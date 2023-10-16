Суд уже назначил заседание о продлении сроков содержания под стражей полковника Червинского, - адвокат Лысенко
Еще до окончания судебного заседания, где рассматривается вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу полковника Романа Червинского, в Шевченковском районном суде г. Киева назначили заседание по решению вопроса о продлении сроков содержания под стражей экс-разведчика.
Оно тоже назначено на сегодняшний день. Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Червинского Сергей Лысенко.
"Не понятно зачем вся эта спешка с внесением ходатайства и назначением заседания о продлении сроков содержания под стражей. Ведь рассматривать такое ходатайство нельзя до того, пока не будет решения о продлении срока досудебного расследования. Потому что по состоянию на данный момент, пока суд продолжается, продолжать срок содержания под стражей можно только до 21 октября", – объясняет адвокат.
Как сообщалось, сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.
По данным нашего корреспондента, после начала судебного заседания адвокаты экс-разведчика заявили отвод судьи.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....
думай-ТЕ....
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.
а його місце в буцегарні має зайняти Татаров , Єрмак і дальше по списку
всіх кротів із Банкової запроторити за зраду 😠
Пашинский ,Черновол
И многие другие патриоты помешали
Договорнякам Банковой
Про сдачу УКРАИНЫ
Чтобы сделать приятное путину
Червинского, которого до ареста украинцы не знали
Держат в тюрьме
Такое не проделаешь с генералом Кривоносом
С Таней Черновол
Народ их знает
И непременно возмутится
який знає майже все про те , хто зраджував і зраджує Украіну 😠
Свободу Справжньому Розвіднику !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...
Та вже одразу стати ще одною країною Сполученого Королівства!