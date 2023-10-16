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Новости Война
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ГУР о наступлении на Авдеевку: Враг пытается расконцентрировать наши силы, активизация на этом направлении не случайна

авдіївка

Оккупанты наступлением в районе Авдеевки пытаются оттянуть украинские силы. Стратегия Украины – освобождение юга и Донбасса.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям и имеют продвижение.

"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка – это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что украинская стратегия – это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.

"В Авдеевке активизация не случайна", - резюмировал Юсов.

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Автор: 

разведка (4179) боевые действия (4125) Авдеевка (2444)


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Наразі прочитала блог Бутусова про Авдіївка, Подвиг захисників і потреба в блискавичному реагуванню на проблему зони дій. Нічого з того,що пише розвідка, ніякого якісного чи правдивого аналізу. Вічна Пам'ять Героям, які загинули там. Фортеця Авдіївка не повинна статися.
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16.10.2023 11:49 Ответить
За будь яких обставин на фронтах є один суттєвий критерій - масове знищення окупантів. Бахмут та Авдіївка це центри масової утилізації кацапні та їх техніки. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 12:52 Ответить
Всіх москалів не знищиш! Головний напрямок - Південь! Звільнення Півдня переломить хребет орді!
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16.10.2023 13:36 Ответить
 
 