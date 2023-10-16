Сегодня беспилотники преимущественно все из Китая, - глава минфина РФ Силуанов впервые публично признал, откуда они получают БПЛА
По состоянию на сегодня сейчас практически все импортные беспилотники, которыми располагает Россия, были поставлены из Китая.
Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.
"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - заявил российский министр.
Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.
"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - объявил Силуанов.
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Сколько штук интересно эти 41% ? 50-100 тыщ ?
Це більше 1 млрд дол США.
Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.
Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.
У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.
І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
Якщо на росії почнуться якісь територіальні негаразди, Китай миттю встромить пику, от побачите.
https://defence-ua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html https://defenceua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html
По-перше, знову Китай. По-друге, порахуйте, скільки треба таких 5-км систем, щоб прикрити всі об'єкти, враховуючи, що мопеди можна модифікувати для польоту на висоті 5+ км, де їх лазери не дістануть, отже, розташування лазерів тільки вздовж кордону проблеми не вирішує.
Навіть мініатюрний по площі Ізраїль не може стовідсотково закрити своє небо.
Нема питань. Тепер увесь китайський мотлох буде мати на пузі лєйбу з вищенаведеною фразою.
Цей самий ********* офiцiйно здав Китай.
У зв'язку з цим у Китаї скоро буде дефіцит вазеліну.
Бо у Держдепартаменті знають, що треба робити.
Китай втратить набагато більше, а ніж заробив.
@scamp_rogue
❗️Є-реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» запрацює найближчим часом, - адвокат Сидоренко.
У реєстрі будуть всі персональні дані військовозобов'язаних, номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості
1. Приемкщнственно (почти все, за малым исключением)
2. Все (значит все)
У нас шмига звіздить про млрд на дрони, а на раші дебілам вішають локшину - на тамбовському хлібзаводі виробляють дрони)