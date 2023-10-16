Катар действительно вовлечен в возвращение украинских детей из РФ, эта операция еще продолжается, - Лубинец
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что Катар привлечен к возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в РФ
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об информации о том, что в Украину возвращаются четыре ребенка и что это произошло благодаря поддержке и договоренностям с правительством Катара.
"Как человек, который этим непосредственно занимается, я начинаю комментировать тогда, когда украинские дети (уже находятся. – Ред.) на территории Украины. По состоянию на данный момент я могу лишь подтвердить, что это соответствует правде, что Катар у нас вовлечен в эти процессы. Но детали я скажу тогда, когда все четверо детей будут на территории Украины. По состоянию на данный момент эта операция еще продолжается", – сказал он.
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