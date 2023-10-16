55% немцев поддерживают решение Шольца пока не передавать Украине крылатые ракеты Taurus

55% немцев поддерживают решение канцлера Германии Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.

Об этом сообщает dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По результатам опроса, проведенного институтом YouGov по заказу dpa, с позицией канцлера согласны 55% респондентов, тогда как 26% считают ее неправильной.

Позицию Шольца относительно передачи этих ракет Украине критикует оппозиционная ХДС, но также отдельные представители его коалиционных партнеров - "Зеленых" и "Свободных демократов".

В то же время, среди избирателей всех этих партий преобладает поддержка позиции Шольца о том, чтобы пока не передавать ракеты.

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Среди респондентов-сторонников "Свободных демократов" такого мнения 57%, ХДС – 53%, Зеленых – 40% (и 34% противоположного мнения).

Среди избирателей партии Шольца СДПГ его позицию поддерживают 59% опрошенных, избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" – 79%, "Левых" – 49%.

В то же время 39% немцев считают, что страна "зашла слишком далеко" относительно военной помощи Украине, 29% - что уровень помощи такой, как надо, 18% - что он недостаточен.