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32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Против Украины постоянно с высокой интенсивностью продолжается информационная война и попытка насаждения пророссийских нарративов среди населения. За последний год выросло количество украинцев, считающих, что существует раскол между политическим и военным руководством Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с тем, большинство населения Украины – 54% (в сентябре 2022 года – 71%) – продолжают придерживаться взгляда , что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда", - говорится в сообщении.

32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС 01

Между сентябрем 2022-го и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власти могут пойти на неприемлемые компромиссы - с 5% до 12%. Впрочем, при этом абсолютное большинство украинцев – 80% – продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

Также читайте: Более 60% украинцев относятся негативно к проведению общенациональных выборов в стране до завершения войны, - опрос

32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС 02

Заметно возросло также число тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и вообще - Запад хочет от Украины уступок России – с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Однако, опять же, большинство населения страны сейчас – 63% (в сентябре 2022 – 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.

32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) опрос (2834) КМИС (330) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+23
Цифры интересные
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
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16.10.2023 12:20
+20
А нічого дивного - якби ЗЕрмаки не протащили отой указ про необхідність Залужному "согласовувать" плани наступу з Банковою і "ні в усякому разі нічого не робити без згоди з ЗЕбуїном", то такого може і було б, бо вже дуже відверто ЗЕлупа заліз не в свою єпархію. Воно і так тупе, про що ми вже всі знаємо, але ж в цьому випадку воно заздалегіть наражає на те, що всі(!!) плани бойових дій можуть і будуть відомі ворогу заздалегіть, бо вся та шарашка на Банковій набита москальскими кротами начолі з "особо наближеним до тєла" Єрмаком, про якого оте хрипате бидло заявило: "Мы вместе пришли и мы вместе уйдем"....чим і дав підстави до недовіри...і не безпідставної.
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16.10.2023 12:22
+13
Всі ці опитування - то зняття метрик для планування подальших ІПсО.
Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
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16.10.2023 12:16
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Правила форума Совет форумчан
Всі ці опитування - то зняття метрик для планування подальших ІПсО.
Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
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16.10.2023 12:16 Ответить
Поширення інфи про зацікавленість суспільства тим чи іншим питанням, проблемою, конфліктом - це половина шляху для його вирішення(або старанішого приховування враховуючи чесноти діючих персонажів при владі). Якщо міжнародна спільнота бачіть розбрат, корупцію, інтриги, то й найпростішому простофілі має бути зрозуміло, що плани щодо України будуть мати специфічне забарвлення і запасні виходи для всіх сторін, які так чи інши вкладаються в нашу державу. Ти жертва логічної помилки - не резонанс і розголос проблеми шкодить, а сама причина.
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16.10.2023 12:36 Ответить
Є волонтери, на кшталт Ярової, які виносять оці проблеми на широкий загал.
Опитування і публікація їх результатів - то інша справа. По-перше, можна маніпулювати (вибори в один тур), по-друге, з'ясовувати больові точки суспільства, куди потім спрямовується вплив ( - результат - обрання зєлі "аби не Порошенко").
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16.10.2023 12:41 Ответить
Згіден. Але логіка в якій якесь явище називати небезпечним через можливість зловжинь ним це абсурд. Тоді давай ножі заборонимо, бо то потенційна зброя. Треба викривать зловмисний вплив і маніпуляції в опитуваннях і саме свспільство покарає маніпулятора як не репутанційним ударом, то якось інакше .
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16.10.2023 12:51 Ответить
Що можете сказати про КМІС? Чи відповідають результати їх опитувань, наприклад, результатам виборів?
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16.10.2023 12:55 Ответить
А що ти хоч почуть про провладну структуру в інфопросторі країни в стані війни? Все підконтрольне владі зараз фізично не може не створювать пропаганду. Опиратись потрібно на незалежні джерела і бажанно на джерела з фінансуванням з заходу, бо там принято контролювати за що вони гроші платять.
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16.10.2023 13:02 Ответить
То виходить, підконтрольна владі структура розповідає про конфлікт всередині влади? Цікаво, навіщо?
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16.10.2023 13:13 Ответить
Щоб перевести увагу з "незаперечних фактів" на "химерну віру".
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16.10.2023 13:37 Ответить
Як варіант створення ілюзії об'єтиності і правдивості. Особа зверху 100% права.
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16.10.2023 13:41 Ответить
Цифры интересные
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
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16.10.2023 12:20 Ответить
Как там у вас, на масковщине, говорят: разделяй и властвуй, да, товарищЬ Боброва?
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16.10.2023 12:26 Ответить
Це з пам'ятки подоляка? Чи приклад з оборонними зашкварами не говорить, що ЗСУ і зе по різні боки?
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16.10.2023 12:31 Ответить
120% Боброва права.
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16.10.2023 12:37 Ответить
про Червінського пам'ятай і буде тобі правда про зебабуїнов.
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16.10.2023 12:39 Ответить
Пани Боброва
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16.10.2023 14:00 Ответить
Не інакше
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16.10.2023 14:52 Ответить
Вы явно ботка.
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16.10.2023 13:55 Ответить
Вы правы
Я - Украиноботка
А теперь еще и Израилеботка
Деньги на украинскую армию перевожу с 2014
Я бы и на израильскую перевела
Но пока Израиль сам справляется
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16.10.2023 13:59 Ответить
А нічого дивного - якби ЗЕрмаки не протащили отой указ про необхідність Залужному "согласовувать" плани наступу з Банковою і "ні в усякому разі нічого не робити без згоди з ЗЕбуїном", то такого може і було б, бо вже дуже відверто ЗЕлупа заліз не в свою єпархію. Воно і так тупе, про що ми вже всі знаємо, але ж в цьому випадку воно заздалегіть наражає на те, що всі(!!) плани бойових дій можуть і будуть відомі ворогу заздалегіть, бо вся та шарашка на Банковій набита москальскими кротами начолі з "особо наближеним до тєла" Єрмаком, про якого оте хрипате бидло заявило: "Мы вместе пришли и мы вместе уйдем"....чим і дав підстави до недовіри...і не безпідставної.
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16.10.2023 12:22 Ответить
А що не сподобалось? Що він на твого хазяїна Дєрмака наїзав?
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16.10.2023 13:20 Ответить
та ти пєтух сам
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16.10.2023 18:16 Ответить
Не чув про таке, посилання на "отой указ" можна?
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16.10.2023 13:31 Ответить
В цьому році перед очікуваним наступом десь весною було це. Зараз не можу навскидку відповісти але було 100%
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16.10.2023 19:57 Ответить
Десь було, та загуло.
Всі укази є на сайтах державних установ, що у домені gov.ua
Або ви наступного разу наводите пруф з посиланням на цей домен, або ваші слова розцінюються як піздьож.
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17.10.2023 09:23 Ответить
Ага, наступного разу спєцом для зебуїнів буду ВСІ укази зберігати
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17.10.2023 10:56 Ответить
На те є web.archive.org.
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17.10.2023 11:00 Ответить
висмоктано з пальця...
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16.10.2023 12:31 Ответить
Ще б пак. Всі знають хто у нас зрадник і зняв міни і здав Азов з Маріуполем. І знають тих падлюк, які їздили в Туреччину Крим на 15 років здавати. Який конфлікт і опитування від шапіто? Суцільна брехня ОПи.
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16.10.2023 13:23 Ответить
Армійське керівництво з радістю виконувало і виконує ВСІ накази ЗЕвлади хай вони і є злочинними .Розмінувати Чонгар ? Єсть ! Вивести напередодні вторгнення боєздатні підрозділи з Гостомеля ? Сдєлаєм !!Підтримати закон ВР який перетворив військових на безправних рабів ? ОК ! Так що не робіть з слухняних холуїв героїв .
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16.10.2023 12:33 Ответить
Ти то мабуть сильний спеціаліст по виконанню військових наказів з дивану? Затягати до втрати пульсу в межах кримінального провадження навіть невинну людину в умовах тотального контролю всіх ланок влади можна навіть не дуже напружуючись. І статут відкрий та почитай, що пише та совкова дроч. Спочатку виконуй, а потім оспорюй, або буть добрий готуй булки. Скинути пройоби влади на військових у вас нехера не вийде, бо військові то єдина соломинка, яка тримає тут все наплаву.
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16.10.2023 12:42 Ответить
Я написав про слухняних холуїв з армійського керівництва .І я жодним словом не ображав Героїв які боронять країну на фронті .Не перекручуй мої слова .
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16.10.2023 13:12 Ответить
Ну ти прочитай, що написав і як всіх військових узагальнив з негативним акцентом. Я ж те що ти написав бачу, а не те, що в тебе в голові застрягло при написанні.
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16.10.2023 13:45 Ответить
Хоча в чумусь ти правий мабуть. З ТРО зліпили гарматне мясо, понаставляли командирами частин совків, воєнкомів і іншу нечисть. Сумно це все.
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16.10.2023 13:50 Ответить
ти, падлюко, кинув тінь на армію
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16.10.2023 18:18 Ответить
Наказ просрати Авдіївку і залишити у спокої Херсон - виконані?
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16.10.2023 12:43 Ответить
Ну я не знаю, що там виконується в голові того гіганта думки звідки ригнулися такі накази.
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16.10.2023 12:53 Ответить
Армійське керівництво з радістю виконувало і виконує ВСІ накази ЗЕвлади
Зєвлада з радістю виконує всі накази кремля, чи не так?
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16.10.2023 12:56 Ответить
Ну про радість то твоя суб'єктивна думка. А про владу я нічого гарного сказати не можу, але й шапочку з фольги на голову чипляти не буду.
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16.10.2023 13:05 Ответить
Якби військовими русня крутила так само, як ОПою, ЗСУ давно були б розгромлені.
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16.10.2023 13:12 Ответить
якщо за вище політичне керівництво вважати єрмака і його кодло - то там не просто конфлікт - там саботаж
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16.10.2023 12:35 Ответить
"Оманський дует" досі живий лише завдяки Залужному та ЗСУ. Тому, безумовно, конфлікт інтересів існує, бо різну мотивацію зелених жидобільшовиків (збагатитись уникнувши відповідальності за зраду) і українців (звільнити Україну від *********** окупантів) видно неозброєним оком всюди - від трибун до окопів.
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16.10.2023 12:36 Ответить
Опитали ватних блогерів...
В Телеграмі, методом питок..
З відпиленням деяким рогів..
Показанія получили з трьох попиток...
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16.10.2023 12:39 Ответить
Нічого дивного. Ці структури працюють на дві різні держави. Дивно тут тільки те, що командування армії до сих пір не взяло під варту т.з. "політичне керівництво".
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16.10.2023 12:48 Ответить
Помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
...А чому б і не вважати , коли українські ЗМІ в режимі- 24/7 , зомбують українське суспільство такими повідомленнями , взятими і передрукованими до речі , здебільшого з кацапських ресурсів , або ж з закордонних змі які ретранслюють на західну аудиторію - кацапські наративи .
І це попри те що абсолютна більшість західних політиків - говорять протилежне .
Почитайте наприклад - одні лише заголовки сайтів на укрнеті , це ж пц !!
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16.10.2023 12:48 Ответить
нащо ти брешеш? Клоуну в очі говорять про корупцію і с США і в ЄС.
але, легше затикати рота журналістам, ніж показати якісь дії у цьому напрямку.
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16.10.2023 13:47 Ответить
До чого тут клоун і корупція !? Коли мова йде - зовсім про інше .
Як ви зрадойоби дістали вже , у вас абсолютно все що відбувається в Україні і поза нею - прив'язується до Зєлі ,, навіть спалахи на сонці .
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16.10.2023 14:42 Ответить
лол)
хєрмапідорське ниття про зрпдойобів доставляє)
ти не спиняйся, клоун.
тебе піймали на брехні, а ти що?
а ти по методичці пздуна ганяєш)
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16.10.2023 14:46 Ответить
По якій методичці , що ти верзеш , ідіот . ? Я питаю - до чого ти сюди ліпиш того Зе ?? От нахея ?
Там же ясно вказано - Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
Хіба це тільки через Зєлю .?
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16.10.2023 14:52 Ответить
Генерали Марченко і Кривонос, полковник Червінський, зараз комбріг Водолазький - це ті військові, що організували спротив рашистам на своїх ділянках. Попри наказам "вєрховного гавнокомандующєго"... Хто їх судить? Чи не влада України? За що? "За ізмєну родінє"! Кого вони зрадили? Рашку? Чи ОПу?

Так є конфлікт? Чи немає?
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16.10.2023 13:01 Ответить
Ще і як бо трохи починають прозрівати що обіцяні ніщаки(зарплати,пенсіі,таріфи,мир та дручба з рашкой) все фуфло но старі політики у всьому винні но тіки не вони клюнушиє на халяву і мир.До більшості не дійшло що частиною цього п...ца являються вони і починають шукати крайнього(порошенко,зеленський,тімошенко даже покійного Кравчука вспоминають)А запитаєш у богатьох як ставися до України -відповідь(а шо мені ця Україна дала)буцімто Украіна це якась тьотя(дядя) з великими корманами.Я хочу(ДОЛЖНИ)тото і тото-достань з карману і дай бо яхочу.
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16.10.2023 13:02 Ответить
Тобі краще поспати. Або (якщо викурив косячок) кілька годин похіхікати, потім поїсти і лягти поспати
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16.10.2023 13:24 Ответить
Спати мені неи потрібно а на рахунок косячків,соточек та іншого то це не до мене і яне хничу зарплятка маленькая та інше.
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16.10.2023 14:03 Ответить
Нема потреби в рашистських наративах, достатньо знати, який зебубон самозакоханий, завидющий, мстивий, щоб знати як він відноситься до всіх, у кого рейтинг вищий, ніж в нього. Нема сумнівів, що конфлікт існує. У влади все, що проти неї - то все ворожі наративи, а вони зелені, пухнасті, усіпусі.
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16.10.2023 13:34 Ответить
якщо заздрість тупої ницої малоросійської макаки у ковпаку це конфлікт, звісно є.
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16.10.2023 13:44 Ответить
Згадаємо Оман, Чонгар, Нову Каховку.... **** тут кому не ясно? В єрмака та його комарильї руки по локіть в крові українців.
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16.10.2023 13:48 Ответить
Звичайна заказуха з контрольними цифрами від гофмаршала Хризантеми. Якщо вживається словосполучення - вище політичне керівництво, стирчать вуха Дерьмака,любить він пафосні словечки.
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16.10.2023 13:56 Ответить
Московтаймс опублікувало великий висер військоглядача Новой газети Ширяєва. Аналізує невдачі російської адаптації "Шоку і туману" ( концепція американців Ульмана та Уейда). Не змогли,мовляв, знищити електроенергетику,залізничне сполучення та інше.Залишились тільки мости через Дніпро. І разом з тим, повідомив, що існує так званий пакт Мединського- Арахамії. І про його зміст стане відомо після війни.
Тому неспроста з'явилось дерьмаковське опитування. Це він так заспокоює Гнусавого.
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16.10.2023 14:20 Ответить
Це маніпуляція.

З боку командування ЗСУ нема ніяких конфліктів.

А от ОПЗЄ постійно робить все для дискредитації командувпння ЗСУ.

Тому це не конфлікт. Це цілеспрямована антиукраїнська діяльність Зеленського та Єрмака.
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16.10.2023 15:54 Ответить
 
 