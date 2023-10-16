ЧВК "Редут", заменившая группу "Вагнера", насчитывает более 7 тыс. человек, - британская разведка

Частная военная компания "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил. Группа, скорее всего, насчитывает более 7000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, в частности, ее вербовку.

По данным британской разведки, с начала вторжения "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил.

"Вполне возможно, что практика Министерства обороны России по набору персонала через "добровольческие" подразделения способствовала тому, что Россия избежала дальнейших непопулярных мобилизаций", - отмечают в Минобороны Британии.

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