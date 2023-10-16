32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Против Украины постоянно с высокой интенсивностью продолжается информационная война и попытка насаждения пророссийских нарративов среди населения. За последний год выросло количество украинцев, считающих, что существует раскол между политическим и военным руководством Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с тем, большинство населения Украины – 54% (в сентябре 2022 года – 71%) – продолжают придерживаться взгляда , что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда", - говорится в сообщении.

Между сентябрем 2022-го и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власти могут пойти на неприемлемые компромиссы - с 5% до 12%. Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев – 80% – продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

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Заметно возросло также число тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и вообще - Запад хочет от Украины уступок России – с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако, опять же, большинство населения страны сейчас – 63% (в сентябре 2022 – 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.