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В Израиле заявили, что визит Зеленского в страну "не ко времени", - СМИ

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский планировал совершить визит в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в знак солидарности в связи с нападением террористической группировки ХАМАС. Однако израильская сторона заявила, что в настоящее время такой визит "не ко времени".

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ и издание Ynet, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правительство Израиля ответило отказом на запрос Офиса президента с просьбой дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения ХАМАС. Израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит президента в страну "не ко времени".

Зеленский решительно выразил солидарность Израилю после нападения ХАМАС, заявив, что у государства есть безоговорочное право защищаться от атак палестинских террористов.

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"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом. Мир должен быть единым... чтобы террор не пытался унести или уничтожить жизнь где бы то ни было и в любой момент", - заявил Зеленский .

Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военной помощи, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.

"Израиль не решался противостоять Москве, имеющей большое военное присутствие в Сирии", – добавляет издание.

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В то же время, президент Украины может посетить Израиль во время следующего визита в Европу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Израиль (1929)


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Топ комментарии
+55
Ізраїльтяни не хочуть більшої біди. Своєї вистачає
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16.10.2023 16:50
+52
Ну вміє ж він обісратись, ну талант просто...
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16.10.2023 16:52
+39
Глянемо потім, до кого Бібі 9 травня приїде )))
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16.10.2023 16:49
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Я считаю Зе и его команду преступниками. Но Израиль в его лице плюнул во всех украинцев.
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16.10.2023 18:19 Ответить
Ізраіль дуже жалкує, що ***** їх підставив, та бажає замиритися з рашкою, їздити до Москви на парад, чипляти георгієвську стрічку та носити дідів на палицях.
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16.10.2023 19:09 Ответить
Отакої... Вже навіть яврєї зрозуміли,що їх соплємєннік, аж занадто "зашкварений".Наркоман,защітнік воров та корупціонєров ну і просто клован третьосортний...)
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16.10.2023 18:26 Ответить
Так попали евреї по повній - не пригласили - скоро будуть вороги(обіда буде страшена), пригласили б - не відомо ще скіки біди обрушилось на Ізраель. Ну вирішили шо хай краще буде обіженка.
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16.10.2023 18:32 Ответить
Ізраїль ніколи не був хоча б нормальною країною-партнером України, навіщо туди пхатися.
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16.10.2023 18:42 Ответить
Зеленський своєю беззаперечною підтримкою Ізраїлю та прагненням поїхати на свою історичну батьківщину може дуже сильно нашкодити інтересам України. В цій ситуації наша влада мала б враховувати і позицію ісламських країн, які вважають Ізраїль окупантом. Наприклад тільки від Саудівської Аравії та Катару ми отримали гуманітарної допомоги на мільярди доларів. Чим нам допоміг Ізраїль, щоб тепер мати від нас підтримку?
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16.10.2023 18:49 Ответить
Навіщо їм агент кремля.
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16.10.2023 18:58 Ответить
Таки да. Там вже Натаньяху місце забив, навіть діда на палці носив.
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16.10.2023 19:27 Ответить
куди приїзжає зеленський, то там біда. приїхав у Париж-згорів собор, приїхав в оман-помер султан, став президентом України-почалась повномасштабна війна, тому і відхилили цей візит в Ізраїлі, щоб не було великої біди з країною Ізраїль. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 19:10 Ответить
Ти щє про корону забув. Та про деменцію у таких вилупків як ти.
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16.10.2023 19:37 Ответить
Спробував Зеленський приїхати в Ізраіль . Добре. Підтримую. Йому відмовили. Нічого страшного. Таке буває. Головне , він намагався. А там , хто зна , що там у цього Нетаньяху у голові. Євреї дуже розумна нація . Однак і вони не ідеальні. Яскравий приклад Соловьов. Яков Кедмі. Відомі ******* пропагандони на телебаченні ерефії. Про минуле вже і не кажу. Карл Маркс , Ленін , Троцький. Теж були євреями.
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16.10.2023 20:00 Ответить
У Натяньяхи в голові - трамп . Завжди був і є там зараз ! То ж - зрозуміле його відношення до Зє , як і до України в цілому .
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16.10.2023 20:33 Ответить
Дипломатический ответ Украины Израилю: Биби на парад победы над московией на красную площадь не приглашать!
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16.10.2023 20:30 Ответить
А СМЫСЛ ВИЗИТА !? ПРИЕХАТЬ ПОЖРАТЬ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ !?)
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16.10.2023 21:23 Ответить
Тупорилого ішака черговий раз обісрали. Натаньяху не має чим займатись та буде зустрічатись з безтолковим чмом.
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16.10.2023 21:36 Ответить
после такого я бы позвонил хамасу
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16.10.2023 23:27 Ответить
Здається бубочку послали на..й)))
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17.10.2023 01:20 Ответить
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