Лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование: Минздрав получил очередную партию гумпомощи
Министерство здравоохранения получило от доноров и благотворительных организаций очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство здравоохранения продолжает получать гуманитарную помощь от доноров и благотворительных организаций. На этой неделе она поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компании AMEX (Австрия), фармацевтической компании Сона-фарм, Республики Куба", - говорится в сообщении.
В частности, Минздрав получил:
- медицинская мебель – 60 паллет;
- лекарственные средства – 50 паллет;
- детское питание – 1 паллета;
- медицинское оборудование – 1 коробка.
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Светлана Вьюгина #582014
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Яков #582045
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albano miner
показать весь комментарий16.10.2023 16:18 Ответить Мне нравится 0
Яков #582045
показать весь комментарий16.10.2023 16:23 Ответить Мне нравится 1
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