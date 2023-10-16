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Новости Война
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Буданов в переговорах по рации убедил 19 оккупантов сдаться в плен, - командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" "Лютый"

буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов принимает участие в некоторых операциях спецслужбы. В одной из них он в переговорах по рации убедил 19 россиян сдаться в плен.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич", - отметил военный.

По словам командира, Буданов в личном разговоре только одними переговорами по рации заставил 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", - добавил Александр.

Читайте также: Замораживания войны нельзя допускать, это будет предательством людей, оставшихся на оккупированных территориях, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (457) ГУР (440)


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Топ комментарии
+41
Начался пиар Буданова на выборы. Вот кого ОПа готовит на лидера условной "партии военных". Только слишком уж тупо.
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16.10.2023 12:01
+34
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16.10.2023 12:01
+32
дайте йому ще пару рацій )))
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16.10.2023 12:01
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буданов, ты даже можешь их научить ходить по воде в плен
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16.10.2023 12:57 Ответить
Креатура найвеличнішого
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16.10.2023 13:05 Ответить
Саме час зняти хвільм про героя-рятівника, супервбивцю кацапів Кірюшу, який з калаша підбиває 2 танки однією кулею ))
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16.10.2023 13:13 Ответить
19! Це успіх!
Всього 1,500,000 лишилось умовити в полон здатися і остаточна Перемога!
Для справжнього тіктотера роботи на місяць-два. Як раз до виборів закінчить.
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16.10.2023 13:17 Ответить
брат єрмака та люся теж приймали участь, не треба соромитись казати правду.
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16.10.2023 13:28 Ответить
тхне " Квартал 95 " .....
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16.10.2023 13:38 Ответить
Почему тхнет? Это и есть оно
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16.10.2023 13:56 Ответить
Не вийшло з 2-3 пусками останніх ракет у 22 то треба щось новеньке лохам дати.
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16.10.2023 13:39 Ответить
Было бы тогда две рации у Буданова, то он убедил бы 38 оккупантов, а три - 57!
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16.10.2023 13:43 Ответить
І все це між навчанням на палєтолага і питтям кави в Криму. А ще ж ж "друг -сажитєль" гога шпиливили , якому теж час треба виділяти. А ще різних снайперів братів дєрьмака (які були вбиті в АТО і воскресли) треба нагороджувати. Де він бере на все це час?
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16.10.2023 14:24 Ответить
настають часи охуітєльних історій.
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16.10.2023 14:29 Ответить
І чому я "НЕ ВЕРЮ"......
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16.10.2023 15:23 Ответить
Ого! Так може він і по воді пішки ходить?!
Не розумію тоді що він робить в теплому кабінеті, то в Авдіївку його або дайте йому хоча би поговорити з москалями на ЗАЕС. Дайте хлопцю розгорнутися!!!
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16.10.2023 16:06 Ответить
В рад. Армії пам'ятаю один з плакатів в їдальні:
" болтун находка для шпіонаж"
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16.10.2023 16:13 Ответить
Люська Буданова
собственной персоной
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16.10.2023 17:02 Ответить
...і потім прослєзілся...
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17.10.2023 01:08 Ответить
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