто пришёл убивать тебя и твоих детей с женой и родителями?
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16.10.2023 10:56
+3
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16.10.2023 10:25
+3
Reuters -пи₴дуни?
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16.10.2023 10:27
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16.10.2023 10:25 Ответить
Reuters -пи₴дуни?
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16.10.2023 10:27 Ответить
Складності перекладу
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16.10.2023 10:32 Ответить
ну и правильно. это лучше чем сидеть в бинокль наблюдать как на твою территорию под видом гумпомощи заезжает вооружение и оккупанты.
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16.10.2023 10:37 Ответить
Бойові євреї.. наче анекдот якийсь..
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16.10.2023 10:41 Ответить
Анекдот, це ти касаб.
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16.10.2023 10:45 Ответить
Кацап, ти минуле.
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16.10.2023 10:57 Ответить
Чому це, раптом? "Цахал" - це зовсім не анекдот!
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16.10.2023 11:46 Ответить
#баш їх, беня!
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16.10.2023 10:45 Ответить
Ничего не понимаю, КАКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАХ ПОМОЩЬ может быть тем, кто пришёл убивать тебя и твоих детей с женой и родителями?
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16.10.2023 10:56 Ответить
 
 