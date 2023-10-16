США не допустят поражения Украины под влиянием экономических факторов, - министр финансов США Йеллен

США не допустят, чтобы экономические факторы привели к поражению Украины после того, как она доказала, что может одержать победу на поле боя.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - подчеркнула Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее встрече с министрами финансов еврозоны.

Она отметила, что администрация Байдена верна поддержке Украины "столько, сколько нужно" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США одобрило "решительную" и бесперебойную помощь.

Встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, правящей в Газе.

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Напомним, Байден заявлял, что у Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать Израиль одновременно.