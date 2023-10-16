ЦАХАЛ: Боевики ХАМАС удерживают в заложниках 199 человек, среди них дети и пожилые люди.

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество гражданских заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

По словам спикера ЦАХАЛа, военные Израиля уже связались с семьями заложников.

Как отмечается, среди заложников, которых боевики ХАМАС забрали в Газу после атаки на прошлой неделе, много пожилых людей, детей и женщин.

Хагари добавил, что военные имеют некоторую информацию о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа.

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"Мы прилагаем отважные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и мы имеем такую информацию. Мы не будем осуществлять атаку, которая бы поставила под угрозу наших граждан", - добавил Хагари.

Он не уточнил, являются ли все 199 заложников гражданами Израиля, или среди них также есть иностранцы.

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