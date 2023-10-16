Буданов в переговорах по рации убедил 19 оккупантов сдаться в плен, - командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" "Лютый"
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов принимает участие в некоторых операциях спецслужбы. В одной из них он в переговорах по рации убедил 19 россиян сдаться в плен.
Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич", - отметил военный.
По словам командира, Буданов в личном разговоре только одними переговорами по рации заставил 19 россиян сдаться в плен.
"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", - добавил Александр.
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Для справжнього тіктотера роботи на місяць-два. Як раз до виборів закінчить.
Не розумію тоді що він робить в теплому кабінеті, то в Авдіївку його або дайте йому хоча би поговорити з москалями на ЗАЕС. Дайте хлопцю розгорнутися!!!
" болтун находка для шпіонаж"
собственной персоной