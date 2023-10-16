ОБСЕ должна разработать конкретные проекты для противодействия преступлениям РФ по депортации украинских детей, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ разработать конкретные проекты на основе доклада организации по депортации Россией украинских детей, чтобы получить мощные инструменты для противодействия этому преступлению.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особенно благодарен Буяру за то, что ОБСЕ оперативно поддержало мой призыв и отреагировало на проблему депортации Россией украинских детей. Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен, он стал важной дорожной картой для дальнейших действий. И сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению", - отметил Кулеба.

Он также поблагодарил главу ОБСЕ за реакцию на российский удар по селу Гроза на Харьковщине и за срочный созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенты парламентских ассамблей НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ заявили о полной поддержке Украины, - Стефанчук

"Очередное преступление РФ, к счастью, не осталось без должной реакции ОБСЕ именно благодаря позиции македонского председательства. Рассчитываю, что ОБСЕ будет играть важную роль в документировании российских преступлений, а в перспективе - в привлечении России к ответственности", - отметил Кулеба.

Он выразил убеждение, что у ОБСЕ также есть потенциал для активного участия в реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи 16 октября прибыл с визитом в Киев.