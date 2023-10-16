Количество женщин в рядах ВСУ за два года увеличилось на 40%. Сейчас проходят службу почти 43 тысячи, - Минобороны
За 2 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ведомстве объясняют, что уже изменилось в вопросах равноправия в армии для военных женщин-военных с 2021 года. Как отмечают в Минобороны, были отменены все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям.
"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", - подчеркивают в ведомстве.
Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.
Кроме того, предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. С 2019 года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам. Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.
Также организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.
"Раньше тренинги, семинары, совещания, образовательные программы, круглые столы с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия в украинской армии не проводились. Сейчас эта работа проходит постоянно во всех воинских частях", - подчеркивают в Минобороны.
В ведомстве добавляют, что учитывают аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов, а все документы, разрабатываемые МОУ, проходят гендерную экспертизу.
"Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма – финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин" недавно в украинской армии не было" , - подчеркивают в Минобороны.
Кроме того, каждый командующий родами войск получил штатного советника. Также введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ – это 81 внештатный и 74 – на общественных началах.
"Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных", - отмечают в Минобороны и добавляют, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности в сфере гендерного равенства.
Также налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также национальными общественными организациями.
"Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ", - резюмировали в Минобороны.
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@CinikStaryj
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5 год
В Ізраілі у ЗМІ постійні зведення з фронту, на TV подробиці про військові дії. В Україні війни немає. На TV дебільний регіт, тупі серіали для бидла, збіговиська ідіоток в тупих шоу і море брехні, з лизанням сраки наркомана, якого вигнали з вагону в тамбур, бо ******** шо попало.
З мого особистого досвіду, під час спілкування з офіцерами-психологами (переважно жінки). Кажу, що офіцер має бути лідером, а лідерськи якості мають підтверджуватися, у тому числі, виконанням нормативів, вмінням керувати підрозділом. А мені у відповідь - нє, ми психологі... ми цим не займаємося.
Тому мені не цікаві цифри. Мене цікавить загальна боєздатність підрозділу, а це: виконання нормативів, перенесення ваги, витривалість, стійкість, агресивність та бойовий дух.