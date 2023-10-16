Лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование: Минздрав получил очередную партию гумпомощи

Министерство здравоохранения получило от доноров и благотворительных организаций очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли лекарственные средства, медицинская мебель и оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения продолжает получать гуманитарную помощь от доноров и благотворительных организаций. На этой неделе она поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компании AMEX (Австрия), фармацевтической компании Сона-фарм, Республики Куба", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав получил:

медицинская мебель – 60 паллет;

лекарственные средства – 50 паллет;

детское питание – 1 паллета;

медицинское оборудование – 1 коробка.

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