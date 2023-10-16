ГУР о наступлении на Авдеевку: Враг пытается расконцентрировать наши силы, активизация на этом направлении не случайна

Оккупанты наступлением в районе Авдеевки пытаются оттянуть украинские силы. Стратегия Украины – освобождение юга и Донбасса.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям и имеют продвижение.

"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка – это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что украинская стратегия – это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.

"В Авдеевке активизация не случайна", - резюмировал Юсов.

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