55% немцев поддерживают решение Шольца пока не передавать Украине крылатые ракеты Taurus
55% немцев поддерживают решение канцлера Германии Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.
Об этом сообщает dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По результатам опроса, проведенного институтом YouGov по заказу dpa, с позицией канцлера согласны 55% респондентов, тогда как 26% считают ее неправильной.
Позицию Шольца относительно передачи этих ракет Украине критикует оппозиционная ХДС, но также отдельные представители его коалиционных партнеров - "Зеленых" и "Свободных демократов".
В то же время, среди избирателей всех этих партий преобладает поддержка позиции Шольца о том, чтобы пока не передавать ракеты.
Среди респондентов-сторонников "Свободных демократов" такого мнения 57%, ХДС – 53%, Зеленых – 40% (и 34% противоположного мнения).
Среди избирателей партии Шольца СДПГ его позицию поддерживают 59% опрошенных, избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" – 79%, "Левых" – 49%.
В то же время 39% немцев считают, что страна "зашла слишком далеко" относительно военной помощи Украине, 29% - что уровень помощи такой, как надо, 18% - что он недостаточен.
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(в сторону):
Швайнерай...
Саме тому люди у владі мають бути розумнішими за середнього виборця і ухвалювати окремі рішення незважаючи на суспільну думку. Але це може негативно вплинути на рейтинги, а в нинішні часи ******* популістів - це ключове.
Я не вірю в якісь чесні опитування, і якісь правдиві результати будь-де у світі. Скоріше позадавали питання невеликій кількості перехожих для того лише, щоб вони порозповідали родичам, знайомим, на роботі про те, що їх опитували. Після цього можна видати в етер псевдорезультати які замовили та оплатили.
Приходить за твоїм внуком...
Здавалась - далека вона...
Як острови Кука...
Якщо не надати Тауруси-
Буде скоро загострення-
Не час для вальсів Штрауса!
З мелодією "Унила осінь"
"путіннападе""ескалація".
на якої криворогатої помойкі ви його знайшли?
такі ми вже сукі незелені- ви в Україні,
а ми тута на корточках і як би теж в Україні....
Яка ескалація коли Україна й так воює ?
Таким чином шольц очікує що не треба давати зброю Україні і нехай йде на поступки Росії
Від Німеччини це було очікувано
Україні треба більше на США сподіватися бо вони найбільше надали допомоги
На Заході кажуть що ***** створили ( чи виховали ) - кацапи ( рускій нарот ) , та ніт " дорогенькі " , ***** створили - ВИ ,, його створив якраз - колективний Захід , постійно граючись з ним в демократію , сюсюкаючись , і прощаючи йому всі його витівки ..
І він вам ще віддячить , будьте впевнені .
Но думаю это не надолго. кацапни в Германии много, они готовятся. Еще и любители арабских террористов поднимают головы. Вот м начнут они скоро резать головы немецким детям.
Вы что, не можете между собой как-нибудь договориться, спрашивают они.