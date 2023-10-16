На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 472 оккупанта и уничтожили 36 единиц военной техники противника, - Силы обороны

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

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