ГУР о наступлении на Авдеевку: Враг пытается расконцентрировать наши силы, активизация на этом направлении не случайна
Оккупанты наступлением в районе Авдеевки пытаются оттянуть украинские силы. Стратегия Украины – освобождение юга и Донбасса.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ВСУ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям и имеют продвижение.
"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка – это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", – отметил Юсов.
Он подчеркнул, что украинская стратегия – это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.
"В Авдеевке активизация не случайна", - резюмировал Юсов.
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valentyna #410470
показать весь комментарий16.10.2023 11:49 Ответить Мне нравится 3
НБ
показать весь комментарий16.10.2023 12:52 Ответить Мне нравится 1
Gregory Mihelson
показать весь комментарий16.10.2023 13:36 Ответить Мне нравится 1
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