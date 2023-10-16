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Количество женщин в рядах ВСУ за два года увеличилось на 40%. Сейчас проходят службу почти 43 тысячи, - Минобороны

женщины,всу

За 2 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. 

В ведомстве объясняют, что уже изменилось в вопросах равноправия в армии для военных женщин-военных с 2021 года. Как отмечают в Минобороны, были отменены все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

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Кроме того, предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. С 2019 года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам. Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

Также организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

"Раньше тренинги, семинары, совещания, образовательные программы, круглые столы с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия в украинской армии не проводились. Сейчас эта работа проходит постоянно во всех воинских частях", - подчеркивают в Минобороны.

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В ведомстве добавляют, что учитывают аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов, а все документы, разрабатываемые МОУ, проходят гендерную экспертизу.

"Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма – финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин" недавно в украинской армии не было" , - подчеркивают в Минобороны.

Кроме того, каждый командующий родами войск получил штатного советника. Также введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ – это 81 внештатный и 74 – на общественных началах.

"Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных", - отмечают в Минобороны и добавляют, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности в сфере гендерного равенства.

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Также налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также национальными общественными организациями.

"Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ", - резюмировали в Минобороны.

Автор: 

женщины (887) Минобороны (9363) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+9
Після прочитання новин чомусь згадалася міжнародна конференція в одному з топових військових вишів, 2021 рік. Один з напрямків конференції - гендерна рівність і доповідачі, навипередки, давали цифри про те, скільки жінок проходить службу в ЗСУ. Наполягали, що за цими показниками ЗСУ випереджає країни НАТО. Тільки трохи сумний голова секції запитав: а як дівчина-водій поміняє колесо у КРАЗа? І чи вкладається у нормативи?

З мого особистого досвіду, під час спілкування з офіцерами-психологами (переважно жінки). Кажу, що офіцер має бути лідером, а лідерськи якості мають підтверджуватися, у тому числі, виконанням нормативів, вмінням керувати підрозділом. А мені у відповідь - нє, ми психологі... ми цим не займаємося.

Тому мені не цікаві цифри. Мене цікавить загальна боєздатність підрозділу, а це: виконання нормативів, перенесення ваги, витривалість, стійкість, агресивність та бойовий дух.
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16.10.2023 16:00
+6
Старий цинік
@CinikStaryj
·
5 год
В Ізраілі у ЗМІ постійні зведення з фронту, на TV подробиці про військові дії. В Україні війни немає. На TV дебільний регіт, тупі серіали для бидла, збіговиська ідіоток в тупих шоу і море брехні, з лизанням сраки наркомана, якого вигнали з вагону в тамбур, бо ******** шо попало.
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16.10.2023 15:33
+6
Жінка кулеметником??? Це якась важкоатлетка має бути. Бо кулементник має таскати на собі досить велику вагу.
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16.10.2023 16:01
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Старий цинік
@CinikStaryj
·
5 год
В Ізраілі у ЗМІ постійні зведення з фронту, на TV подробиці про військові дії. В Україні війни немає. На TV дебільний регіт, тупі серіали для бидла, збіговиська ідіоток в тупих шоу і море брехні, з лизанням сраки наркомана, якого вигнали з вагону в тамбур, бо ******** шо попало.
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16.10.2023 15:33 Ответить
Віртуальна реальність, як і нарасєє.
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16.10.2023 15:37 Ответить
Жінки бувають різні і знав я дівчину в половину більшу за себе, хоча сам здоровий бик, але хто б що не казав, а дівчина 55 кг мене лоборюку і 100 м не протяне при необхідності. Всім треба знати свої можливості, шукати місце де буш корисний, а лєвацькі тренди хай йдуть всраку, бо йде війна і на кону життя людей.
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16.10.2023 15:51 Ответить
часто-густо, до точки евакуації кілометра 1-2. Пораненого тягнуть двоє-четверо (четверо- як правило). Висновки робить самостійно.
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16.10.2023 16:04 Ответить
О прикольно, в декреті посидів хоп і нове звання, а зараз війна, а тому як посада дозволя, то з лейтананта у майори дослужився нянчивши малюка. Совок *******.
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16.10.2023 15:55 Ответить
Гадаєте, Малюку там в СБУ потрібна няня? 🤣
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16.10.2023 16:04 Ответить
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16.10.2023 16:10 Ответить
Після прочитання новин чомусь згадалася міжнародна конференція в одному з топових військових вишів, 2021 рік. Один з напрямків конференції - гендерна рівність і доповідачі, навипередки, давали цифри про те, скільки жінок проходить службу в ЗСУ. Наполягали, що за цими показниками ЗСУ випереджає країни НАТО. Тільки трохи сумний голова секції запитав: а як дівчина-водій поміняє колесо у КРАЗа? І чи вкладається у нормативи?

З мого особистого досвіду, під час спілкування з офіцерами-психологами (переважно жінки). Кажу, що офіцер має бути лідером, а лідерськи якості мають підтверджуватися, у тому числі, виконанням нормативів, вмінням керувати підрозділом. А мені у відповідь - нє, ми психологі... ми цим не займаємося.

Тому мені не цікаві цифри. Мене цікавить загальна боєздатність підрозділу, а це: виконання нормативів, перенесення ваги, витривалість, стійкість, агресивність та бойовий дух.
показать весь комментарий
16.10.2023 16:00 Ответить
Жінка кулеметником??? Це якась важкоатлетка має бути. Бо кулементник має таскати на собі досить велику вагу.
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16.10.2023 16:01 Ответить
Опять нам пытаются внушить ,что женщина равна мужчине.
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16.10.2023 16:12 Ответить
От вам практичне підтвердження - що ця фемінстична фігня нежиттєздатна . І правильно - не потрібно з жінок робити чоловікоподібне щось.
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16.10.2023 17:15 Ответить
 
 