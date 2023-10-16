32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Против Украины постоянно с высокой интенсивностью продолжается информационная война и попытка насаждения пророссийских нарративов среди населения. За последний год выросло количество украинцев, считающих, что существует раскол между политическим и военным руководством Украины.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.
"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с тем, большинство населения Украины – 54% (в сентябре 2022 года – 71%) – продолжают придерживаться взгляда , что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда", - говорится в сообщении.
Между сентябрем 2022-го и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власти могут пойти на неприемлемые компромиссы - с 5% до 12%. Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев – 80% – продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).
Заметно возросло также число тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и вообще - Запад хочет от Украины уступок России – с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако, опять же, большинство населения страны сейчас – 63% (в сентябре 2022 – 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.
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Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
Опитування і публікація їх результатів - то інша справа. По-перше, можна маніпулювати (вибори в один тур), по-друге, з'ясовувати больові точки суспільства, куди потім спрямовується вплив ( - результат - обрання зєлі "аби не Порошенко").
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
Я - Украиноботка
А теперь еще и Израилеботка
Деньги на украинскую армию перевожу с 2014
Я бы и на израильскую перевела
Но пока Израиль сам справляется
Всі укази є на сайтах державних установ, що у домені gov.ua
Або ви наступного разу наводите пруф з посиланням на цей домен, або ваші слова розцінюються як піздьож.
Зєвлада з радістю виконує всі накази кремля, чи не так?
В Телеграмі, методом питок..
З відпиленням деяким рогів..
Показанія получили з трьох попиток...
...А чому б і не вважати , коли українські ЗМІ в режимі- 24/7 , зомбують українське суспільство такими повідомленнями , взятими і передрукованими до речі , здебільшого з кацапських ресурсів , або ж з закордонних змі які ретранслюють на західну аудиторію - кацапські наративи .
І це попри те що абсолютна більшість західних політиків - говорять протилежне .
Почитайте наприклад - одні лише заголовки сайтів на укрнеті , це ж пц !!
але, легше затикати рота журналістам, ніж показати якісь дії у цьому напрямку.
Як ви зрадойоби дістали вже , у вас абсолютно все що відбувається в Україні і поза нею - прив'язується до Зєлі ,, навіть спалахи на сонці .
хєрмапідорське ниття про зрпдойобів доставляє)
ти не спиняйся, клоун.
тебе піймали на брехні, а ти що?
а ти по методичці пздуна ганяєш)
Там же ясно вказано - Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
Хіба це тільки через Зєлю .?
Так є конфлікт? Чи немає?
Тому неспроста з'явилось дерьмаковське опитування. Це він так заспокоює Гнусавого.
З боку командування ЗСУ нема ніяких конфліктів.
А от ОПЗЄ постійно робить все для дискредитації командувпння ЗСУ.
Тому це не конфлікт. Це цілеспрямована антиукраїнська діяльність Зеленського та Єрмака.