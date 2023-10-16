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Новости Агрессия России против Украины
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На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 472 оккупанта и уничтожили 36 единиц военной техники противника, - Силы обороны

генштаб,война,всу

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) Таврия (179) боевые действия (4125)


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Честь і хвала нашим мужнім Воїнам , які безжалісно вбивають кацапську
мразоту на нашій землі 🙁👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.10.2023 12:37 Ответить
 
 