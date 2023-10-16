МИД Ирана утверждает, что ХАМАС готов отпустить заложников, если Израиль не будет наносить удары по Газе
Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что террористическая группировка ХАМАС готова отпустить почти две сотни заложников, которых она захватила во время нападения на Израиль, если ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не будет наносить удары по Сектору Газа. Представители ХАМАС не подтвердили, что делали такое предложение.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
По словам Канаани, представители Хамаса "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы" .
ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.
"Мы слышали от сопротивления, что у них нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать борьбу. Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", – добавил Канаани, обращаясь к ХАМАСу.
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что подтвержденное количество гражданских заложников, содержащихся ХАМАСом в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.
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ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.
Соава Україні. Смерть ворогам
дежавю-2014
якщо хворобу не лікувати, вона стає хронічною
И искать варианты
Как разобраться с ХАМАСОМ
Легче искать варианты
Когда тебя не сдерживают твои люди в заложниках
Наступного разу про заручників мови більше не буде.
Хамас є терористичною організацією за законодавством більшості країн.
Іран під санкціями і є спонсором тероризму у більшості країн.
Жодна інша країна не візьме на себе відповідальність за дії Хамас.
Ти б став брати до уваги договори з тарганами чи пацюками?
якось визначайтесь
Ведите диалог достойно
Я удаляю посты
В которых меня пытаются оскорбить
Держите себя в рамках,будь ласка
Ну это вы хватили через край
А вот пусть попробуют надурить
Израильтяне такое мочилово устроят
И тогда уже никто не сможет Израилю
Хоть слово сказать
ваша адекватність під великим питанням, мадам
Так принято обращаться к незнакомым пани в Украине
Вас в Америке не учили элементарным правилам этикета?
Плохо
Вот и скатилась Америка до трампа
Що таке Іран - спонсори тероризму (як і Росія).
Чого вартують домовленості з терористами?
Того ж, чого і з росіянами - нічого.
Для чого то все було...?
Денег там хватало. В эту Газу вбухали столько миллиардов, сколько не давали всем остальным беженцам на земле вместе взятым.
Америка, Европа, арабские страны, Израиль платили, и платили, и платили им десятилетиями. Только сидите тихо и развивайте тот райский уголок, который достался вам совсем случайно.
Но они плюнули на все миллиарды ради одного сладкого момента, когда смогли резать, убивать, насиловать, жечь. Потому что дикари с дикарскими инстинктами. И никакие деньги эти инстинкты не перебьют
Ведь, кажется достигли предела своих мечтаний, вырвались из своих вонючих епеней и стали жителями Европы. Живи среди цивилизованных людей и сам становись цивилизованным, в этом все пойдут тебе навстречу и помогут. Но им этого не надо. Нет, помощь то они примут и от денег не откажутся, но инстинкт все равно толкает их взять в руки нож и пойти резать. И никакие денежные вливания этот инстинкт не затушат.
Но в Европе они просто большая, неорганизованная толпа без предводителей. А в Газе у них есть организация и предводители, те же дикари, но чуть поумнее.
Та же картина в Европе, в штатах - ностальгия по "мордой в салат"...
1. Погодитися і врятувати заручників
2. поміняти білосині флаги на танках на фіолетово-малинові
3. розхерачити все під нуль
4. заявити в ООН "це не ми. хз хто це зробив"
5. на всі докази казати "це підробка, ці фотки згенеровані АІ".
6. На камеру нагодувати одну палестинську дитину морозивом і всім тикати цей відосик як доказ миролюбності.