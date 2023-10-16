МИД Ирана утверждает, что ХАМАС готов отпустить заложников, если Израиль не будет наносить удары по Газе

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что террористическая группировка ХАМАС готова отпустить почти две сотни заложников, которых она захватила во время нападения на Израиль, если ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не будет наносить удары по Сектору Газа. Представители ХАМАС не подтвердили, что делали такое предложение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Канаани, представители Хамаса "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы" .

ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что у них нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать борьбу. Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", – добавил Канаани, обращаясь к ХАМАСу.

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Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что подтвержденное количество гражданских заложников, содержащихся ХАМАСом в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.