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Катар действительно вовлечен в возвращение украинских детей из РФ, эта операция еще продолжается, - Лубинец

діти

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что Катар привлечен к возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об информации о том, что в Украину возвращаются четыре ребенка и что это произошло благодаря поддержке и договоренностям с правительством Катара.

"Как человек, который этим непосредственно занимается, я начинаю комментировать тогда, когда украинские дети (уже находятся. – Ред.) на территории Украины. По состоянию на данный момент я могу лишь подтвердить, что это соответствует правде, что Катар у нас вовлечен в эти процессы. Но детали я скажу тогда, когда все четверо детей будут на территории Украины. По состоянию на данный момент эта операция еще продолжается", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катар вернет домой четырех украинских детей, похищенных Россией, - Reuters

Автор: 

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Точно Катар?
Не Оман?
Все крутится рядом с Оманом
С которого все началось
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16.10.2023 15:14 Ответить
щас злізе з акації абрахамія й скаже_ шо це арахамовіч нік собі взяв "катар", вже спас 100500 дітей, додатково до тих людей_ шо раніше врятував. й тепер з нього треба зняти взагалі всі санкції, а самій абрахамії_, за посередництво, держава повинна виплатити ті ж $100500 !
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16.10.2023 15:32 Ответить
А Хамас залучений? А Хезболла? А Талібан?

Кращих посередників не знайти.
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16.10.2023 15:43 Ответить
Лубінець. Все додумаєте самі, або мене заблокують
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16.10.2023 15:52 Ответить
Спонсорам ХАМАС довірено повертати українських дітей.
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16.10.2023 16:21 Ответить
Зараз почнуть на темі повернення дітей торгуватись про перемовини, або вже почали ...
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16.10.2023 16:49 Ответить
Марсіан не залучали ще!? Злочинна влада не евакуювала дітей заздалегідь бо кому вони ті діти потрібні були. особливо діти з дит будинків та малютки . Що з цими дітьми сталося наприклад в Маріуполі!!!???
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16.10.2023 17:20 Ответить
 
 