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Из Израиля хотят эвакуироваться до 2000 украинцев, из Сектора Газа - 270, - посол Корнийчук

израиль

Из Израиля из-за обострения ситуации хотят эвакуироваться около двух тысяч украинцев, из Сектора Газа - 270.

Об этом сообщил в интервью Українському радіо посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В консульство обратилось около двух тысяч человек. Позавчера первым рейсом мы отправили 207 человек, сегодня 155. Это преимущественно женщины и дети. Еще на сайте посольства зарегистрировано около 1800 граждан, заполнивших анкету и готовых оплатить билеты, чтобы уехать. Стоимость билета сегодня была 399 евро на рейс", – рассказал он.

Посол отметил, что придется организовывать еще 3-4 полноценных рейса, чтобы вывезти всех желающих. Также у граждан есть возможность эвакуироваться самостоятельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Растет количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, - Лубинец

По словам дипломата, на консульском учете состоят около тысячи граждан в Палестине, из них существенное количество - именно в Газе.

"По состоянию на сейчас на эвакуацию вызвались 270 человек. Люди компактно находятся в южном секторе, возле пункта пропуска Рафах. И ждут его открытия. У нас группа дипломатов и военных в Каире ждет разрешения от египетских властей. Мы сегодня ночью получили согласие израильтян. Также американцы нам подтвердили, что есть определенное трехстороннее соглашение об открытии пункта пропуска, в первую очередь, для иностранцев. Поэтому я думаю, что сегодня-завтра они смогут уехать", - сказал посол.

Он отметил, что там ситуация очень сложная.

"Двое наших граждан получили ранения, один из них - тяжелый. Им оказывается медицинская помощь", - добавил Корнийчук.

Есть ли среди заложников ХАМАС украинцы – пока точно неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену ХАМАС могут находиться граждане Украины, - посол Корнийчук

"Я не могу ничего исключать, потому что пятеро наших граждан до сих пор сичтаются пропавшими без вести. И может окажется, что они - среди заложников. Но никакой информации пока нет. Сначала в полиции сказали, что это возможно, потом нам опровергли эту информацию. Мы постоянно следим за ситуацией", – отметил он.

Автор: 

Израиль (1929) Корнийчук Евгений (136) Сектор Газа (178) украинцы (3864) эвакуация (2081)


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Топ комментарии
+14
немає там українців зовсім, особливо серед мешканців Гази. Нахай сидять там далі, їх тут не треба.
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16.10.2023 17:05
+12
Ента уже израильские уклонисты.
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16.10.2023 16:58
+12
Глибоко сумніваюсь, що вони повернуться саме на Україну. Згадали, суки, про Неньку, коли припекло, щоб їх вивезли за наш рахунок. А з "біженцями" з Гази взагалі окрема історія. Це жінки, що наплодили купу дітей від місцевих чорнозадих, які вбивають ізраїльтян. Вибрали свою долю - то чого кидаєте чоловіка, та "родіну", куди ви повіялися з України.
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16.10.2023 17:04
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Ента уже израильские уклонисты.
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16.10.2023 16:58 Ответить
...типо, с двойным гражданством.
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16.10.2023 17:01 Ответить
Вже треба розбиратися, кого називати українцями.
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16.10.2023 17:03 Ответить
немає там українців зовсім, особливо серед мешканців Гази. Нахай сидять там далі, їх тут не треба.
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16.10.2023 17:05 Ответить
цікаво, а що ж вони там роблять і як опинилися, за чим чи чому вони там? чи це потім майбутні т.з. кримські татари? між іншим під їх виглядом понаїхало свого часу купа незрозумілих.
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16.10.2023 17:50 Ответить

А они сюда и не хотят.
Чтобы зазря не били ноги "украинские граждане" хай літак сразу в Германию летит.
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16.10.2023 18:39 Ответить
а куди поїдуть на цей раз?
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16.10.2023 17:03 Ответить
Едут обычно кто имеет бабло... А хоть куда. Главное раскрути глобус, закрой глаза и тыць пальцем в глобус...
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16.10.2023 17:08 Ответить
2000 в Киев, 270 в Донецк
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16.10.2023 17:11 Ответить
тоді нарешті і у нас будуть мітинги на підтримку пригнобленого народу Палестини. Все буде як у цивілізованому західному суспільстві.
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16.10.2023 17:27 Ответить
Глибоко сумніваюсь, що вони повернуться саме на Україну. Згадали, суки, про Неньку, коли припекло, щоб їх вивезли за наш рахунок. А з "біженцями" з Гази взагалі окрема історія. Це жінки, що наплодили купу дітей від місцевих чорнозадих, які вбивають ізраїльтян. Вибрали свою долю - то чого кидаєте чоловіка, та "родіну", куди ви повіялися з України.
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16.10.2023 17:04 Ответить
Ох, до хрена вас там.
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16.10.2023 17:07 Ответить
а скільки мільонів українців готові евакуюватися в Ізраїль з України?
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16.10.2023 17:07 Ответить
Любітєлям лучшей жизни стало не кошерно
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16.10.2023 17:19 Ответить
2000 українців, чи громадян України? Це такі дві великі різниці.
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16.10.2023 17:20 Ответить
Мабуть при розпаді СССР, не українці, графу національність прибрали навмисне, щоб легше було пролізти до управління Україною
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16.10.2023 20:21 Ответить
А рабінович ,табачник ,ставицький та інша мерзота теж зібрались до евакуації ?
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16.10.2023 17:23 Ответить
нє, вони в Герцлії будуть відстрілюватись до останнього набою, лєнта за лєнтою.
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16.10.2023 17:32 Ответить
Дивує така кількість.Що шукали там ці люди?Кращого життя ніж в Україні,наприклад?
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16.10.2023 17:35 Ответить
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16.10.2023 17:55 Ответить
Как 270 чел угораздило в сектор Газа попасть? новости что ли не читали, что в этом году Украина будет полностью со своим Газом, нафиг вам палестинский сдался?!
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16.10.2023 17:38 Ответить
Кто эти 270 из Газы?))) Я не пойму, что они там делают?
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16.10.2023 17:42 Ответить
Це мабуть уроженці Гази, які були в Україні, та якимось чином отримали громадянство України, працювали, навчались чи ще щось
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16.10.2023 20:18 Ответить
Вот мне кажется, что вы правы.
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16.10.2023 20:36 Ответить
наши люди по Газам не ходят
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16.10.2023 17:44 Ответить
и Зеля туда прется , а потом его эвакуировай
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16.10.2023 17:46 Ответить
Йому відповіли вже, шо це не на часі.
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16.10.2023 18:55 Ответить
Ото прям більше нікуди було їхати, окрім того клятого клаптику землі. 270 пришелепкуватих.
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16.10.2023 20:06 Ответить
От як життя крутить-вертить ))

Спочатку тікали з України в Ізраїль, тепер тікають в зворотній бік.
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16.10.2023 23:42 Ответить
 
 