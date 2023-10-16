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РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild

танк

Во время наступления на Авдеевку в Донецкой области армия РФ потеряла уже более 200 военных и более 60 танков и БТР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bild.

По данным военного аналитика Bild Юлиана Рипке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.

По оценке аналитика, украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.

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Как отметил Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Севернок, Степное и Бердычи.

Однако ВСУ смогли остановить наступление окупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

Также смотрите: "Мясной штурм" россиян на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) уничтожение (7016) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+9
Блайд глаза протри, какие 200 пехоты к 60 танкам/броне, когда минимум по взводу на броню шагают, итого в районе 50-60 взводов отлетело, минимум 1000 орков
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16.10.2023 13:51
+5
армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР
Такими цифрами тільки розніжених бюргерів лякати.
Для росії це "отряд нє замєтіл потєрі бойца".
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16.10.2023 13:55
+5
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16.10.2023 14:14
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Блайд глаза протри, какие 200 пехоты к 60 танкам/броне, когда минимум по взводу на броню шагают, итого в районе 50-60 взводов отлетело, минимум 1000 орков
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16.10.2023 13:51 Ответить
Такі втрати для німців неприпустима ескалація,🧐тоді треба не 10 леопардів давати а двадцять😭
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16.10.2023 14:27 Ответить
Ну билд считает только подтвержденные фотофиксацией. Посчитать танки легче, чем ошмётки от срашистов. Поэтому и написано более чем 200 и 60.
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16.10.2023 14:39 Ответить
Двері в рай ***** для них відкриті навстіж!
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16.10.2023 13:54 Ответить
Звідки такі дані в 200 орків, навіть москалі в своїх пабліках говорять про значно більші втрати.
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16.10.2023 13:55 Ответить
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16.10.2023 14:14 Ответить
Bild це жовта преса, їх не раз довили на маніпуляціях та брехні, чого варті скандали з темою вакцинації та ковіда, тому не варто довіряти цій писанині.
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16.10.2023 15:44 Ответить
армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР
Такими цифрами тільки розніжених бюргерів лякати.
Для росії це "отряд нє замєтіл потєрі бойца".
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16.10.2023 13:55 Ответить
Млять. Как запретить им размножатся.
Накуя Петр Первый прорубил окно в Европу. Лезут и лезут через окно.
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16.10.2023 13:56 Ответить
для кацапів це не втрати, це щось малопомітне, на що не варто навіть звертати увагу.
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16.10.2023 14:00 Ответить
Чудо-богатыри собирались за две недели до Ла-Манша доскакать
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16.10.2023 14:14 Ответить
Або в нас просто скажена шашлична дрістовщина продовжується , або в більд сидять дебіли які плутають 1 і 10.
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16.10.2023 14:15 Ответить
Bild - всрата бульварщина, їх вжк лрвили на брехні та маніпуляціях, не розумію чому їх досі цитують.
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16.10.2023 15:48 Ответить
Сравнение подтвержденных потерь ВС РФ и ВСУ за последние дни.

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16.10.2023 14:15 Ответить
У нього прямий звязок з Конашенковим.
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16.10.2023 14:26 Ответить
та не перебільшуй. у канашєнкава патєрь нєт і всьо ідьот па плану.
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16.10.2023 14:43 Ответить
в "специальном раю для кацапов" здохлых орков ***** ждут потные, бородатые гурии, стекломой и селёдка, скоморохи кобзон и жирик, и прочие радости бесконечного блаженства для лишнехромосомных дебилов
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16.10.2023 14:26 Ответить
Колоною з вантажівками в наступ? В нас просто колони переміщувались і вантажівки першими знищувались а то в наступ. Пишуть щось.
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16.10.2023 14:45 Ответить
ПТКР, а не птур, та оточення, а не кацапське ,,котел,,.
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16.10.2023 15:41 Ответить
Какие 200 человек?

"Россия несет огромные потери в Авдеевке За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают "на мясо", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.

"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских", - сказал он."
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16.10.2023 15:41 Ответить
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16.10.2023 15:49 Ответить
 
 