ЧВК "Редут", заменившая группу "Вагнера", насчитывает более 7 тыс. человек, - британская разведка
Частная военная компания "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил. Группа, скорее всего, насчитывает более 7000 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, в частности, ее вербовку.
По данным британской разведки, с начала вторжения "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил.
"Вполне возможно, что практика Министерства обороны России по набору персонала через "добровольческие" подразделения способствовала тому, что Россия избежала дальнейших непопулярных мобилизаций", - отмечают в Минобороны Британии.
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Вагнєра були фанатами війни, і керували там такі ж фанати.
Ну а тут якщо "заробітчани", то як не назви, толку мало буде.
Они все одинаковые. Их надо считать по головам, а не ********** отдельные группы и придумывать им названия.
В принципі, це хороша ідея для тих, хто в росії й далі хоче продовжувати війну, адже сподобалося жити швидко й яскраво.
Життя "вагнерівців" проходить приблизно в такому стилі.
Це одна з тих речей, котра живить війну, як таку. Не якийсь напівмертвий путін, не напівбожевільний гіркін, а вони.
Це низовий рух, який став субкультурою. Раніше були металісти та панки, а зараз - "вагнера".
Це не путін чи ще хтось, а російський народ. Їм подобається. Вони розуміють, що у той спосіб, який пропонував Сталін, їм помирати дуже нудно.
А у той, який пропонує "Вагнер" - набагато веселіше. Це прикольно! Все одно далі чекає смерть. Але ж вона може бути яскравою.
вони не рефлексують з цього приводу настільки глибоко. Їх все влаштовує. Все нормально. У них є варіанти, як загинути: у страшній болотній формі в рабській російській армії за усіма їхніми традиціями сталінізму, як голі й босі чмобіки, а можна із таким бандитським форсом. Тому це їм цікаво.
У нас теж є подібні вагнєрам, штурмовою піхотою називаються.