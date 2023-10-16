Из Израиля хотят эвакуироваться до 2000 украинцев, из Сектора Газа - 270, - посол Корнийчук

Из Израиля из-за обострения ситуации хотят эвакуироваться около двух тысяч украинцев, из Сектора Газа - 270.

Об этом сообщил в интервью Українському радіо посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В консульство обратилось около двух тысяч человек. Позавчера первым рейсом мы отправили 207 человек, сегодня 155. Это преимущественно женщины и дети. Еще на сайте посольства зарегистрировано около 1800 граждан, заполнивших анкету и готовых оплатить билеты, чтобы уехать. Стоимость билета сегодня была 399 евро на рейс", – рассказал он.

Посол отметил, что придется организовывать еще 3-4 полноценных рейса, чтобы вывезти всех желающих. Также у граждан есть возможность эвакуироваться самостоятельно.

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По словам дипломата, на консульском учете состоят около тысячи граждан в Палестине, из них существенное количество - именно в Газе.

"По состоянию на сейчас на эвакуацию вызвались 270 человек. Люди компактно находятся в южном секторе, возле пункта пропуска Рафах. И ждут его открытия. У нас группа дипломатов и военных в Каире ждет разрешения от египетских властей. Мы сегодня ночью получили согласие израильтян. Также американцы нам подтвердили, что есть определенное трехстороннее соглашение об открытии пункта пропуска, в первую очередь, для иностранцев. Поэтому я думаю, что сегодня-завтра они смогут уехать", - сказал посол.

Он отметил, что там ситуация очень сложная.

"Двое наших граждан получили ранения, один из них - тяжелый. Им оказывается медицинская помощь", - добавил Корнийчук.

Есть ли среди заложников ХАМАС украинцы – пока точно неизвестно.

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"Я не могу ничего исключать, потому что пятеро наших граждан до сих пор сичтаются пропавшими без вести. И может окажется, что они - среди заложников. Но никакой информации пока нет. Сначала в полиции сказали, что это возможно, потом нам опровергли эту информацию. Мы постоянно следим за ситуацией", – отметил он.