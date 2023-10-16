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МИД Ирана утверждает, что ХАМАС готов отпустить заложников, если Израиль не будет наносить удары по Газе

канаани

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что террористическая группировка ХАМАС готова отпустить почти две сотни заложников, которых она захватила во время нападения на Израиль, если ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не будет наносить удары по Сектору Газа. Представители ХАМАС не подтвердили, что делали такое предложение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Канаани, представители Хамаса "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы" .

ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи удерживаемых Израилем палестинцев в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что у них нет никаких проблем с тем, чтобы продолжать борьбу. Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", – добавил Канаани, обращаясь к ХАМАСу.

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Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что подтвержденное количество гражданских заложников, содержащихся ХАМАСом в Газе, составляет 199 человек. Среди них много детей, женщин и пожилых людей.

Автор: 

заложник (1492) Израиль (1929) Иран (1808) Хамас (185)


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Топ комментарии
+18
Типові терористи- прикриваються заручниками!
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16.10.2023 16:25
+12
Прикольно! Ми зараз зайдем захопим території, помародерим, візьмем заручників і ви в заміну, щоб ви не чіпали наші території- відпустим заручників.
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16.10.2023 16:25
+11
Іран їх « адвокат» та спонсор.

ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.

Соава Україні. Смерть ворогам
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16.10.2023 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Типові терористи- прикриваються заручниками!
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16.10.2023 16:25 Ответить
Іран їх « адвокат» та спонсор.

ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.

Соава Україні. Смерть ворогам
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16.10.2023 16:31 Ответить
"Мы станем за спинами детей и женщин, а они пусть попробуют стрелять."

дежавю-2014
якщо хворобу не лікувати, вона стає хронічною
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16.10.2023 18:24 Ответить
а на куя починали?
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16.10.2023 16:25 Ответить
Они ожидали, что соседние страны их поддержат.
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16.10.2023 16:27 Ответить
для того і починали, крім іншого. Ще до нападу тисячі теропідарів сиділи в ізраїльських тюрмах
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16.10.2023 16:27 Ответить
Прикольно! Ми зараз зайдем захопим території, помародерим, візьмем заручників і ви в заміну, щоб ви не чіпали наші території- відпустим заручників.
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16.10.2023 16:25 Ответить
Только раньше израильтяне их из своих домов выгнали и вдавили в Газу.
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16.10.2023 16:35 Ответить
Очередноой петрушка-дурак. Почитай хотя бы вики дятел. Евреи там жили всегда и до войны еще ПОКУПАЛИ земли у сраных и жадных предводителей арабов.
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16.10.2023 17:10 Ответить
Надо соглашаться
И искать варианты
Как разобраться с ХАМАСОМ
Легче искать варианты
Когда тебя не сдерживают твои люди в заложниках
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16.10.2023 16:26 Ответить
ага. погоджуватись припинити вогонь, щоб ці кцпи знов надурили
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16.10.2023 16:29 Ответить
Отримати заручників, а потім знищити Газу.

Наступного разу про заручників мови більше не буде.
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16.10.2023 16:31 Ответить
я - за. але ж це не реально, на мою думку. не стануть кидати слова на вітер, можуть підтримки позбутись, за невиконання договорів. це ж цивілізація
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16.10.2023 16:33 Ответить
Договорів з ким? 😁
Хамас є терористичною організацією за законодавством більшості країн.
Іран під санкціями і є спонсором тероризму у більшості країн.

Жодна інша країна не візьме на себе відповідальність за дії Хамас.

Ти б став брати до уваги договори з тарганами чи пацюками?
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16.10.2023 16:41 Ответить
тим більше, про які домовленості ви кажете?
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16.10.2023 16:42 Ответить
ви трохи заплутались. то погодитись, то ніяких перемовин.
якось визначайтесь
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16.10.2023 16:43 Ответить
Простите ,но я удалила Ваш пост
Ведите диалог достойно
Я удаляю посты
В которых меня пытаются оскорбить
Держите себя в рамках,будь ласка
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16.10.2023 16:50 Ответить
Надурить израильтян второй раз?
Ну это вы хватили через край
А вот пусть попробуют надурить
Израильтяне такое мочилово устроят
И тогда уже никто не сможет Израилю
Хоть слово сказать
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16.10.2023 16:36 Ответить
тільки що ви пропонували погодитись на умови підарів, а тепер якусь хйню несете.
ваша адекватність під великим питанням, мадам
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16.10.2023 16:45 Ответить
Шо, усатий с позивним « Галя» нові методички отримав з параші?
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16.10.2023 16:33 Ответить
Пани Галина,будь ласка
Так принято обращаться к незнакомым пани в Украине
Вас в Америке не учили элементарным правилам этикета?
Плохо
Вот и скатилась Америка до трампа
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16.10.2023 16:40 Ответить
Вьо пішли вже соплі.
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16.10.2023 16:27 Ответить
Тупа орда. Як голову засунути крокодилу в пащу(попередня вбивши й згавлтувавши його сім'ю) то вони залюбки, а коли щелепа клацнула, то різко переговори? Які ж тупі виродки.
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16.10.2023 16:28 Ответить
чого ж тупі. верхівка хамасу не постраждала, сидить у шейхів за пазухою, підтримку від підарів всього світу отримали. а на населення їм срати, як хйлу. газа цікава лише як база для нападів на Ізраїль.
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16.10.2023 16:31 Ответить
Якщо репутація ізраїльських спецслужб виправдана, то вони ходячі трупи.
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16.10.2023 16:33 Ответить
дай бог. але, десятки років вони живі та нових виховують
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16.10.2023 16:34 Ответить
Отримати заручників і потім винести Газу у повітря.

Що таке Іран - спонсори тероризму (як і Росія).

Чого вартують домовленості з терористами?
Того ж, чого і з росіянами - нічого.
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16.10.2023 16:29 Ответить
..а шо Іран і ХАМАС такі "дружат сЄм'ямі"?
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16.10.2023 16:29 Ответить
Ηαςρατь що на Іран, що на Хамас !
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16.10.2023 16:30 Ответить
Скоро все закончится. Америке не нужна война с исламистами. Блинкен в Саудовской Аравии с вечера до утра ждал прынца. Ездит всех уговаривает. Израиль тоже продавят.
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16.10.2023 16:31 Ответить
А тем временем родичи послали бубу нах - Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: не на часі - ЗМІ .
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16.10.2023 16:31 Ответить
Это какой-то позор.
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16.10.2023 16:33 Ответить
Це було очікувано. В Ізраїлі служба в армії почесна, а чотиріразового уклоніста за рівного не сприймають. Можливо б прийняли, будь він чистокровний єврей, а так жиденя-базікало.
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16.10.2023 17:09 Ответить
********** облажався по повній зі своїми облизуваннями з ******. І тепер після його "чонгарського про#обу" , щоб його тупо не прив'язали до стовпа і не забили камінням, йому треба зробити щось неймовірне в питанні гази та інших ворогів.
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16.10.2023 16:36 Ответить
Так вони починали.
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16.10.2023 16:36 Ответить
А так закінчують.
Для чого то все було...?
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16.10.2023 16:37 Ответить
Деньги. Большие, грязные, кацапские деньги. Других мотивов я не вижу.
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16.10.2023 16:55 Ответить
Если выдумаете, что это только деньги, то сильно ошибаетесь.
Денег там хватало. В эту Газу вбухали столько миллиардов, сколько не давали всем остальным беженцам на земле вместе взятым.
Америка, Европа, арабские страны, Израиль платили, и платили, и платили им десятилетиями. Только сидите тихо и развивайте тот райский уголок, который достался вам совсем случайно.
Но они плюнули на все миллиарды ради одного сладкого момента, когда смогли резать, убивать, насиловать, жечь. Потому что дикари с дикарскими инстинктами. И никакие деньги эти инстинкты не перебьют
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16.10.2023 17:07 Ответить
Ну, не знаю... Я, лично, с ними пиво не пил, но другой логичной причины не вижу.
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16.10.2023 17:30 Ответить
А какая логика у дикарей, поселившихся в Германии, во Франции, Бельгии, 2-3 раза в год выходить на улицы, бесчинствовать, жечь машины, громить магазины...?
Ведь, кажется достигли предела своих мечтаний, вырвались из своих вонючих епеней и стали жителями Европы. Живи среди цивилизованных людей и сам становись цивилизованным, в этом все пойдут тебе навстречу и помогут. Но им этого не надо. Нет, помощь то они примут и от денег не откажутся, но инстинкт все равно толкает их взять в руки нож и пойти резать. И никакие денежные вливания этот инстинкт не затушат.
Но в Европе они просто большая, неорганизованная толпа без предводителей. А в Газе у них есть организация и предводители, те же дикари, но чуть поумнее.
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16.10.2023 17:44 Ответить
У кого шо болит... а я то же самое думал про кацапню.
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16.10.2023 18:18 Ответить
А чем, в таком случае, кацапы лучше? Та же болезнь, те же инстинкты - убивать, насиловать, резать, жечь...
Та же картина в Европе, в штатах - ностальгия по "мордой в салат"...
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16.10.2023 18:15 Ответить
А МЗС Ірану не утчнює, чи зможе ХАМАС вскресити вбитих в Ізраїлі людей, попередньо приклеївши їм відрізані голови і зашивши розпороті животи? Якщо не зможе, то МЗС Ірану йде лісом на йух, прихопивши з собою ХАМАС.
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16.10.2023 16:37 Ответить
Вірити Ірану не можна. Історія це вже показала.
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16.10.2023 16:39 Ответить
********, скажите, а почему ваши избранники по сей день не вытурили из Украины посольство этих поцев в халатах и с полотенцами на головах? Или это не иранские дроны убивают наших людей и бьют по нашей инфраструктуре?
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16.10.2023 16:44 Ответить
Уверена,вы знаете ответ
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16.10.2023 16:52 Ответить
підорхамія адвокатує за іран і китай
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16.10.2023 17:06 Ответить
Там шота другоє.
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16.10.2023 16:52 Ответить
Непоганий план -
1. Погодитися і врятувати заручників
2. поміняти білосині флаги на танках на фіолетово-малинові
3. розхерачити все під нуль
4. заявити в ООН "це не ми. хз хто це зробив"
5. на всі докази казати "це підробка, ці фотки згенеровані АІ".
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16.10.2023 16:53 Ответить
А, забув.
6. На камеру нагодувати одну палестинську дитину морозивом і всім тикати цей відосик як доказ миролюбності.
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16.10.2023 17:21 Ответить
Краще флаги аквафрешові
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16.10.2023 18:13 Ответить
І казати "це не ми (Ізраїль) це росія напала на Газу, вони суки фашистські зараз на усіх нападають!"
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16.10.2023 18:22 Ответить
Не уж, товарищи великие комбинаторы. Утром-деньги - вечером стулья.
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16.10.2023 16:56 Ответить
сектор газа повинен бути знищенний
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16.10.2023 17:05 Ответить
Пригадаймо відповіді - чиї шахіди, хто збив боінг, чи виробляєте ви ядерну зброю. А потім оцінимо ймовірність відповідальності за свої слова.
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16.10.2023 17:07 Ответить
Я пропоную Стоянку до речі не відома живі ті Заручники чи ні Як що зараз зупенитися , це буде катастрофа А Іран навмистно хоче тягнути час Ще пару тижнів і вой рожевих поні буде по всьому Світі чавити політікив , пропонуючи зупинити війну .
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16.10.2023 17:33 Ответить
 
 