В Израиле заявили, что визит Зеленского в страну "не ко времени", - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планировал совершить визит в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в знак солидарности в связи с нападением террористической группировки ХАМАС. Однако израильская сторона заявила, что в настоящее время такой визит "не ко времени".

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ и издание Ynet, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правительство Израиля ответило отказом на запрос Офиса президента с просьбой дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения ХАМАС. Израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит президента в страну "не ко времени".

Зеленский решительно выразил солидарность Израилю после нападения ХАМАС, заявив, что у государства есть безоговорочное право защищаться от атак палестинских террористов.

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"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом. Мир должен быть единым... чтобы террор не пытался унести или уничтожить жизнь где бы то ни было и в любой момент", - заявил Зеленский .

Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военной помощи, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.

"Израиль не решался противостоять Москве, имеющей большое военное присутствие в Сирии", – добавляет издание.

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В то же время, президент Украины может посетить Израиль во время следующего визита в Европу.