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Новости
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Суд уже назначил заседание о продлении сроков содержания под стражей полковника Червинского, - адвокат Лысенко

червінський

Еще до окончания судебного заседания, где рассматривается вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу полковника Романа Червинского, в Шевченковском районном суде г. Киева назначили заседание по решению вопроса о продлении сроков содержания под стражей экс-разведчика.

Оно тоже назначено на сегодняшний день. Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Червинского Сергей Лысенко.

"Не понятно зачем вся эта спешка с внесением ходатайства и назначением заседания о продлении сроков содержания под стражей. Ведь рассматривать такое ходатайство нельзя до того, пока не будет решения о продлении срока досудебного расследования. Потому что по состоянию на данный момент, пока суд продолжается, продолжать срок содержания под стражей можно только до 21 октября", – объясняет адвокат.

Как сообщалось, сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

По данным нашего корреспондента, после начала судебного заседания адвокаты экс-разведчика заявили отвод судьи.

Читайте также: Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Смотрите также: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Автор: 

суд (25111) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+15
Свободу розвіднику Роману Червінському ,
а його місце в буцегарні має зайняти Татаров , Єрмак і дальше по списку
всіх кротів із Банкової запроторити за зраду 😠
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16.10.2023 12:56
+12
вофка !!! а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.



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16.10.2023 12:55
+12
Зелені ібанати
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16.10.2023 12:59
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Правила форума Совет форумчан
ще одне "шоу" імені ванюшки баканафффа згадалося мені: "хто стрілял в шифіра....?!" -кричав клоун по-телебаченю.... буцім-то важливіших тем в Україні не було....
"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....

думай-ТЕ....
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16.10.2023 12:47 Ответить
Коли вже зелю посадять за міни і Маріуполь? Скільки можна поливати брудом патріотів? І не боїться, паскуда!
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16.10.2023 13:12 Ответить
вофка !!! а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.



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16.10.2023 12:55 Ответить
Свободу розвіднику Роману Червінському ,
а його місце в буцегарні має зайняти Татаров , Єрмак і дальше по списку
всіх кротів із Банкової запроторити за зраду 😠
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16.10.2023 12:56 Ответить
А також всіх "радників" разом з ними.
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16.10.2023 13:20 Ответить
"Справа" Червінського це не юридичне питання. Це діагноз нашої поразки в цій війні. Ми можемо перемогти навіть з цим імпотентним Заходом, але не з цією владою.
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16.10.2023 12:57 Ответить
Червинский,Кривонос
Пашинский ,Черновол
И многие другие патриоты помешали
Договорнякам Банковой
Про сдачу УКРАИНЫ
Чтобы сделать приятное путину
Червинского, которого до ареста украинцы не знали
Держат в тюрьме
Такое не проделаешь с генералом Кривоносом
С Таней Черновол
Народ их знает
И непременно возмутится
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16.10.2023 12:58 Ответить
Зелені ібанати
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16.10.2023 12:59 Ответить
Зеленський і його банда дуже бояться розвідника Червінського ,
який знає майже все про те , хто зраджував і зраджує Украіну 😠
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16.10.2023 13:00 Ответить
Усе, що є наразі в Україні то є масові помилки й омани...
Свободу Справжньому Розвіднику !!!
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16.10.2023 13:04 Ответить
Иа які помилки??? Їх не було. Все свідомо зроблено.
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16.10.2023 13:05 Ответить
і вся ця зрада продовжує тривати !!! одні захищають країну на передку, волонтерять постачаючи практично усе на що зе-банда або забила, або вважає що цього на фронті не треба, інші саботують, зраджують,садять патріотів крадуть, жирують, із жиру бісятся !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...



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16.10.2023 13:15 Ответить
/президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона/
Та вже одразу стати ще одною країною Сполученого Королівства!
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16.10.2023 13:27 Ответить
краще вже 51 штатом США !!!
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16.10.2023 13:33 Ответить
Свободу полковнику Червінському !
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16.10.2023 13:21 Ответить
 
 