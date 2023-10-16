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Новости
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До конца года в Украине запустят Государственный электронный реестр для учета музейных предметов, - Минкульт

музей

До конца года планируется распространить среди музейных учреждений Украины реестр, чтобы они могли заполнить его согласно единому для всей страны формату.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом проинформировал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Эта задача, кстати, стоит перед нами сейчас – обеспечить полный электронный учет всех наших музейных предметов. Уже почти разработан соответствующий государственный реестр как программный продукт", - сказал он.

По словам Карандеева, ожидается, что до конца года реестр будет распространен среди музейных учреждений Украины, чтобы они могли заполнить его, согласно единственному для всей страны формату.

Руководитель МКИП добавил, что враг похищал с временно оккупированных территорий Украины не только музейные артефакты, но и регистрационные книги, что усложнит возвращение вывезенных объектов культуры. Он отметил, что не все музеи, особенно в небольших городах и селах, имели электронные реестры.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (777) музей (723)


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Топ комментарии
+4
До кінця року піднажмуть, щоб всі цінні картини замістити на копії. Так, Єл-дак?
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16.10.2023 12:49
+3
От тепер, після пройобаних культурно-музейних цінностей на окупованих територіях, можна і реєстр забамбєшити. Курна, для мене шоком стало те, що такий реєстр тільки зараз вирішили створювати.
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16.10.2023 12:58
+1
"фсьо уже украдєно до ніх..."
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16.10.2023 12:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До кінця року піднажмуть, щоб всі цінні картини замістити на копії. Так, Єл-дак?
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16.10.2023 12:49 Ответить
"фсьо уже украдєно до ніх..."
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16.10.2023 12:59 Ответить
Отож. Та й при кучмах-януковичах вже, скоріше, було добре понишпорено по "сусєкам".
Не могли вони не стирити цінні картини.
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16.10.2023 13:03 Ответить
Цінні картини мають не покриватися пилюкою на стінах музеїв, а повинні тішити ("радовать взор") "цінних людей".
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16.10.2023 13:17 Ответить
Є таке поняття як запасники. Всі картини вивісити в залах не може ні один музей. Просто тому, що нема місця.
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16.10.2023 14:55 Ответить
Дякую за "лікнеп".
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16.10.2023 17:10 Ответить
Есть не учтенная форфоровая девушка и рыбки. Аля пикасо советикус.
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16.10.2023 12:57 Ответить
А також в наявності "стУя гіпсовая девушка с вєслом".
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16.10.2023 13:02 Ответить
"статУя"
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16.10.2023 13:04 Ответить
От тепер, після пройобаних культурно-музейних цінностей на окупованих територіях, можна і реєстр забамбєшити. Курна, для мене шоком стало те, що такий реєстр тільки зараз вирішили створювати.
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16.10.2023 12:58 Ответить
Курна, для мене шоком стало те, що ви ідіота відбулавили...
***** - живу з цим....
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16.10.2023 13:04 Ответить
Ви? Узагальнення по совдепівськи?
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16.10.2023 13:08 Ответить
ні - конкретно - саме ви....
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16.10.2023 13:11 Ответить
вперше в світі?
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16.10.2023 13:01 Ответить
І в реєстр грошей зариють..ладно оболонку бази створити..а хто буде описувати, фотографувати й вносити?? І скільки будк коштувати..
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16.10.2023 13:03 Ответить
"...І скільки будк коштувати.."
Пані мала на увазі "і скільки на це спишуть"?
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16.10.2023 13:06 Ответить
Та да..я з вкраденого й почала пост)
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16.10.2023 13:53 Ответить
Реєстр українських історичних цінностей треба проводити в Ермітажі.
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16.10.2023 13:41 Ответить
Неможе бути.Як така велика ідея прийшла в ці видатні голови-дуже оперативно.ну і бажано з терміном впровадження через рік
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16.10.2023 13:48 Ответить
 
 