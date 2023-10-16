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Новости Финансовая помощь
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США не допустят поражения Украины под влиянием экономических факторов, - министр финансов США Йеллен

джанет,йеллен

США не допустят, чтобы экономические факторы привели к поражению Украины после того, как она доказала, что может одержать победу на поле боя.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - подчеркнула Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее встрече с министрами финансов еврозоны.

Она отметила, что администрация Байдена верна поддержке Украины "столько, сколько нужно" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США одобрило "решительную" и бесперебойную помощь.

Встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, правящей в Газе.

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Напомним, Байден заявлял, что у Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать Израиль одновременно.

Автор: 

США (26844) помощь и поддержка (872) Минфин США (68) Еллен Джанет (37)


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кацапа, вас всеодно всіх уб'ють.
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16.10.2023 16:54 Ответить
щось забагато стало балачок про "недопущення поразки України". нездорова канітєль.
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16.10.2023 17:07 Ответить
А может лучше обеспечить всё доля победы Украины?
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16.10.2023 17:07 Ответить
Тоді крім надання фінансової та військової допомоги мусять добряче взятися за ЗЕбілів, бо ті скоти і без рашистів легко доведуть країну до поразки під впливом економічних чинників. Нищити економіку та красти в небачених раніше масштабах - це єдине, в чому досягла успіхів ця "молода команда".
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16.10.2023 17:20 Ответить
Дайте, будь ласка те, що просить Залужний, тоді меньше доведеться переконувати
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16.10.2023 17:26 Ответить
 
 