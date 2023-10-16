СБУ сообщила о подозрении еще 57 коллаборантам из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев

СБУ установила еще 57 коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона и помогавших похищать украинцев в российские застенки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате комплексных мероприятий установлены личности еще 57 коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона. Выяснено, что "подбор" вражеских приспешников в ряды оккупационного органа осуществляли кадровые сотрудники ФСБ", - говорится в сообщении.

После получения "должностей" коллаборантам выдали "удостоверение" и форменную одежду российского образца, а также огнестрельное оружие. Это позволяло им свободно передвигаться по захваченной части Херсона и проводить карательные мероприятия против местных жителей.

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Отмечается, что во время таких "рейдов" российские оккупанты вместе с предателями похищали людей посреди улицы и увозили их в российские застенки.

"В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе истязали током и в течение длительного времени оставляли без воды. Таким образом рашисты фабриковали "дела" против украинцев, которых пытались склонить к сотрудничеству с врагом или признать себя "виновными" в причастности к партизанскому движению", - отметили в пресс-службе.

На основании задокументированных преступлений поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) "должностным лицам" карательного органа РФ.

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Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан за преступления против Украины.