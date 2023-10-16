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Лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование: Минздрав получил очередную партию гумпомощи

ліки

Министерство здравоохранения получило от доноров и благотворительных организаций очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения продолжает получать гуманитарную помощь от доноров и благотворительных организаций. На этой неделе она поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компании AMEX (Австрия), фармацевтической компании Сона-фарм, Республики Куба", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав получил:

  • медицинская мебель – 60 паллет;
  • лекарственные средства – 50 паллет;
  • детское питание – 1 паллета;
  • медицинское оборудование – 1 коробка.

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Автор: 

Минздрав (4901) гуманитарная помощь (1261)


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16.10.2023 16:16 Ответить
пианисту геморрой лечить
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16.10.2023 16:25 Ответить
..у елітних зебілів сьогодні "право першої ночі"?
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16.10.2023 16:18 Ответить
цены в аптеках подняли , у меня мозоль на ноге ничего не помогает , только https://tabletki.ua/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4/1103/ Димексид 86грн . а стоил 30грн
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16.10.2023 16:23 Ответить
 
 