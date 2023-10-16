РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11816 посетителей онлайн
Новости
2 382 4

К 15 годам тюрьмы приговорен боевик, выводивший на "расстрел" мирных жителей Херсонщины, - СБУ

сбу

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один участник оккупационных группировок РФ, причастный к массовым пыткам мирных жителей левобережной Херсонщины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник издевался над людьми и угрожал им убийством. Задокументированы факты, когда он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ задержали боевика в результате спецоперации на временно оккупированной части региона. Таким образом, злоумышленник был выведен на подконтрольную территорию Украины, чтобы привлечь его к ответственности.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 12 лет тюремного заключения. Учитывая, что злоумышленник ранее был осужден за государственную измену, суд по совокупности преступлений назначил ему 15 лет за решеткой.

Также читайте: СБУ сообщила о подозрении еще 57 коллаборантам из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев

Как установило следствие, осужден бывший житель оккупированной Ждановки на Донетчине, который еще в 2014 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ его "командировали" в состав 3-го стрелкового взвода 1-й роты 5-го батальона 109-го полка Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими оккупантами он воевал против Сил обороны и участвовал в захвате левобережной Херсонщины. Также боевик издевался над мирными жителями региона, в том числе пытался "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Задержан и извещен о подозрении директор завода в Днепре, продававший РФ системы водоснабжения для военных баз. ФОТО

Автор: 

СБУ (19928) Херсонская область (4803)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба, щоб ця гнида не дожила до закінчення строку вироку.
показать весь комментарий
16.10.2023 16:26 Ответить
Поки війна треба погратися в гуманізм бо потрібна допомога Заходу , а після розібрати таку наволоч на органи .
показать весь комментарий
16.10.2023 17:39 Ответить
Тобто через 15 років цей смердючий пацюк вийде на волю і буде собі жити-поживати? Судді навмисно знущаються?
показать весь комментарий
16.10.2023 21:14 Ответить
15 років? Ви жартуєте?
показать весь комментарий
17.10.2023 04:00 Ответить
 
 