ЦАХАЛ: Боевики ХАМАС удерживают в заложниках 199 человек, среди них дети и пожилые люди.
Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество гражданских заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.
Об этом сообщает The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
По словам спикера ЦАХАЛа, военные Израиля уже связались с семьями заложников.
Как отмечается, среди заложников, которых боевики ХАМАС забрали в Газу после атаки на прошлой неделе, много пожилых людей, детей и женщин.
Хагари добавил, что военные имеют некоторую информацию о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в Секторе Газа.
"Мы прилагаем отважные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и мы имеем такую информацию. Мы не будем осуществлять атаку, которая бы поставила под угрозу наших граждан", - добавил Хагари.
Он не уточнил, являются ли все 199 заложников гражданами Израиля, или среди них также есть иностранцы.
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Дети и старики по понятным причинам
Труднее переносят невзгоды
Дети еще не готовы противостоять им
А у стариков нет сил
И именно дети и старики,как правило
Погибают первыми
Отдела по борьбе с терроризмом?
Вы освобождали заложников?
Потому что более ОМЕРЗИТЕЛЬНОГО освобождения заложников не было
За всю историю мировых спецслужб?
Или у вас личные причины?
Уверена ,вы видели фильмы про освобождение заложников
Когда в заложники не дети
Спецназ и переговорщики делают все
Чтобы оттянуть штурм
Который может привести к гибели спецназовцев
Но как только возникает угроза жизни РЕБЕНКУ
Взятому в заложники
Спецназ всегда идет на штурм
Эта великая гуманитарная часть человека
Желание защитить слабого
Ребенка особенно
Я,к примеру,всю войну в Украине - держалась стойко
А кадры из Израиля вызвали у меня что - то похожее на паническую атаку
Наверное,я кисейная барышня
И я даже не могу представить ужас ,в котором находятся
Израильские заложники
Хамасовские застенки- это русское гестапо
Не знаю - есть ли у вас дети,внуки
На минутку представьте их там ....
І не уявляю, що буде зі мною, коли закінчаться сили для того, щоб "не уявляти" (схоже, що ви розумієте, про що я кажу).
На нашей улице будет праздник
Мы должны до него дожить
Кто вовремя не уберётся- сдохнет.
"...ХАМАС" начал свою атаку ровно к пятидесятилетию "Войны Судного дня" в Израиле.
А в следующем году будет столетие упразднения мусульманского Халифата (1924). Который до этого существовал более тысячелетия. И наверняка у множества серьезных игроков существует великое желание его восстановить.
Живите теперь с этим знанием"
Ще одна війна ?