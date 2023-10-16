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Новости Война
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ОБСЕ должна разработать конкретные проекты для противодействия преступлениям РФ по депортации украинских детей, - Кулеба

діти,депортація

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ разработать конкретные проекты на основе доклада организации по депортации Россией украинских детей, чтобы получить мощные инструменты для противодействия этому преступлению.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особенно благодарен Буяру за то, что ОБСЕ оперативно поддержало мой призыв и отреагировало на проблему депортации Россией украинских детей. Соответствующий доклад в рамках ОБСЕ уже подготовлен, он стал важной дорожной картой для дальнейших действий. И сегодня я призвал организацию разработать безотлагательно на основе этого доклада конкретные проекты для того, чтобы мы получили общие мощные инструменты для противодействия этому преступлению", - отметил Кулеба.

Он также поблагодарил главу ОБСЕ за реакцию на российский удар по селу Гроза на Харьковщине и за срочный созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ.

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"Очередное преступление РФ, к счастью, не осталось без должной реакции ОБСЕ именно благодаря позиции македонского председательства. Рассчитываю, что ОБСЕ будет играть важную роль в документировании российских преступлений, а в перспективе - в привлечении России к ответственности", - отметил Кулеба.

Он выразил убеждение, что у ОБСЕ также есть потенциал для активного участия в реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи 16 октября прибыл с визитом в Киев.

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депортация (682) дети (6520) ОБСЕ (4880) Кулеба Дмитрий (2880)


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"ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинів РФ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3449754
Такі ж самі проекти, які вона (ОБСЄ) розробила для протидії злочинів рф із захоплення українських територій"?
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16.10.2023 14:15 Ответить
З Польщі добре видно, що саме ОБСЄ повинна в захопленні українських територій. Дійсно, не зеленському ж цим займатися, Велике крадівництво не залишає жодної вільної хвилини на другорядні справи.
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16.10.2023 14:52 Ответить
Єдине що може зупинити викрадення українських дітей це депортація кацапських дітей з ЄС та США до ********** з західних шкіл, коледжів та університетів.
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16.10.2023 14:22 Ответить
Эту ОБСЕ создали по инициативе бывшего СССР
Все ,что создано по инициативе коммунистов
Чекистов
Будет обслуживать их интересы
Обслуживать хитрожопо
Это коммунисты и чекисты умеют как никто
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16.10.2023 14:23 Ответить
3 2014 року .ця прорашистська шарага, крім передачі розвідданих рашистам ,про знаходження ЗСУ . їх озброєння ніяких злочинів рашистської3,14рації офіційно не зареєструвала...
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16.10.2023 14:45 Ответить
 
 