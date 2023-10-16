Сегодня беспилотники преимущественно все из Китая, - глава минфина РФ Силуанов впервые публично признал, откуда они получают БПЛА

По состоянию на сегодня сейчас практически все импортные беспилотники, которыми располагает Россия, были поставлены из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - заявил российский министр.

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - объявил Силуанов.

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