Количество женщин в рядах ВСУ за два года увеличилось на 40%. Сейчас проходят службу почти 43 тысячи, - Минобороны

За 2 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ведомстве объясняют, что уже изменилось в вопросах равноправия в армии для военных женщин-военных с 2021 года. Как отмечают в Минобороны, были отменены все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

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Кроме того, предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. С 2019 года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам. Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

Также организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

"Раньше тренинги, семинары, совещания, образовательные программы, круглые столы с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия в украинской армии не проводились. Сейчас эта работа проходит постоянно во всех воинских частях", - подчеркивают в Минобороны.

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В ведомстве добавляют, что учитывают аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов, а все документы, разрабатываемые МОУ, проходят гендерную экспертизу.

"Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма – финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин" недавно в украинской армии не было" , - подчеркивают в Минобороны.

Кроме того, каждый командующий родами войск получил штатного советника. Также введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ – это 81 внештатный и 74 – на общественных началах.

"Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных", - отмечают в Минобороны и добавляют, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности в сфере гендерного равенства.

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Также налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также национальными общественными организациями.

"Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ", - резюмировали в Минобороны.