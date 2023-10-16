До конца года в Украине запустят Государственный электронный реестр для учета музейных предметов, - Минкульт

До конца года планируется распространить среди музейных учреждений Украины реестр, чтобы они могли заполнить его согласно единому для всей страны формату.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом проинформировал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Эта задача, кстати, стоит перед нами сейчас – обеспечить полный электронный учет всех наших музейных предметов. Уже почти разработан соответствующий государственный реестр как программный продукт", - сказал он.

По словам Карандеева, ожидается, что до конца года реестр будет распространен среди музейных учреждений Украины, чтобы они могли заполнить его, согласно единственному для всей страны формату.

Руководитель МКИП добавил, что враг похищал с временно оккупированных территорий Украины не только музейные артефакты, но и регистрационные книги, что усложнит возвращение вывезенных объектов культуры. Он отметил, что не все музеи, особенно в небольших городах и селах, имели электронные реестры.

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