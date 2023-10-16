РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild

Во время наступления на Авдеевку в Донецкой области армия РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bild.

По данным военного аналитика Bild Юлиана Рипке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.

По оценке аналитика, украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.

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Как отметил Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Севернок, Степное и Бердычи.

Однако ВСУ смогли остановить наступление окупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

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