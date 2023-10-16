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Сегодня беспилотники преимущественно все из Китая, - глава минфина РФ Силуанов впервые публично признал, откуда они получают БПЛА

безпілотник

По состоянию на сегодня сейчас практически все импортные беспилотники, которыми располагает Россия, были поставлены из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - заявил российский министр.

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - объявил Силуанов.

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Автор: 

беспилотник (3641) Китай (2991) россия (95671)


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Топ комментарии
+14
Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА цьогоріч 40 млрд грн.
Це більше 1 млрд дол США.

Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.

Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.

У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.

І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
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16.10.2023 15:01
+10
Відповідь очевидна. Шмигаль напи₴дів а гроші вкрали.
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16.10.2023 15:02
+6
хто б сумнівався...
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16.10.2023 14:58
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Канєшна-патамуша рабсєя впєрдє била єсть і будєт всєгда іба ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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16.10.2023 14:56 Ответить
Печально, но они будут их у себя делать уже в промышленных масштабах.

Сколько штук интересно эти 41% ? 50-100 тыщ ?
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16.10.2023 16:23 Ответить
хто б сумнівався...
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16.10.2023 14:58 Ответить
Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА цьогоріч 40 млрд грн.
Це більше 1 млрд дол США.

Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.

Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.

У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.

І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
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16.10.2023 15:01 Ответить
Відповідь очевидна. Шмигаль напи₴дів а гроші вкрали.
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16.10.2023 15:02 Ответить
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16.10.2023 15:12 Ответить
а де можна побачити цю заяву? вона справді була? чи це даставєрная інфарміція з кацапсячих телеграм-помийок?
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16.10.2023 16:13 Ответить
Тобто, шахеди не іранські, а китайські? А ланцети?
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16.10.2023 15:01 Ответить
"ланцети" ізраєльська розробка 10-15 давності, уряд Ішраєлю продали кацапам ліцензію на них ...
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16.10.2023 15:06 Ответить
бєнє нітаньяхє ***** дав діда на палці поносити, бєня нітаньяха за це ***** трохи військових розробок підкинув.
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16.10.2023 16:15 Ответить
Жовтопиким ця заява сподобається. А про новий кацапський нацпроект можна не турбуватися. Гроші вкрадуть,як завжди.
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16.10.2023 15:01 Ответить
У кацапів дронів зараз більше ніж у нас,це факт, про це військові говорять, якщо на початку у нас була перевага,то зараз у них. І це може говорити тільки про те,що вони поставили виробництво дронів на промисловий масштаб. Можна скільки завгодно сміятися що у них все розкзрадуть, але у них ще й зроблять щось з того що не розкрадуть,а у нас уже і розкрадати немає що,тому що усе ********.
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16.10.2023 15:07 Ответить
А у нас скільки мілярдів розраховано на власне виробництво дронів? Чи і далі будемо закуповувати з того ж самого Китаю і надіятися,що захід буде нам безкінечно надавати свої?
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16.10.2023 15:03 Ответить
не знал, что столица Китая - Тегеран, а столица Ирана - Бейджин.
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16.10.2023 15:03 Ответить
Це ганьбище, до цього ми йшли років 20. І нічого не зробили, щоб змінити залежність від китайського барахла. Можливо, скоро США вступить в прямий військовий конфлікт з Китаєм і що ми будемо робити?
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16.10.2023 15:04 Ответить
Про що, в свою чергу, думала русня, коли створювала таку саму залежність?
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16.10.2023 15:07 Ответить
"Про що, в свою чергу, думала русня" --- тебе не має хвилювати про що думала русня, тебе має хвилювати про те про що думали в Україні. русня до речі не роззброювалася починаючи з 1991 року,вона навпаки з колишніх совкових республік усе забирала,ядерну зброю,ракети,стратегічну авіацію,кораблі. До речі зараз це уже усі знають з тих стратегічних літаків і тими ракетами котрі передала Україна кацапам вбивають українців. Так що кацапи мерзота,але кретинізм наших дегенератів важко переоцінити
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16.10.2023 15:12 Ответить
Значить, не так просто поставити БПЛА на потік, якщо навіть русня, яка роззброювалась навпаки, досі не має достатніх виробничих потужностей. Чого-чого, а грошей у русні більш ніж достатньо, та інженери є.
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16.10.2023 15:18 Ответить
рашисти союзники китаю, їм всеодно
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16.10.2023 15:19 Ответить
росія з Китаєм приблизно у таких самих відносинах, як Україна з росією. Старшій брат, економічєскій партньор, але у разі якоїсь внутрішньої чвари не проти поживитися земелькою, бажано десь до Уральських гір.
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16.10.2023 15:21 Ответить
Китай не анексував частну росії, не приніс війну в росію, не вбив тисячі людей, не вбив і не покчалічив сотні дітей, як це зробила росія в Україні. Китай по росії не наносить ракетних ударів. Що тут можна рівняти? У нас союзник США, а ми залежні від Китаю, ми залежні від країни, яка підтримує агресію росії, хоч прямо про це не говорить, але це ж очевидно.
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16.10.2023 16:26 Ответить
росія поки що сильна. ***** теж сцикануло за Тузлу бодатись з Кучмою, при Ющенко і Порошенко не починала широкомасштабної війни.
Якщо на росії почнуться якісь територіальні негаразди, Китай миттю встромить пику, от побачите.
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17.10.2023 09:27 Ответить
предположу, что и "украинские" беспилотники тоже у нас есть только по милости КНР.
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16.10.2023 15:05 Ответить
Саудівська Аравія має лазер, який може збивати всі 100% "літаючих мопедів з Ірану
https://defence-ua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html https://defenceua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html
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16.10.2023 15:06 Ответить
Відомо, що китайська система Silent Hunter має достатню потужність, щоб на дистанції в 1000 метрів буквально пропалити лист сталі товщиною 5 мм. Та уражати "літаючі мопеди" на дистанції до 4 км від цілі.
По-перше, знову Китай. По-друге, порахуйте, скільки треба таких 5-км систем, щоб прикрити всі об'єкти, враховуючи, що мопеди можна модифікувати для польоту на висоті 5+ км, де їх лазери не дістануть, отже, розташування лазерів тільки вздовж кордону проблеми не вирішує.
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16.10.2023 15:11 Ответить
Такі системи можуть ефективно захищати окремі об'єкти, а не весь кордон.
Навіть мініатюрний по площі Ізраїль не може стовідсотково закрити своє небо.
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16.10.2023 15:33 Ответить
Звичайно, а скільки у нас об'єктів, що потребують захисту?
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16.10.2023 15:35 Ответить
може в теорії, а на практиці іран розвалив дронами нафтопереробні заводи саудитів
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16.10.2023 15:12 Ответить
щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії"
Нема питань. Тепер увесь китайський мотлох буде мати на пузі лєйбу з вищенаведеною фразою.
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16.10.2023 15:08 Ответить
...іншими словами,
Цей самий ********* офiцiйно здав Китай.
У зв'язку з цим у Китаї скоро буде дефіцит вазеліну.
Бо у Держдепартаменті знають, що треба робити.
Китай втратить набагато більше, а ніж заробив.
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16.10.2023 15:13 Ответить
Без кидаю війна вже скінчилася вони поставляють кацапами порох та бронежилети у промислових масштабах наприклад на барнаульський патронний завод на початку року доставили порох для виробництва 7млн патронів
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16.10.2023 15:30 Ответить
Грижорій Гомеопатович Ліворукя
@scamp_rogue
❗️Є-реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» запрацює найближчим часом, - адвокат Сидоренко.
У реєстрі будуть всі персональні дані військовозобов'язаних, номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості
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16.10.2023 15:17 Ответить
Все ясно,в спам дурний кацап.
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16.10.2023 15:41 Ответить
100%
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16.10.2023 17:27 Ответить
наши уничтожают по 80 китайских дронов за сутки
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16.10.2023 15:45 Ответить
"... преимущественно все..." - это те, кто русскай ызык убивает!
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16.10.2023 15:49 Ответить
mainly
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16.10.2023 16:00 Ответить
синоним большинство
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16.10.2023 16:01 Ответить
два разных понятия
1. Приемкщнственно (почти все, за малым исключением)
2. Все (значит все)
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16.10.2023 16:07 Ответить
почти все ... не мучай ж
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16.10.2023 16:10 Ответить
Хорошо, не буду тебя мучать!
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16.10.2023 16:15 Ответить
Це називається нейтральний Китай
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16.10.2023 16:03 Ответить
Протидронові "мангали" на ізраїльських танках "Меркава"
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16.10.2023 16:09 Ответить
ну дак не дураки, переняли опыт русни. которые на заводе такие решетки делают сразу.
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16.10.2023 16:28 Ответить
Сейчас все из Китая. Потому что остальные слишком "развитЫе" чтобы работать руками. Или просто ума не хватает.
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16.10.2023 16:26 Ответить
Хто б сумнівався. І у нас вони звідти ж. Заробляють косоокі на всіх.
У нас шмига звіздить про млрд на дрони, а на раші дебілам вішають локшину - на тамбовському хлібзаводі виробляють дрони)
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16.10.2023 16:35 Ответить
о....а в нас усі промтовари в магазинах з Китаю...випадковість?
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16.10.2023 17:02 Ответить
 
 