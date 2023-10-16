На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление, на Лимано-Купянском - враг пытается вести наступательные действия, - Силы обороны

На Бахмутском направлении произошло 7 боевых столкновений, украинские защитники ликвидировали 157 оккупантов. На Лимано-Купянском направлении ВСУ отразили 15 атак противника и уничтожили 23 единицы вражеской техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"На Бахмутском направлении произошло 7 боевых столкновений, во время которых было ликвидировано 157 оккупантов. Украинские подразделения уничтожили одну артсистему 2С7 "Пион" калибра 203 миллиметра, одну ракетную систему залпового огня "Град", немало другой вражеской техники и артиллерии. В частности, пушки Д-20, Д-30. Также было уничтожено 28 FPV-дронов. Это очень высокий показатель", - говорится в сообщении.

Враг пытается вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, украинские подразделения отбили 15 атак противника и уничтожили 23 единицы вражеской техники. Среди них: восемь танков Т-72, четыре БМП-1, две БМП-2, две МТЛБ. Также уничтожены два миномета калибров 120 и 82 миллиметров.

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"Очень ценным "уловом" подразделения 25-й воздушнодесантной бригады стал вражеский вертолет Ми-8. Вертолет залетел в зону поражения расчета переносного зенитно-ракетного комплекса и был уничтожен вместе с личным составом. Также украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21", которую россияне использовали для подавления спутниковой связи и помех для передачи информации", - добавил Евлаш.