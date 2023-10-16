РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild
Во время наступления на Авдеевку в Донецкой области армия РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bild.
По данным военного аналитика Bild Юлиана Рипке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.
По оценке аналитика, украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.
Как отметил Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Севернок, Степное и Бердычи.
Однако ВСУ смогли остановить наступление окупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.
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"Россия несет огромные потери в Авдеевке За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают "на мясо", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.
"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских", - сказал он."