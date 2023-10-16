Двух российских офицеров будут судить за пытки гражданских в Киевской области, - Офис Генпрокурора

Будут судить двух офицеров вооруженных сил РФ, пытавших мирных жителей Киевщины.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие РФ увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили ему в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там потерпевшего содержали 5 дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Оккупанты не оказали ему медицинской помощи после ранения, чтобы он страдал от загноения раны.

Подозреваемые неоднократно допрашивали пленника о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Исполняя приказы этих военнослужащих РФ, их подчиненные били мужчину по руке прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

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Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир отдал приказ убить потерпевшего.

Однако российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками. Через некоторое время потерпевшему удалось убежать.

Кроме того, заместитель командира роты в полночь совместно с сослуживцами зашел в дом, в подвале которого прятались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем собравшимся собраться у входа в подвал.

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Оккупанты вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Военнослужащий страны-агрессора угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.