Суд уже назначил заседание о продлении сроков содержания под стражей полковника Червинского, - адвокат Лысенко

Еще до окончания судебного заседания, где рассматривается вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу полковника Романа Червинского, в Шевченковском районном суде г. Киева назначили заседание по решению вопроса о продлении сроков содержания под стражей экс-разведчика.

Оно тоже назначено на сегодняшний день. Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ адвокат Червинского Сергей Лысенко.

"Не понятно зачем вся эта спешка с внесением ходатайства и назначением заседания о продлении сроков содержания под стражей. Ведь рассматривать такое ходатайство нельзя до того, пока не будет решения о продлении срока досудебного расследования. Потому что по состоянию на данный момент, пока суд продолжается, продолжать срок содержания под стражей можно только до 21 октября", – объясняет адвокат.

Как сообщалось, сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

По данным нашего корреспондента, после начала судебного заседания адвокаты экс-разведчика заявили отвод судьи.

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Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

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Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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