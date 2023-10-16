На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 472 оккупанта и уничтожили 36 единиц военной техники противника, - Силы обороны
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.
Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.
Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
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мразоту на нашій землі 🙁👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼