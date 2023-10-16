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ЦАХАЛ: Боевики ХАМАС удерживают в заложниках 199 человек, среди них дети и пожилые люди.

терорист,хамас

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество гражданских заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

По словам спикера ЦАХАЛа, военные Израиля уже связались с семьями заложников.

Как отмечается, среди заложников, которых боевики ХАМАС забрали в Газу после атаки на прошлой неделе, много пожилых людей, детей и женщин.

Хагари добавил, что военные имеют некоторую информацию о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа.

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"Мы прилагаем отважные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и мы имеем такую информацию. Мы не будем осуществлять атаку, которая бы поставила под угрозу наших граждан", - добавил Хагари.

Он не уточнил, являются ли все 199 заложников гражданами Израиля, или среди них также есть иностранцы.

Также читайте: ХАМАС обещает казнить заложников, если Израиль будет наносить удары по Газе

Автор: 

заложник (1492) Израиль (1929) Хамас (185)


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Топ комментарии
+4
Ніколи не розумів,чому в таких повідомленнях акцентують на дітях талюдях похилого віку.Хіба вага чиясь в цьому світі є більша чи менша?Всі ми люди й хотіли щоб до нас ставились як до людей як і ми до собіподібних.
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16.10.2023 13:06
+4
Наличие заложников не должно быть препятствием для уничтожения Хамаса Израилем.
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16.10.2023 13:08
+4
Мені це чомусь нагадує цитату з 12 стільців"єслі прідут і спросят,скажу помагали дєтям".Насправді,ніхто й ніколи не зважав на дітей чи старших при звільненні,штурмах, контртерористичних заходах(
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16.10.2023 13:14
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Ніколи не розумів,чому в таких повідомленнях акцентують на дітях талюдях похилого віку.Хіба вага чиясь в цьому світі є більша чи менша?Всі ми люди й хотіли щоб до нас ставились як до людей як і ми до собіподібних.
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16.10.2023 13:06 Ответить
Очень просто
Дети и старики по понятным причинам
Труднее переносят невзгоды
Дети еще не готовы противостоять им
А у стариков нет сил
И именно дети и старики,как правило
Погибают первыми
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16.10.2023 13:08 Ответить
Мені це чомусь нагадує цитату з 12 стільців"єслі прідут і спросят,скажу помагали дєтям".Насправді,ніхто й ніколи не зважав на дітей чи старших при звільненні,штурмах, контртерористичних заходах(
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16.10.2023 13:14 Ответить
Вы - сотрудник спецназа?
Отдела по борьбе с терроризмом?
Вы освобождали заложников?
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16.10.2023 13:18 Ответить
Ні.А ви знаєте подробиці?Поділіться й бажано з якимось прикладом:дубровка і бєслан до уваги не беруться.
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16.10.2023 13:23 Ответить
Почему именно Беслан и Дубровка вам не подходят?
Потому что более ОМЕРЗИТЕЛЬНОГО освобождения заложников не было
За всю историю мировых спецслужб?
Или у вас личные причины?
Уверена ,вы видели фильмы про освобождение заложников
Когда в заложники не дети
Спецназ и переговорщики делают все
Чтобы оттянуть штурм
Который может привести к гибели спецназовцев
Но как только возникает угроза жизни РЕБЕНКУ
Взятому в заложники
Спецназ всегда идет на штурм
Эта великая гуманитарная часть человека
Желание защитить слабого
Ребенка особенно
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16.10.2023 13:29 Ответить
Тоді згадаєте мене,коли закінчиться саме ця операція.
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16.10.2023 13:33 Ответить
За уявленнями "рожевих поні" (раніше -"кісєйниє баришні") це має розчулити "цивілізовану людину" і викликати в неї співчуття до заручників одночасно із праведним гнівом до терористів.
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16.10.2023 13:11 Ответить
Мы все разные
Я,к примеру,всю войну в Украине - держалась стойко
А кадры из Израиля вызвали у меня что - то похожее на паническую атаку
Наверное,я кисейная барышня
И я даже не могу представить ужас ,в котором находятся
Израильские заложники
Хамасовские застенки- это русское гестапо
Не знаю - есть ли у вас дети,внуки
На минутку представьте их там ....
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16.10.2023 13:16 Ответить
Є в мене і діти, і онуки.
І не уявляю, що буде зі мною, коли закінчаться сили для того, щоб "не уявляти" (схоже, що ви розумієте, про що я кажу).
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16.10.2023 13:36 Ответить
Держитесь
На нашей улице будет праздник
Мы должны до него дожить
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16.10.2023 13:39 Ответить
Так и хочется добавать: а сейчас - ТП)))
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16.10.2023 13:24 Ответить
Наличие заложников не должно быть препятствием для уничтожения Хамаса Израилем.
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16.10.2023 13:08 Ответить
А як їх розрізнити(не заручників) а населення СГ де ті хто підтримує хамас а які повелись на призиви боротися з "невірними"- поштріхкоду,QR коду ,чи через"дію" чи може у ни на лобі написано.
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16.10.2023 13:20 Ответить
Ну... можно испльзовать старинній европейский рецепт - перебить всех вподряд. А там Аллах и Иегова разберуться кого куда.
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16.10.2023 13:27 Ответить
Населению Сектора Газа дали час убраться оттуда (с севера как минимум).
Кто вовремя не уберётся- сдохнет.
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16.10.2023 13:31 Ответить
Саме так. Як наявність заручників не стала перепоною для знищення терористів у Мюнхені, Бєслані чи у "Норд-ості".
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16.10.2023 13:39 Ответить
По существу я с Вами согласен. Но парашные убийства я бы не объединял с Мюнхеном, как и взрывы их же домов с мирняком от ФСБ. Впрочем, всё, что постепенно уменьшает поголовье этих свинособак до абсолютного нуля, мной всегда поддерживается.
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16.10.2023 18:50 Ответить
Всі спецнази схожі між собою. Однакове призначення, однакове (майже) озброєння, однаковий спосіб дій... Конвергенція.
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16.10.2023 19:31 Ответить
Нет, сча опять мировое сообщество начнёт вопить о гуманитарном коридоре для грязножопых зверолюдей, надо помочь несчастным...
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16.10.2023 15:31 Ответить
... з гибин НЕТу :

"...ХАМАС" начал свою атаку ровно к пятидесятилетию "Войны Судного дня" в Израиле.

А в следующем году будет столетие упразднения мусульманского Халифата (1924). Который до этого существовал более тысячелетия. И наверняка у множества серьезных игроков существует великое желание его восстановить.

Живите теперь с этим знанием"

Ще одна війна ?
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16.10.2023 13:17 Ответить
Потрібно призначити винагороду за повідомлення про місцезнаходження заручнків і за голови терористів, які їх утримують. Винагорода повинна бути такою, щоб будь-якій країні ці терористи жили в очікуванні смерті. Терористи розуміють лише мову сили, але як будь-який злочинець терорист може бути готовим на все заради грошей і цим треба користуватися
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16.10.2023 13:25 Ответить
Хамыыы !
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16.10.2023 13:45 Ответить
Кожний хто потрапив в заручники до терористів має попрощатися з життям і втішатися тим що помста за нього невідворотна. За кожного заручника потрібно вбивати 100 терористів і всіх членів їх родин. Сьогодні кожний мусульманський терорист знає що в випадку загибелі його буде оголошено "мучеником", а його родина буде отримувати повагу та довічну допомогу. Потрібно чинити так щоб кожний мусульманський терорист знав що актом терору він знищує свою родину до останнього члена і ніхто з його родичів не зможе отримати вигоду від його участі в терористичному акті. Сьогодні багатодітні мусульмани виховують своїх дітей фанатиками і сподіваються таким чином "піднятися в статусі" на старість як "батьки-вихователі мученика за віру".
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16.10.2023 14:17 Ответить
З відкритих джерел . Населення Ази 1950 рік , 121000 людини . 2015 рік 1897000 людини . Карл це як за 65 років в 15,6 разів . Так може весь цей час вонни там не погано жили . Тому що , як що дуже погано людина не розмножується https://books.mongabay.com/population_estimates/2010/Gaza_Strip_(Urban)-Gaza_Strip.html
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16.10.2023 14:19 Ответить
Обміняти всіх заручників на ********** ******* !
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16.10.2023 16:23 Ответить
 
 